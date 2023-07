Crema, due 16enni prendono a pugni un coetaneo e gli rubano cellulare e cuffiette: denunciati

Crema (Cremona) – Hanno atteso la loro vittima nell’ombra e quando è arrivata l’hanno assaltata e rapinata. Ma non hanno fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza che li hanno immortalati e inchiodati. Sono così stati denunciati due sedicenni, uno italiano e l’altro romeno per rapina in concorso. I fatti risalgono al mese scorso. Un giovane la sera, rientrando a casa, ha imboccato il sottopasso di via De Gasperi. Arrivato a metà è stato affrontato da due ragazzi che lo hanno fermato e poi lo hanno colpito con dei pugni. Infine gli hanno preso il cellulare, le cuffiette bluetooth e tutti i soldi che aveva a disposizione, 30 euro. Quindi sono fuggiti. Il ragazzo, una volta arrivato a casa, ha raccontato ai genitori che cosa gli era successo e con loro, il giorno successivo, è andato in commissariato per denunciare la rapina.

Gli agenti hanno cominciato a indagare partendo dalle immagini delle telecamere che sono presenti nella zona dove è successa la rapina e arrivando ben presto a trovare immagini che hanno immortalato i due responsabili del misfatto. In poco tempo gli agenti sono riusciti a trovare anche testimoni della rapina i quali hanno fornito elementi utili per l’identificazione dei due autori. La mossa successiva, dopo aver dato un nome ai due responsabili, è stata quella di eseguire una perquisizione nelle due abitazioni, alla presenza dei genitori dei sospettati. Nelle case gli agenti hanno trovato elementi utili per arrivare a sostenere che fossero proprio loro due gli autori dell’assalto. Sembra che sia stato trovato anche il cellulare del ragazzo rapinato. In base a quanto scoperto, i due minori sono stati indagati per rapina in concorso e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale dei minori di Brescia perché prenda gli opportuni provvedimenti.