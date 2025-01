Primo weekend dell'anno, cosa fare a Milano e in Lombardia dal 3 al 6 gennaio 2025

Milano , 3 gennaio 2025 – Primo lungo weekend del 2025 con i nostri suggerimenti per questi giorni che ci accompagnano all' Epifania. Una guida con gli eventi più importanti da Milano a Sondrio. Con l'Epifania che cade di lunedì, questa bella settimana ci si può godere con calma tutta la bellezza della Lombardia. Per iniziare al meglio l'anno nuovo potete fare il pieno di arte e cultura approfittando della prima domenica al Museo , con ingresso gratuito in tutti i musei ei parchi archeologici statali. Qui trovate l'elenco dei musei che aderiscono in Lombardia. E poi sport, eventi, mercatini, visite guidate, pattinate sul ghiaccio e sciate, magari sulla pista illuminata più lunga d'Europa. A Milano il tradizionale Corteo dei Re Magi, una delle celebrazioni più amate dai milanesi, chiuderà le festività natalizie il 6 gennaio . Sempre il 6 gennaio per tutti c'è la Corsa della Befana a Peschiera Borromeo, un evento speciale che unisce sport, solidarietà e divertimento. È l'occasione perfetta per trascorrere una giornata all'aria aperta, scegliendo tra percorsi adatti a ogni livello. Dalla corsa di 3 o 10 km a passo libero, alla novità di quest'anno, la camminata musicale di 3 km a ritmo di musica. Anche per gli appassionati di teatro e musica c'è l'imbarazzo della scelta fra party e spettacoli. Mantova ospita il primo concerto del t our di Lazza. Mentre il 6 gennaio si accendono i “buriel”, i falò di buon auspicio nei comuni dell'Alto Mantovano, e non solo. A Sondrio, ancora nel segno della tradizione, va in scena la "Calata delle Befane dalla Torre Campanaria" . E a Castiglione Olona arriva il primo appuntamento con la “Fiera del Cardinale”, il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato che si svolge dal 1978, anche in caso di pioggia.