Cosa fare a Milano e in Lombardia dal 24 al 26 gennaio 2025: sagre, mostre, camminate e gelidi tuffi

Milano, 24 gennaio 2025 – Il fine settimana promette di essere un viaggio tra arte, sapori autentici e tradizioni che riscaldano l’inverno. Abbiamo selezionato alcune delle migliori proposte in programma da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, perfette per vivere la Lombardia in tutta la sua varietà, dalle atmosfere cittadine alle suggestioni dei laghi e delle montagne.

A Milano gli amanti del vintage e dell’etico troveranno il loro paradiso nei mercati tematici. Spazio anche cinema d’autore, al jazz contemporaneo, all’arte. E alla tradizione: sabato e domenica torna il Cimento Invernale, con il coraggioso tuffo nelle gelide acque del Naviglio Grande, un doppio appuntamento che celebra lo spirito meneghino più autentico.

A pochi chilometri, Bergamo diventa il regno degli amanti del cioccolato. Fino al 26 gennaio, il Sentierone ospita la dodicesima edizione della Festa del Cioccolato, un’occasione golosa per scoprire le creazioni di 25 maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia e dall’Europa. Profumi intensi, degustazioni e prelibatezze renderanno l’atmosfera irresistibile. Mentre a Mantova Il Teatro Magro cerca nuovi giovani talenti.

Spostandoci verso la Val Brembilla, nella suggestiva contrada di Cavaglia, il 25 e il 26 gennaio si rinnova la tradizione con la Festa in onore della Madonna de La Salette. Una sagra ricca di fascino e sapori locali, dove gustare piatti tipici come galline ripiene, casoncelli, carne alla griglia e l’amata polenta.