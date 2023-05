Crema, accoltella un giovane ai Giardini di Porta Serio: denunciato

Crema – Ha un nome e adesso anche una denuncia a piede libero lo straniero che ha accoltellato un connazionale nei Giardini di Porta Serio il 27 aprile. Lo hanno identificato i carabinieri che hanno ascoltato testimoni e poi controllato le immagini delle videocamere di sorveglianza. Quella sera, intorno alle 19.45, un nordafricano di 28 anni ha accoltellato, dopo un breve diverbio per ragioni ancora da chiarire, un connazionale di 26. Il 28enne aveva un coltello a serramanico con il quale ha colpito più volte alle braccia il rivale, che era accompagnato da una donna.

I due sono stati separati da alcuni passanti, ma dopo qualche istante il 28enne ha raggiunto il connazionale e lo ha colpito di nuovo con il coltello. Il ferito è riuscito a sottrarsi all’assalto del rivale e si è allontanato in direzione di piazza Garibaldi, accompagnato dalla donna. Quando è arrivato nei pressi di una banca, si è accasciato a terra vicino al bancomat, sotto la telecamera della filiale. Perdeva sangue e la ragazza a quel punto ha chiamato i soccorsi che sono arrivati con un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica. Il giovane è stato stabilizzato e poi trasportato in Pronto soccorso dove è stato medicato e inviato in reparto con una prognosi superiore a 20 giorni ed è tuttora ricoverato in attesa di subire un intervento al braccio ferito. In seguito sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito i fatti. Riconosciuto l’accoltellatore dalle riprese, i militari sono andati a cercarlo alla sua abitazione e nei luoghi da lui frequentati, ma senza trovarlo. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetto atto a offendere.