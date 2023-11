La mela Igp della Valtellina si presenta a Golosaria Milano

Milano, 3 novembre 2023 - Dalla Valtellina a Milano per promuovere il progetto Mame - More Apples More Europe. Il Consorzio di Tutela Mela di Valtellina Igp sarà presente a Golosaria Milano (dal 4 al 6 novembre ad Allianz MiCo – Fieramilanocity) per far conoscere il progetto triennale europeo incentrato sulla comunicazione nei mercati di Italia e Germania, ideato per sensibilizzare i consumatori sulle corrette abitudini alimentari e sui benefici del consumo quotidiano di frutta e verdura fresche.

Due gli appuntamenti: sabato 4 novembre alle 15 si terrà "La contemporaneità della Tarte Tatin", lo showcooking curato dallo chef Salvatore Garofalo del Ristorante La Ratera di Milano. Riservato a un parterre di trenta partecipanti tra cui operatori, opinion leader e influencer, l’incontro prevede un momento di presentazione del programma europeo e dei suoi obiettivi, con la moderazione del giornalista Fabio Molinari. A seguire verranno illustrate le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutritive che caratterizzano questo frutto di montagna.

Lunedì 6 novembre alle 10.30 il Consorzio di Tutela Mela di Valtellina Igp parteciperà al dibattito istituzionale di promozione progettuale durante la premiazione dei migliori ristoranti della Lombardia, dal titolo "La ristorazione di qualità si ritrova". Nel suo intervento Gianluca Macchi, coordinatore del programma Mame e direttore della Società Cooperativa Agricola Melavì, parlerà della valorizzazione delle tre varietà Igp, Red Delicious,Golden Delicious e Gala, coltivate nel territorio. Nella stessa occasione verrà presentato il nuovo logo dell’Indicazione Geografica Protetta della Mela di Valtellina.

"È per noi fattore di orgoglio contribuire alla diffusione della Mela di Valtellina Igp, il nostro frutto di montagna croccante, profumato, aromatico e succoso, durante Golosaria Milano – dichiara Macchi - Il progetto che ha il sostegno dell’Unione Europea è un’opportunità straordinaria per promuoverne il consumo, l’unicità e la sostenibilità”.