Quinta edizione dei TheFork Awards: è di Milano il miglior ristorante nel Nord Italia

MILANO - È il ristorante ristorante 50 Kalò di Roma di Ciro Salvo il vincitore della quinta edizione dei TheFork Awards, premio annuale assegnato da TheFork alle migliori nuove aperture e gestioni dell'anno.

È stata una giuria di 54 Top Chef coinvolti da Identità Golose Milano a segnalare le migliori 43 nuove aperture dell’ultimo anno. Mentre gli utenti di TheFork, l'app utilizzata prenotare il ristorante, hanno votato il loro preferito. Martedì sera a Palazzo Mezzanotte in una serata condotta da Gerry Scotti e con cena firmata da Davide Oldani del ristorante D'O di Cornaredo, sono stati svelati tutti i ristoranti più votati dal pubblico.

Nominato dallo chef Mauro Uliassi, con i suoi impasti eseguiti a regola d’arte e le materie prime di primissima scelta, 50 Kalò porta la pizza, il piatto italiano per eccellenza, sul gradino più alto del podio. A Ciro Salvo è stato assegnato anche il premio come miglior ristorante di tutto il centro Italia.

Il premio miglior ristorante del nord è stato assegnato a Verso di Milano e agli chef Remo e Mario Capitaneo, per il Sud ha vinto Sustanza di Napoli con lo chef Marco Ambrosino. "Questa edizione segna il quinto anno dei TheFork Awards, un’iniziativa che ha accelerato la strada verso il successo di centinaia di ristoranti. Dall'edizione 2018 all'edizione 2022 sono stati nominati 243 ristoranti, di cui 110 hanno ricevuto una menzione nella Guida Micheli, siamo certi che anche tra i premiati di quest’anno figurano numerose promesse della grande cucina italiana", ha commentato Carlo Carollo,Country Manager TheFork Italia.

Questi gli altri riconoscimenti. Premio innovazione (promosso da Samsung) è stato assegnato a Nin al Belfiore Park di Brenzone, in provincia di Verona, il neonato ristorante dello chef Terry Giacomello. Il premio sfida (promosso da Barilla) è stato assegnato a La Coldana di Lodi dello chef Alessandro Proietti Refrigeri. Il premio ricerca (promosso da Acqua Panna - S.Pellegrino) è stato assegnato a Sustanza di Napoli dove lo chef Marco Ambrosino ha portato a il suo lavoro di ricerca sulle radici della cucina mediterranea. È qui che ha fondato il Collettivo Mediterraneo, un progetto di inclusione sociale.

Il premio contaminazioni (promosso da Amara) è stato assegnato a Il Gusto di Xinge di Firenze. Inaugurato nel gennaio 2023, è il sogno diventato realtà, della vulcanica trentenne Xin Ge Liu che, arrivata in Italia per seguire gli studi di Fashion Design, si è scoperta appassionata di cibo e imprenditrice della ristorazione. Il premio contemporaneità (promosso da Oppure) è stato assegnato a Orma di Roma dello chef colombiano Roy Caceres. Premio tradizione (promosso da PiùSud) è stato assegnato a Bianca Trattoria di Roma degli chef Davide Del Duca e Luca Carucci.

Promosso da The Fork il premio cucina sostenibile è stato assegnato ad Arieddas di Cantine Sanluri di Cagliari degli chef Piergiorgio Parini e Francesco Vitale. Infine il premio influencers choice awards è stato assegnato a Saporium di Firenze.

"TheFork Awards è il più bel premio concepito in Italia. Nasce dalla collaborazione fra la piattaforma di TheFork e noi di Identità Golose con l’obiettivo di mettere in luce eccellenze che non siano ancora entrate nel mirino di tutti i gastronomi, giornalisti e l’opinione pubblica accorciando la loro strada verso il successo. 'Tutti vincenti' è stato il nostro slogan fin dall’inizio, ma quest’anno le 43 nuove aperture segnalate sono state protagoniste anche della serata finale", hanno concluso Paolo Marchi e Claudio Ceroni, fondatori di Identità Golose.