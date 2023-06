Varzi, da Neri Marcorè e Paolo Fresu fino al teatro a pedali e le marionette: via al festival sostenibile

Varzi, 15 giugno 2023 - Un festival multidisciplinare pensato per valorizzare il territorio si terrà nel piccolo e meraviglioso borgo incastonato nel verde della Valle Staffora da domani venerdì 16 a domenica 25 giugno. La prima edizione di Varzi Festival sarà caratterizzata dalla realizzazione di opere prime nell’ambito delle varie arti performative, ma anche da spettacoli in tour, proprio in un’ottica di ecologia delle risorse esistenti.

Punto di forza del Varzi Festival sarà la disponibilità delle “residenze artistiche” che diventeranno poli creativi innovativi che uniranno la riqualificazione urbana di alcuni luoghi alla produzione artistica. Tra gli ospiti di questa prima edizione Neri Marcorè con il nuovo spettacolo “Gaber, monologhi e canzoni” (sabato 24 giugno nel parco di Villa Mangini), Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura (17 giugno alle 19 a Pietragavina, antica e suggestiva frazione in altura di Varzi), Orchestra Arcangelo Corelli con un omaggio a Ennio Morricone (in apertura di festival il 16 giugno, parco di Villa Mangini); la residenza artistica di Michele Dell’Utri aperta alla città sotto il titolo Esprimi un desiderio! Gli abitanti di Varzi raccontano Teatro, paese e futuro, coproduzione tra ItaliaFestival e Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. E poi proiezioni cinematografiche e incontri con gli autori realizzati nell’ambito del Clorofilla Film Festival da Festambiente Legambiente. Faber Teater con “Il campione e la zanzara”, spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in bicicletta (lungo la GreenWay di Varzi), il pianista iraniano Ramin Bahrami e il flautista Massimo Mercelli con un concerto su musiche di Bach nel Giardino del Castello Malaspina.

In scena anche Teatro a Pedali, format ecosostenibile di Mulino ad Arte con uno spettacolo che permette di alimentare la scena grazie alla pedalata del pubblico, parte attiva nello spettacolo. Poi l’attore, scrittore e youtuber Roberto Mercadini con “Noi siamo il suolo, noi siamo la terra”, monologo per una cittadinanza planetaria (18 giugno alle 21 nell’Agriturismo La Sorgente), la travolgente verve comica di Bandakadabra, surreale “pocket orchestra” torinese (che aprirà il festival venerdì 16 giugno nelle vie del centro).

E ancora Compagnia Marionette Colla con il loro spettacolo cult "Teste di Legno”, le acrobazie di Fili Invisibili, uno spettacolo ispirato al mondo di Italo Calvino del Collettivo6tu di circo contemporaneo sostenuto da Fondazione Cirko Vertigo, Teatro dei Burattini di Como con La leggenda del Flauto Magico, lo scrittore e libraio Alessandro Barbaglia - finalista al Premio Bancarella e vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021 - con il suo Storie Vere al 97%.