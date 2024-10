Halloween 2024 in Lombardia: i parchi a tema vicini a Milano con le feste più belle

Milano, 16 ottobre 2024 - Brividi confezionati, certo. E anche salutari: perché non c’è niente di più rassicurante delle paure pilotate che alla fine diventano divertenti, ludiche, terapeutiche e aiutano ad esorcizzare o comunque ad affrontare le paure vere. Come dire: se è un gioco, serve a tutti, ai piccini ma anche ai grandi. E se è necessario vestirsi da fantasmi, fate e demoni per celebrare l’antica ritualità celtica che dall’Irlanda si è diffusa in tutto il mondo, perché non farlo? Specie nelle location dove lo "spavento sicuro" si trasforma in show e il famoso "trick or treat" diventa collettivo.