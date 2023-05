Mixology Experience a Milano, il piacere di cocktail d’autore

Minalo, 4 maggio 2023 - Torna a Milano dal 7 al 9 maggio la MIxology Experience, l'evento italiano ideato da Luca Pirola, fondatore di Bartender.it e dedicato al mondo dei cocktail, dei bar e della miscelazione.

Giunto alla seconda edizione, l'evento si svolgerà presso il Superstudio Maxi di via Moncucco 35 a Milano e da giovedì 4 maggio in decine di locali che hanno aderito all'appuntamento. "L’edizione 2023 conferma il format di successo, arricchito da importanti novità e attività che coinvolgeranno sia il mercato nazionale che internazionale - dichiara Pirola - Puntiamo a migliorare nettamente i risultati straordinari registrati lo scorso anno al debutto della manifestazione, visitata da oltre 6.850 persone, alla presenza di 151 aziende, 357 brand, per un totale di più di 200.000 assaggi".

A partire da domenica 7 maggio, per tre giorni, si potrà scoprire le più importanti novità del settore e i segreti relativi ai prodotti e alle aziende di riferimento. La visita è organizzata in percorsi tematici, animati dai più grandi brand del settore per conoscere da vicino tutto il mondo della liquoristica e della distillazione attraverso l’incontro con produttori, master distiller, brand ambassador, importatori e distributori. Anche quest’anno ci sarà spazio per i prodotti "No-Low Alcohol", analcolici e a bassa gradazione alcolica indispensabili per la preparazione di cocktail e mocktail. E spazio agli strumenti di lavoro con attrezzature e accessori professionali, classici e innovativi, per la preparazione e il servizio dei cocktail. Appuntamenti anche con formazione e masterclass sul palco principale mentre nelle sale seminari le aziende presenteranno i prodotti con degustazioni. Per il pubblico sarà anche possibile acquistare tutti i prodotti presenti a MIxology Experience con una vetrina speciale per le novità di mercato, i prodotti innovativi e i brand non ancora distribuiti. Tra le novità lo Speed Date il primo incontro "one-to-one" con le eccellenze professionali del settore: si potranno prenotare 15 minuti con alcuni dei punti di riferimento nel mondo della Bar industry, un panel di manager, produttori, bartender e titolari di locali che si metteranno a disposizione per qualsiasi domanda. Farà il suo debutto il primo “Speed Round Contest” per decretare il bartender più veloce d’Italia del 2023. Tempo e qualità, rapidità, stile e gusto saranno gli elementi determinanti per una competizione tutta da vivere live con la presenza di giudici d’onore. Grazie alla collaborazione con Aibes (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori), MIxology Experience ospiterà il primo campionato nazionale tra i campioni delle scuole alberghiere: più di trecento istituti saranno rappresentati dai migliori alunni selezionati per gareggiare. Obiettivo: offrire una ribalta ai giovani e sostenere il mercato del lavoro alla ricerca di nuove leve. Anche quest’anno MIxology Experience attiverà in tutta la città da giovedì 4 maggio con una serie di eventi che coinvolgeranno più di 60 differenti cocktail bar, ristoranti, rooftop e bar d’hotel nel calendario della MIxology Week.

ORARI E INFO PER L’INGRESSO Domenica 7 maggio dalle 11 alle 20 Lunedì 8 maggio dalle 10 alle 19 Martedì 9 maggio dalle 10 alle 19 L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni, anche se accompagnati.. Biglietti su mixologyexperience.it con pacchetti vendita online a 20 euro per l’ingresso giornaliero e 50 euro per tutti e tre i giorni di manifestazione.