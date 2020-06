Pizzighettone (Cremona), 8 giugno 2020 - Adda molto alto in mezzo a Pizzighettone. L'insolita piena del fiume che attraversa la città fortificata oggi ha destato l'attenzione di molti passanti. L'Adda nella mattinata ha invaso la golena nella zona della Manna. La prima golena ad essere invasa è proprio quella a monte del paese. Per ora non sembrano esservi problemi di sicurezza: attenzione lungo le sponde in paese sugli imbarcaderi che sono stati ancorati in modo piuttosto solido. Per ora la situazione viene monitorata dalla protezione civile, la speranza che entro la giornata di domani possa rientrare. Solitamente le piene più terribili dell'Adda sono quelle autunnali, come accadde una paio di anni fa quando proprio una piena dell'Adda si portò via la passerella.

