Teatro de Silva di Rho, stagione al via con tre eventi dedicati a Giovanni Testori

Rho, 9 ottobre 2023 – Riparte con un omaggio a Giovanni Testori, a 100 anni dalla nascita la stagione del Teatro Civico Roberto de Silva di Rho. Giovedì 12 ottobre in scena Laura Marinoni, con Alessandro Nidi al pianoforte, nello spettacolo "La Gilda", tratto da La Gilda del Mac Mahon di Testori.

La Gilda è il soprannome di Rita, bellezza dei bassifondi, che brucia la sua vita tra le strade e le case popolari di via Mac Mahon, nella Milano anni ‘50. Esercitando la professione più antica, mantiene il Gino, per il quale ha perso la testa. Una storia d’amore e di riscatto, che Laura Marinoni porta in scena trasformandola in una cantata teatrale, grazie al pianista Alessandro Nidi, tra brani di musicisti come Jannacci, Ferré e Monteverdi.

Il secondo appuntamento della stagione teatrale 2023/2023 dedicato a Testori, nato a Novate Milanese, a una decina di chilometri dal teatro rhodense, è giovedì 19 ottobre con Andrea Soffiantini che porta in scena "Conversazioni con Testori" dal libro-intervista di Luca Doninelli. Si tratta di un omaggio all’uomo, all’intellettuale, all’artista, a partire dall'omonimo libro-intervista voluto in prima persona da Testori stesso, un vero e proprio testamento spirituale, un documento di grande valore dal punto di vista storico e culturale e più strettamente umano.

La voce e il carisma di Soffiantini, scoperto agli inizi proprio dal Maestro, portano in scena i tratti di umanità più intima dell’uomo, dell’intellettuale e dell’artista, raccontando le molteplici sfaccettature. In occasione del centenario testoriano il Teatro Civico propone anche una mostra fotografica dedicata alle tante "regine" che hanno interpretato le creature dello scrittore. Oltre alle foto anche il video La Monaca di Monza interpretata dalla grande Lucilla Morlacchi. In contemporanea nel foyer del teatro verranno esposti alcuni quadri dipinti da Testori nel 1972/73 con soggetti femminili. La mostra sarà inaugurata il 12 ottobre e accompagnerà le rappresentazioni testoriane in stagione. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con "Casa Testori" e il sostegno di Fondazione Comunitaria Nord Milano. Per biglietti e abbonamenti: www.teatrocivicorho.com oppure www.vivaticket.com.

