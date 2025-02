Cosa fare in Lombardia e a Milano nel weekend dal 14 al 16 febbraio 2025: tutti gli eventi

Milano, 14 febbraio 2025 – Un fine settimana nel segno dell’amore e della musica, tra eventi culturali, feste di Carnevale, mostre, concerti e appuntamenti gastronomici in tutta la Lombardia. Con San Valentino e il Festival di Sanremo a fare da sfondo, le occasioni per vivere il weekend non mancano.

A Milano, il festival I Boreali – Nordic Festival porta in città tre giorni di storie e visioni dal Nord Europa. A Cremona, la Festa del Cioccolato Artigianale, ChocoCremona, trasforma Piazza Roma in un paradiso per i golosi dal 14 al 16 febbraio. Nel Cremonese, le maschere invadono Pescarolo per la 59ª edizione del Carnevale, che animerà la piazza fino al 2 marzo.

L’arte e la storia dell’amore diventano protagoniste a Palazzo Moroni, a Bergamo, con una visita guidata speciale dedicata alla leggenda di Amore e Psiche, affrescata da Gian Giacomo Barbelli sullo Scalone d’Onore.

Nel cuore dell’Oltrepò Pavese, Monteveneroso celebra la tradizione con Polentarte, l’evento che riporta in piazza l’antica polentata. Domenica 16 febbraio, dalle 12:30, il borgo si riempie di sapori autentici, musica dal vivo e arte. La protagonista assoluta è la polenta stravaccata, servita con salamini da cotta, gorgonzola, spezzatino del polentaio e i rinomati vini rossi locali, tra cui il celebre Buttafuoco.

A Sondrio, invece, l’atmosfera è già proiettata verso i Giochi Invernali del 2026, con eventi e iniziative che celebrano la grande attesa per l’appuntamento olimpico.