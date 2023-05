Ponte del 2 giugno, cosa fare a Pavia: gli eventi tra passeggiate, prelibatezze e storia

Pavia, 30 maggio 2023 – Prima una facile passeggiata di 8 chilometri fino alle rive del Po, guidati dalla Strega Bianca Aras, per scoprire il magico mondo delle erbe spontanee, poi la merenda. L’iniziativa prevista per il 2 giugno è dedicata alle famiglie per avvicinare grandi e piccini al mondo agricolo. Il programma prevede il ritrovo alle 14,30 a Cascina Bella a Bressana Bottarone con rientro alle 16,45 a Cascina Sabbione (Robecco Pavese). Alle 17,45 degustazione dello “Zafferone” il panino goloso a Km0 in cui il peperone di Voghera incontra lo Zafferano di Mornico Losana servito con contorno di verdure del contadino a cura de “L’Erbaccia Golosa”. Laboratorio per bambini “Costruisci il tuo spaventapasseri”. Evento organizzato in collaborazione con Azienda agricola ”Fattoria la robinia“ Cascina Sabbione e Slow Food Oltrepo Pavese (Costo: 20 euro adulti, bambini sotto i 10 anni: 15 euro, bambini sotto i 6 anni gratuito). Prenotazione obbligatoria entro il 31 maggio. Cesare 3393959515 o Alice 3387312179.

A Lomello venerdì 2 giugno piazza Teodolinda, con la millenaria basilica di Santa Maria Maggiore e il battistero longobardo di San Giovanni ad Fontes, ospiterà “La notte dei risotti”. Tre diversi risotti preparati da cuochi di grande esperienza saranno serviti in abbinamento a un vino dell’Oltrepo Pavese e si potranno gustare passeggiando intorno monumenti. La serata sarà accompagnata da un concerto di musica classica del “Quartetto Erinni”, una mostra fotografica dedicata alla Lomellina e alla Lomello di inizio ‘900 e alla proiezione di video con tema le risaie.

A Voghera in piazza Duomo il 2, 3 e 4 giugno le migliori specialità del cibo di strada sia italiano che da tutto il mondo accompagnate da un’ampia selezione di birre artigianali.

A Pavia sabato 3 la suggestiva cena di gala del Palio del Ticino che si terrà anche quest’anno sul ponte coperto. In tavola un menù ricco di prodotti tipici da gustare con l’accompagnamento musicale del Voyagers Ensamble formato da Yuko Boverio, il maestro Damiano Maria Carissoni e il sassofonista Stefano Boerio che eseguiranno musiche di Ennio Morricone, Nino Rota e Lucio Dalla

Belgioioso sabato 3 giugno ospiterà la prima edizione di Belgioioso Medievale, un evento organizzato in collaborazione con l’Ordine del Guado di Sigerico, che farà rivivere ai partecipanti l’emozione di una giornata al tempo dei Visconti. La festa medievale animerà il castello, piazza Vittorio Veneto e le vie principali della città. L’evento inizierà con un grande corteo storico, accompagnato dalle esibizioni degli sbandieratori della Torre di Primaluna. Dalle 9,30 falconieri sbandieratori, musici, danzatori e giullari offriranno una festa allegra e variopinta. La presenza di un vasto campo storico popolato da cavalieri, dame e mercanti e numerosi banchi di arti e mestieri faranno tornare al passato. Per i bambini poi ci saranno giochi tradizionali, da tavolo e di ruolo oltre a una zona ristorazione con piatti tipici (ingresso gratuito).