Sagre e Festival ad aprile e maggio 2023: cosa fare in Lombardia

Milano, 19 aprile 2023 – La primavera è ormai entrata nel vivo. E con la bella stagione non mancano le proposte per trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta e in compagnia.

Ecco dieci sagre da non perdere in Lombardia nei mesi di aprile e maggio.

La sagra del loertis a Castel Mella è in programma da venerdì 21 a martedì 25 aprile. È l’edizione numero diciassette dedicata al celebre asparago selvatico. Si tratta di un’edizione ricca di novità: un percorso circolare totalmente rinnovato coinvolgerà tutte le vie del centro storico, partendo dalla piazza del municipio dove sarà allestito lo stand gastronomico curato dalle associazioni locali: Federcaccia, Anuu, Mondo Bambino, Oratorio Paolo VI, che prepareranno i migliori piatti della tradizione locale con il loertis come protagonista: frittata, casoncelli e risotto in primis, ma anche carne, polenta, formaggi, spiedo e grigliata. Oltre al cibo non mancherà il vino di qualità, con le cantine del Consorzio Montenetto che organizzeranno aperitivi e degustazioni enogastronomiche.

Loertis (Facebook Sagra del Loertis Castel Mella)

Dal 22 aprile al 21 maggio torna la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, quest'anno alla63esima edizione. La storica manifestazione si svolge anche quest'anno a Palazzo Archinti, in piazza Libertà 4, dove è allestito il ristorante della sagra e dove si svolgono i tanti eventi collaterali tra musica dal vivo, performance artistiche e incontri di approfondimento.

Il ristorante della Sagra è aperto da giovedì alla domenica nei seguenti orari: giovedì e venerdì turno singolo alle 19.30; sabato doppio turno alle 19.15 e alle 21.15; domenica turno singolo alle 12.30. La prenotazione anticipata è obbligatoria sul sito della Pro Loco di Mezzago oppure telefonando al 351 8108809 in orario 17-20, fino a esaurimento posti.

Durante il periodo di svolgimento della sagra sono in programma serate musicali e di performance artistiche e culturali ma anche occasioni per divertirsi, per fare sport. La giornata clou della sagra è però quella di domenica 21 maggio, quando è previsto il seguente programma: dalle 9 alle 18, mercatino in via Concordia e via Unione + bancarelle di produttori, artigiani, associazioni, hobbisti, street food nelle vie del paese. Dalle 9 alle 18, laboratori gratuiti e animazioni per bambini nelle vie del paese. Dalle 10 alle 12, caccia al tesoro in bicicletta per bambini con ritrovo presso il piazzale delle scuole di via Concordia (partecipazione gratuita). Alle 12.30: possibilità di pranzare nel ristorante. Alle 15, festa di compleanno del Bloom, con espositori e bancarelle sulla terrazza del locale + concerto e film serale.

L’asparago stellato a Mezzago

La 38a edizione della Sagra dello Gnocco si svolge il 22, 23, 25, 30 aprile e 1° maggio 2023 a Derovere. Sotto lo stand si potranno degustare gnocchi fatti a mano, preparati e cucinato al momento e altre delizie locali e non. Ecco il programma:

Sabato 22 Aprile: alle 21, 18a Cantadrùer - Gara canora per dilettanti e non. Presenta Lino Binda. Funzionerà solo Servizio Bar.

Domenica 23 Aprile: alle 10, Mercato Hobby-Artigianato e del Riuso. Alle 12 e alle 19, Tutti a Tavola.

Martedì 25 Aprile: alle 10, 11° Mercato di San Giorgio - Mercato Agroalimentare. Alle 12e alle 19, Tutti a Tavola.

Domenica 30 Aprile: alle 12, Tutti a Tavola. Alle 13, 2° PandaRovere - Raduno Fiat Panda di tutte le età. Alle 16, in Cucina con "Mister Poh" - Laboratorio gastronomico per bambini. E alle 19, Tutti a Tavola

Lunedì 1 Maggio: alle 12 e alle 19, Tutti a Tavola. Alle 17, Agility Dog - Dimostrazione di agilità canina. Addestramento attacco - difesa

Domenica 23 e martedì 25 aprile a Morimondo torna la tradizionale Festa del Latte. Secondo il calendario ambrosiano, il 23 aprile si celebra San Giorgio, patrono dei lattai: mandriani e venditori al dettaglio proprio in questo giorno dell’anno usavano firmare i contratti di fornitura del latte. La storia racconta poi di un’altra tradizione: i contraenti festeggiavano l’accordo dolcemente, con del pan de mej ai fiori di sambuco (che sembra sboccino proprio in questo periodo dell’anno) appositamente preparato per l’occasione e accompagnato da panna liquida che i lattai regalavano ai propri clienti. La Festa del Latte di Morimondo prevede la presenza di mercatini agro alimentari e dell’hobbismo e stand gastronomici, ma anche visite guidate, laboratori e animazioni per bambini.

Domenica 23 aprile: 9.30 - Apertura dei mercatini enogastronomici e dell'hobbismo in via Roma, via Pampuri e Corte dei Cistercensi. Alle 12, apertura del punto ristoro a cura della Proloco e dell'associazione Amici del Melograno nella Corte dei Cistercensi. aAle 14.30 - Camminata alla Cascina Fiorentina per visitare i locali del vecchio caseificio (lunghezza 2,5 km), con partenza dalla Corte dei Cistercensi

Martedì 25 aprile: 9.30 - Apertura dei mercatini enogastronomici e dell'hobbismo in via Roma, via Pampuri e Corte dei Cistercensi. Alle 12, apertura del punto ristoro a cura della Proloco e dell'associazione Amici del Melograno nella Corte dei Cistercensi. Alle 14.30 - Camminata ai fontanili, con partenza dalla Corte dei Cistercensi. Alle 15.30 - Arrivo della Banda Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Magenta in piazza San Bernardo. Alle 16, Corteo per la Festa della Liberazione in piazza San Bernardo. Alle 16.30 - Dimostrazione della produzione del formaggio nella Corte dei Cistercensi.

Un caseificio (Ansa)

Sagra della Rana di Cassignanica, piccola frazione di Rodano, nel Milanese, dove non mancheranno le rane (fritte o nel risotto), ma anche le grigliate di carne e di pesce. La 28esima edizione sarà ospitata nell'Area Parrocchiale della Chiesa di San Vincenzo a Cassignanica il 28, 29 e 30 Aprile e 1 Maggio. Poi si ripeterà il 9-10-11 e 16-17-18 giugno, ma anche l’8-9-10 settembre. Il Ristorante della Sagra apre alle ore 18,30 tutte le sere, tranne la Domenica che rimarrà aperto anche a pranzo (alle 12). L'altra attrazione dell’evento è la musica. Alle 21, tutti in pista a ballare, un po' per divertirsi e un po' per smaltire le calorie della favolosa cena appena consumata. Autentiche serate danzanti con repertorio di orchestre live: venerdì: Orchestra Teatris; sabato: Orchestra Bludens (Confermata anche per lunedì 1 Maggio) e domenica: Orchestra Marilena Band.

Da venerdì 28 aprile a lunedì primo maggio si svolge a Como il Lake Como Wine Festival, un’occasione imperdibile per assaggiare i grandi vini di oltre 25 cantine, accompagnati da formaggi, salumi e piatti tipici. Il Lake Como Wine Festival si svolge per quattro giorni in piazza Cavour a Como nei seguenti orari di apertura: venerdì dalle 18 alle 24; sabato e domenica dalle 11 alle 24; lunedì dalle 11 alle 23. Per partecipare all'evento sono disponibili ticket per 5 assaggi a 10 euro (2 euro ad assaggio), ticket per 10 assaggi a 15 euro (1,50 euro ad assaggio) e ticket per 20 assaggi a 25 euro (1,25 euro ad assaggio); i prezzi sono comprensivi di bicchiere e tasca porta bicchiere.

Un bicchiere di vino

Il grande Festival del Cibo di Strada arriva in piazza Ardizzone, a Castano Primo, nel Milanese, dal 28 aprile all’1 maggio. Si potrà scegliere tra diverse specialità culinarie preparate al momento dai migliori Food Truck. Musica e intrattenimento allieteranno le vostre serate, quattro giorni di divertimento firmati Rolling Truck Street Food.

Un hamburger, street food

Da sabato 29 aprile a lunedì primo maggio il Comune di Monte Isola, nel Bresciano, organizza la settima edizione della Festa del Salame di Monte Isola, in programma al borgo di Cure. Come da tradizione il programma della festa prevede concerti, la camminata al Santuario Madonna della Ceriola e la famosa gara del salame. Il programma:

Sabato 29 aprile: alle 12, apertura stand gatronomico. Alle 15, gara di morra con l'associazione La Compagnia della Morra. Alle 19.30: cena con spiedo (anche da asporto) su prenotazione. Alle 21, musica con dj Pampa Domenica.

Domenica 30 aprile: alle 11, passeggiata con visita guidata al Santuario (ritrovo a Cure) e dimostrazione di produzione del salame. Alle 12, pranzo presso lo stand con prodotti tipici. Alle 15, gara del salame; conduce Franca Cerveni con musica dal vivo; a seguire presentazione della denominazione comunale. Alle 19.30: cena con Vers e Salam su prenotazione. Alle 21, musica dal vivo con Roby De Luca

Lunedì primo maggio: alle 11, passeggiata e visita guidata al Santuario (ritrovo a Cure) e dimostrazione di produzione del salame. Alle 12, pranzo presso lo stand con prodotti tipici. Alle 15.30: I burattini del teatro delle meraviglie. Per le cene le prenotazioni vanno effettuate entro mercoledì 26 aprile; il ricavato della festa sarà devoluto ai restauri del Santuario Madonna della Ceriola. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 348 7198228, 333 3971019 o 345 9751652.

Ogni anno nel mese di maggio si svolge la Sagra dell'Asparago a Cilavegna, in provincia di Pavia, rassegna enogastronomica che quest'anno avrà luogo sabato 13 e domenica 14 Maggio 2023. La festa è tutta dedicata agli asparagi locali, la cui produzione annua è di circa 300 quintali. Nell’Area Feste presso il Parco Baden Powell, in Via Falzoni sarà allestito il ristorante.

Questa antica manifestazione è connessa alla tradizione contadina della cittadina; vengono proposti al pubblico gli asparagi primaticci e una vasta gamma di degustazioni, dai risotti alle frittate, all'amaro, tipico della zona, prodotto a base di asparagi.

Asparago di Cilavegna (Foto Comune di Cilavegna)

A maggio, in mezzo all’incanto dei prati fioriti fra le montagne della Valposchiavo, si tiene il Festival delle erbe spontanee, una rassegna enogastronomica, culturale e sociale che mira a mostrare la grande biodiversità botanica delle valli alpine; a far conoscere le erbe osservando, toccando, annusando, assaporando, in prima persona; a valorizzarne i saperi antichi in ambito gastronomico e terapeutico, ma anche a proporne i nuovi utilizzi. Il programma della Settimana della erbe spontanee permette al visitatore di addentrarsi nello straordinario mondo delle erbe. Si può partecipare a visite guidate, partecipare a laboratori pratici, conoscere esperti del settore, scoprire antichi e nuovi utilizzi con prodotti a base d’erbe e frutti selvatici e gustare i sapori della natura.

Il Festival delle erbe spontanee si terrà il 20 e 21 maggio. Il programma di sabato prevede vari laboratori, una conferenza con Féro, l'uomo del bosco, e un meraviglioso aperitivo a base di erbe e fiori selvatici a Poschiavo. Domenica il festival si sposterà a Le Prese, dove ci saranno visite guidate, un mercatino di prodotti naturali e un pranzo a tema creato da due ospiti speciali: Meret Bissegger e Pietro Leemann. Per chi volesse dedicare ancora più tempo al mondo delle erbe spontanee dal 16 al 23 maggio, inoltre, si terrà la Settimana delle erbe con interessanti novità. In questo periodo, inoltre, sarà possibile degustare degli squisiti menu a base di erbe in alcuni ristoranti della valle.