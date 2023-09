Torna a Milano ‘Only for pet lovers’

Milano - Ci saranno spettacoli di dogdance, la disciplina di obedience che insegna ai cani vere e proprie coreografie in sintonia con la musica. Sfilate da ring, pet therapy, dog hair stylist, show cooking, massaggi per cani, momenti di cultura cinofila, gelati e dolci per cuccioli, pet bar, pet lounge, stand espositivi con la partecipazione di tanti esperti professionisti ed educatori del mondo pet, domenica 17 settembre a Milano, in occasione dell'edizione autunnale di ‘Only For Pet Lovers’.

L'evento gratuito dedicato ai cani di piccola taglia e ai lorom padroni si svolgerà dalle dalle 11 alle 18, nei Giardini della Guastalla di via Francesco Sforza, uno dei parchi pubblici più antichi della città. Promosso dall'organizzatrice di eventi e nota pr milanese Vanessa Ricci ('mamma' di ben tre mini dog) sarà una giornata di festa con tante attività in programma. Per gli amanti dei social c’è Pimp My Pet, il noto hair stylist Washington Martin di Scapigliati Parrucchieri acconcerà la proprietaria allo stesso modo del proprio cucciolo reso super cool da Vanessa Locci, esperta pet dog stylist. Tutte le foto saranno postate sui social di “Only For Pet Lovers” e quella che otterrà più like diventerà l’immagine ufficiale del flyer della prossima edizione. Si potrà partecipare ad una sfilata da ring sotto gli occhi attenti di una giuria di esperti che proclameranno il cane più bello e quello più simpatico della giornata

La dog trainer specializzata in mini dog Raffaella Gallo sarà a disposizione di tutti allo Sportello Cinofilo per rispondere a tutte le domande che i proprietari vorranno rivolgerle. Tra i momenti di cultura canina, "Fake News", miti e leggende metropolitane sugli amici a quattro zampe, raccontate e sfatate da Vanessa Ricci e da Alfonso Montefusco, mentre l’appassionata di cinofilia storica Linda Rossini condurrà "Cynographia Curiosa" raccontando la storia dei Giardini della Guastalla e dei cuccioli della nobiltà milanese che li frequentavano. La psicologa e psicoterapeuta Caterina Ambrosi Zaiontz parlerà di Pet Therapy, anche con simulazioni, per spiegare quali sono i benefici che anche il cane di "casa" può donare al benessere umano. Alfonso Montefusco, autore del libro ‘Il Giro del mondo in 80 Cani’ (edizioniAltea), conduttore del programma tv "Oltre la Coda", controllore di allevamento Enci e istruttore cinofilo qualificato Regione Lombardia, racconterà storia,curiosità, attitudini e aneddoti divertenti di 10 razze canine di piccola taglia. La pet therapist e dog trainer Elisa Dal Bosco parlerà dei cani molecolari e in particolare dei Cani Allerta Diabete, mostrando dal vivo come il cane sia in grado di avvertire la persona (oun genitore in caso di bambini), dell'approssimarsi di una variazione della glicemia.

Nell'area lounge a cura di Chihui Dog Club. l’innovativo pet bar con coppette gelato e yogurt per cani. In altri gazebo prodotti di tutti i gusti per i cani. Infine per tutti i partecipanti all’evento, in omaggio la medaglietta AIDmyPet di Audens Srl, patrocinata da Enpa, contenente il libretto sanitario digitale (resistente all’acqua e leggibile in 5 lingue, italiano, inglese, francese,tedesco, spagnolo) e consente in caso di smarrimento di rintracciare il proprietario senza leggere il microchip e di accedere alle informazioni medico-sanitarie del cucciolo semplicemente avvicinando lo smartphone senza bisogno di scaricare app.