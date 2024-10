Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend dall’11 al 13 ottobre 2024

Milano, 10 ottobre 2024 - E' in arrivo un altro intenso fine settimana in Lombardia, dove la cultura, l’arte, la tradizione e l'innovazione si intrecciano in ricco calendario di eventi. In tutta la regione, arrivano le Giornate FAI d’Autunno, che aprono le porte di meravigliosi luoghi in 49 comuni. Milano si distingue con la Digital Week e la quinta edizione di “Le Mille e Una Piazza”, rassegna di teatro popolare che animerà i quartieri della città. Da non perdere la sesta edizione del Festival Produzioni Ininterrotte a Crespi d'Adda (BG) e la rassegna enogastronomica Franciacorta in Bianco a Castegnato (BS), dedicata ai formaggi. La Sagra del Torchio di Palanzo (CO), giunta alla sua 49ma edizione, offre degustazioni di succo d'uva, mentre Chiavenna si prepara a diventare la capitale mondiale del Mountain running il 12 e 13 ottobre. Con un miglioramento delle condizioni meteo, le temperature in risalita si preannunciano ideali per scoprire la Lombardia in tutta la sua bellezza. Ecco una guida ai principali eventi provincia dopo provincia.