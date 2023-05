Tuttofood Milano 2023: quando, dove, come arrivare e biglietti

Milano, 1 maggio 2023 – Il conto alla rovescia è partito: a Milano torna Tuttofood, la fiera B2B a cadenza biennale che registra da sempre numeri da record. Ma quando, dove e quali sono le novità? Ecco tutte le informazioni.

Dall’8 all’11 maggio il mondo dell’agroalimentare arriva fra i padiglioni del quartiere Fieramilano di Rho, e cerca soluzioni sempre più innovative e sostenibili. Orari 8, 9, 10 maggio: 9.30/18.00. Mentre l’11 maggio: 9.30/17.00.

Quest’anno, la kermesse conta circa duemila brand provenienti da 42 Paesi che incontreranno più di 700 hosted buyer da 54 Paesi, in particolare da Europa, Nord America e Paesi del Golfo, e migliaia di operatori professionali da tutto il mondo. Numerosi anche i new entry che porteranno per la prima volta i loro espositori, come Ecuador, Isole Faroe, Nuova Zelanda, Romania, Sri Lanka, Svezia, Taiwan e Ungheria. Dati che sanciscono la forte ripresa del settore dopo lo stop forzoso imposto dalla Covid-19 e che posizionano la fiera come punto di riferimento per il comparto alimentare nazionale e internazionale. Qui, si danno appuntamento produttori, distributori, negozianti, buyer e chef, interessati ai diversi passaggi della filiera agroalimentare di qualità.

Saranno 14 le aree tematiche sviluppate a dare sfoggio dei sapori genuini della cucina italiana in tutta la sua gamma di prodotti, dal TuttoFrozen (gelato, pasticceria, prodotti ittici), al TuttoGrocery (farine, conserve, sottaceti, prodotti sostitutivi del pane, mostarde, riso) fino al TuttoMeat (carne, selvaggina, frattaglie e salumi) e al TuttoDairy (Formaggi a pasta dura, molle, erborinata, filata, vegetali, creme spalmabili, burro, latte, panna, ricotta, yogurt), con una forte presenza dei top player esteri.

L’evento fieristico si caratterizzerà per un’attenzione ancora maggiore nei confronti della sostenibilità e dell’impatto ambientale, un discorso che avrà ampio respiro grazie alle iniziative dedicate alla lotta allo spreco alimentare e al Green Trail, assoluta novità di quest’anno: un percorso identificato da una comunicazione dedicata alla scoperta di prodotti green, plant based, km zero, ma anche salutistici e free-from, attraverso tutti i settori.

TuttoFood è facilmente raggiungibile dalla città e da qualsiasi località italiana e internazionale grazie all'ottima rete di collegamenti terrestri ed aerei di cui gode Milano.

Ingresso operatori: Porta Est - Porta Sud Tim - Porta Ovest Tim.

Metropolitana: Linea Rossa M1 – Fermata Rho-Fieramilano.

Treno: Alta velocità/Regionali/Regionali Veloci/ Trenord S5/S6/S11 – Fermata Rho Fiera.

Auto: A50 Tangenziale Ovest/A4 Venezia, A8 Varese, A9 Como (uscite fieramilano, Pero-fieramilano). Oltre 10.000 posti auto a disposizione dei visitatori.

Tariffe di ingresso

Biglietto Intero 1, 65 euro

Biglietto Intero 2, 75 euro

Biglietto Intero 4 giorni, 105 euro