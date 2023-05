La Milanesiana per tre giorni fa tappa a Pavia. Appuntamenti e orari

Pavia, 27 maggio 2023 – La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, torna nella splendida cornice dell’almo collegio Borromeo a Pavia con tre imperdibili serate il 29, 30 e 31 maggio, dal titolo “Ritorni”.

Lunedì 29 maggio 2023

Il primo appuntamento è il 29 maggio alla presenza del rettore Alberto Lolli e del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che accoglieranno due importanti ospiti: Abdulrazak Gurnah (PremioNobel per la letteratura 2021) e Ben Okri (Booker Prize 1991). I due scrittori dialogheranno con Alessia Rastelli. Gurnah sarà insignito del Premio Rosa d’Oro della Milanesiana ricevendo un’opera di Gerardo Sacco. A questo momento letterario segue un momento di musica con la pianista di fama internazionale Gile Bae in concerto. Interviene Francesco Micheli.

Martedì 30 maggio 2023

Il 30 maggio va in scena “Una relazione per un’accademia”, tratto dall’omonimo racconto di Franz Kafka, in occasione dei 140 anni dalla sua nascita, con protagonista Tommaso Ragno. Lo spettacolo è preceduto da un prologo letterario di Mauro Covacich. La piece è pensata anche in occasione dei 100 anni dalla morte di Franz Kafka che ricorreranno il prossimo anno (1924-2024).

Mercoledì 31 maggio

Il 31 maggio, invece, a 30 anni di distanza da “Oylem Goylem” che lo fece conoscere al grande pubblico, Moni Ovadia torna in scena con lo spettacolo “Cabaret Yiddish” accompagnato da Maurizio Dehò (violino), Paolo Rocca (clarinetto), Albert Florian Mihai (fisarmonica), Luca Garlaschelli (contrabbasso) e Mauro Pagiaro (suono). Le tre serate, in collaborazione con Almo Collegio Borromeo, avranno inizio alle 21 e saranno introdotte da Elisabetta Sgarbi.