“In viaggio per il futuro”: domenica 20 ottobre open day nei luoghi della ferrovia lombarda

Milano, 15 ottobre 2024 - Tre luoghi della ferrovia lombarda tra storia, tecnologia e sostenibilità, aprono le porte domenica 20 ottobre per l'evento "In viaggio per il futuro". L'open day è organizzato da Fnm, Ferrovienord e Trenord che apriranno dalle 10 alle 17, ad appassionati e curiosi, la stazione di Milano Cadorna (binari 9 e 10), gli impianti di Novate milanese e Milano Fiorenza (il più grande d'Italia) per un viaggio tra il passato e il futuro della mobilità, alla scoperta di treni storici, innovazioni tecnologiche e progetti che lanciano la sfida per un trasporto sempre più sostenibile ed evoluto.

La visita alle officine e alle aree dedicate alla manutenzione e alla pulizia dei convogli, a strumenti come il nuovo tornio in fossa, a treni ad alta tecnologia e storici sarà animata anche da attività di intrattenimento per bambini e famiglie.

Il programma dell'evento, le informazioni utili per iscriversi gratuitamente e per raggiungere i luoghi dell’Open Day sono disponibili sul sito Eventbrite.

Il biglietto di iscrizione è valido anche come titolo di viaggio omaggio "Trenord Open Day Pass" per viaggiare gratuitamente solo in quella giornata sui treni Trenord per raggiungere i luoghi dell’evento. Ogni Pass è valido per un adulto e per i ragazzi under 14 legati da vincoli di parentela al possessore del ticket.

Stazione Ferrovienord di Milano Cadorna – Binari 9 e 10

I binari 9 e 10 della stazione di Milano Cadorna ospiteranno, uno accanto all'altro, passato e presente della ferrovia lombarda. Un binario accoglierà un convoglio storico completamente restaurato, composto da un locomotore Fnm E610-04 del 1949, un locomotore Fnm E600-3 del 1928 e due carrozze viaggiatori Az che risalgono al biennio 1924-25. Questo treno nel 2024 ha compiuto 100 anni di storia. Di fianco ci sarà un Caravaggio, nuovo modello ad alta capacità della flotta lombarda, che consente viaggi più confortevoli e sostenibili.A completare “il viaggio nel tempo” tra passato, presente e futuro, sarà la presenza di personaggi in costume d’epoca. Sarà possibile divertirsi anche grazie a un set fotografico immersivo, un’area truccabimbi, un mago e baloon artisti itineranti.

Impianto di manutenzione Trenord di Novate Milanese

Situato a cinque minuti a piedi dalla stazione di Novate Milanese, quello che oggi è uno dei sei impianti di manutenzione di Trenord è nato nel 1928 come deposito locomotive. Dopo diversi interventi di ampliamento e ammodernamento svolti negli anni, è giunto alla configurazione attuale. L'impianto comprende un deposito per la manutenzione leggera dei convogli e le officine meccaniche, che ospitano gli interventi più complessi. Durante l’evento, saranno organizzate visite guidate di gruppo per scoprire diversi luoghi dell’impianto: la sottostazione elettrica di Ferrovienord, l’area tecnica pneumatici, l’area rotabili storici, dove i visitatori potranno salire su una carrozza AZ del treno storico completamente restaurata, il reparto casse, la sala prova, l’area carrelli, la torneria e il lavaggio dei treni. Nell’impianto saranno allestiti anche un set fotografico immersivo, un’area truccabimbi, con mago e baloon artist itineranti.

Impianto di manutenzione Trenord di Milano Fiorenza

L’impianto di Milano Fiorenza, situato a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Rho Fiera Milano e dalla fermata Rho Fieramilano della metropolitana, è il più grande fra i siti in Italia dedicati alla manutenzione dei treni. Sorge su un’area complessiva di 450mila metri quadrati, con 53.300 metri quadrati di capannoni dedicati alle tre officine presenti e 33 chilometri di binari. A Milano Fiorenza saranno organizzate visite guidate di gruppo, in parte a piedi, in parte a bordo di un trenino su gomma. Sarà possibile salire a bordo di un treno Donizetti, uno dei nuovi convogli mono piano ad alta tecnologia e ridotti consumi energetici che stanno entrando in servizio in Lombardia. Ulteriori tappe saranno un’officina di manutenzione, dove saranno esposti due convogli di nuova generazione, il tornio in fossa e il magazzino centrale.

Per il divertimento di bambini e famiglie ci saranno anche truccabimbi, baloon artist itineranti, giochi a tema: un diorama cittadino di BrianzaLug, l’esposizione di set Lego ufficiali dedicati alle ferrovie, il gioco a tappe “La vita in movimento” sui temi della mobilità sostenibile, a cura della cooperativa Verdeacqua.