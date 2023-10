Milano partecipa a Ristoranti contro la fame

Milano - Nona edizione di "Ristoranti contro la fame", la campagna nazionale di raccolta fondi promosso da "Azione contro la Fame", che coinvolge ristoratori, chef e amanti del cibo.

Dal 16 ottobre, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, fino al 31 dicembre, chef e ristoratori aderenti alla campagna invitano i propri clienti a scegliere un piatto o un menu solidale attraverso cui donare due euro, 50 centesimi per una "pizza solidale" e altrettanti per una bottiglia d’acqua. Il tema di quest'anno è "Nutriamo la solidarietà", uno slogan che racchiude buon cibo e solidarietà. Tanti i nuovi chef ambasciatori: Ernst Knam Chef e Maître Chocolatier dell'omonima pasticceria di Milano, Roberto Valbuzzi, chef del Ristorante Crotto Valtellina di Malnate, Filippo La Mantia, chef del ristorante Filippo la Mantia- Oste e Cuoco di Milano e Gennaro Esposito, chef del Ristorante Torre del Saracino che insieme ai tanti colleghi coinvolti daranno eco alla campagna, non solo in cucina ma anche attraverso la loro voce e i loro volti.

"Crediamo che ogni essere umano ha diritto a una vita libera dalla fame. E sappiamo che la fame può essere sconfitta, perché è quello che facciamo ogni giorno, da oltre 40 anni nei 55 Paesi in cui operiamo che dimostrano che cambiare le cose è possibile, a partire da piccoli gesti quotidiani. - ha dichiarato Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la Fame nel corso della presentazione che si è svolta da Ceresio 7 a Milano - Grazie a Ristoranti contro la Fame, anche una cena fuori può fare la differenza e salvare delle vite, contribuendo a sostenere i nostri progetti per prevedere, prevenire e curare la fame e la malnutrizione, in Italia e nel mondo".

L'edizione 2023 inizia con una serie di "Cene SuperSolidali" in programma per lunedì 16 ottobre, che vede la partecipazione anche di alcuni ristoranti lombardi: Innocenti Evasioni di Milano dello Tommaso Arrigoni, Milano, con la partecipazione straordinaria di Matteo Curti, Diego Passoni, Vic e Marisa Passera i talent di Radio Deejay, Il Sereno Al Lago di Como, ristorante 1 stella Michelin, con lo chef Raffaele Lenzi, Como. Giovedì 19 ottobre, l'appuntamento è al ristorante La Filanda di Macherio (Mb) con gli chef Cristian Benvenuto e Fabio Zanetello.

Sul sitowww.ristoranticontrolafame.it è possibile trovare l'elenco dei ristoranti di Milano e della Lombardia che aderiscono alla manifestazione con l'indicazione del piatto o del menù solidale. I risultati di Ristoranti contro la Fame 2022 e i progetti sostenuti nel 2023 Nel 2022 sono stati raccolti 100.000 euro che hanno consentito ad Azione contro la Fame di sostenere importanti progetti di contrasto alla fame e alla malnutrizione, come "Mai più fame: dall’emergenza all’autonomia" per il sostegno all’occupazione e contro la povertà alimentare in Italia, dove oltre 5 milioni di persone vivono in povertà assoluta (1 persona su 10), di cui 1 milione di bambini, con l’obiettivo di ampliare il numero delle persone raggiunte a Milano e portando l’intervento anche a Napoli. In Sahel, dove Azione contro la Fame sostiene l’implementazione dell’intelligenza artificiale per contrastare i cambiamenti climatici; in Libano, realizza interventi di nutrizione, accesso all’acqua, all’igiene e ai servizi sanitari, per migliorare la coesione tra i più vulnerabili, siano essi rifugiati o libanesi, con un approccio teso a sviluppare soluzioni durature; e nella Repubblica Centrafricana, in cui è in corso un progetto per prevenire e curare la malnutrizione di mamme e bambini sotto i 5 anni.

