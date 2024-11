I “luoghi del cuore” Fai più votati (per ora) in Lombardia

Milano, 7 novem,bre 2024 – Già 450mila voti online e cartacei raccolti in meno di due e una classifica provvisoria che vede ai primi posti luoghi di tutta Italia. Grande successo per il 12° censimento de “I Luoghi del Cuore”, promosso dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, uno dei migliori risultati mai registrati in vent’anni di programma. Migliaia di persone che hanno segnalato 20.000 luoghi e molti si stanno unendo per promuovere la raccolta voti, dai comitati alle Pro Loco, dai Comuni alle scuole. Una mobilitazione virtuosa e carica di ottimismo, la prima regione per numero di voti raccolti finora è la Lombardia, seguita da Puglia e Veneto.

Questa la classifica provvisoria dei luoghi in Lombardia che hanno raccolto più di 1000 voti: al primo posto c'è il Traghetto di Leonardo da Vinci simbolo di Imbersago (Lecco), che ha storicamente prestato servizio come importante collegamento tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia fino alla fine del XVIII secolo. Si ipotizza che Leonardo da Vinci abbia progettato o perfezionato questo traghetto durante il suo soggiorno a Vaprio d'Adda, tra il 1506 e il 1507, con un disegno datato 1513 incluso nel Codice Windsor.

Il sistema funziona grazie a un cavo d'acciaio teso tra le due sponde, sfruttando la corrente del fiume per il movimento, rendendo superfluo un motore. L'amministrazione comunale ha scelto di candidare il traghetto al censimento promosso dal Fai perché è l’unico esemplare funzionante al mondo, un autentico patrimonio storico e culturale da preservare.

La motonave Capitanio 1926, a Lovere (Bergamo)

Gli altri luoghi sono la Motonave La Capitanio 1926 a Lovere (Bg) il battello più antico del lago d’Iseo ancora oggi navigante. Dismessa nel 1965, fu salvata dalla rottamazione dall’armatore Giovanni Battista Carrara. Nel 2023, l’Associazione “La Capitanio” ha avviato un intenso lavoro di manutenzione, con più di 700 ore di volontariato e l’aiuto di professionisti, per celebrare al meglio il suo centenario e continuare a far navigare questo storico veicolo. L’obiettivo è anche quello di formare Il Museo ‘La Capitanio 1926", che raggiungerà tutti i 16 Comuni del Sebino.

La stazione-funicolare di Lanzo d'Intelvi (Como)

Centinaia di voti anche per la stazione funicolare a Lanzo d’Intelvi (Co). La stazione di monte, in abbandono, è stata proposta come luogo del cuore per auspicare il suo recupero, insieme alla riattivazione della funicolare, importante attrattiva turistica per la zona.

I capolavori della chiesa e convento di Maria Incoronata a Martinengo (Bergamo)

Segue il Parco Trotter Casa del Sole e Minitalia a Milano, situato nel quartiere Tutto, il parco deve il suo nome all'ippodromo del trotto che una volta sorgeva in quest'area. Tante le segnalazioni anche per la Chiesa e Convento di Maria Incoronata a Martinengo (Bg), importante testimonianza della tradizione architettonica francescana.

Il parco Trotter a Milano

Grandi consensi anche per la Cascina dei Poveri complesso storico nel quartiere Beata Giuliana di Busto Arsizio (Va), con origini che affondano nel periodo medievale. Promuove la raccolta voti l’associazione "Riabitare", nata dal comitato durante il censimento “I Luoghi del Cuore” 2022. Obiettivo valorizzare e proteggere la Cascina dei Poveri, trasformandola in un centro per eventi musicali, tradizionali, artistici e culturali.

La Santissima, il castello di Gussago (Brescia)

Molti voti anche per la Santissima un complesso domenicano sul colle Barbisone, che sovrasta il borgo di Gussago (Bs). Dopo anni di abbandono, nel 1990-91 sono iniziati alcuni lavori di recupero e con il censimento Fai l'auspicio è di poter realizzare tutti i di tutti i lavori necessari e per rendere più conosciuto questo luogo identitario per Gussago.

La riserva naturale Fontana del Guercio a Carugo (Como)

Tornando in provincia di Como nella classifica provvisoria c'è la Riserva Naturale "Fontana del Guercio" a Carugo, importante area protetta che deve il suo nome alla presenza di una serie di sorgenti. La riserva comprende la valle della Roggia Borromeo e un sistema di 14 fontanili, insieme a un’area forestale, che conferiscono alla zona una notevole diversità ambientale e biologica. La riserva viene votata al censimento per valorizzarla e per promuovere attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, affinché le future generazioni possano apprezzare e proteggere questo angolo di biodiversità.

Segue la Chiesa di Santa Maria Vecchia (Chiesa dei Morti) di nuovo a Gussago (Bs), che vanta origini altomedievali legate a un antico nucleo longobardo. Il comitato “Amici della Pieve di Gussago” si impegna attivamente per il recupero di questo bene, promuovendo la manutenzione straordinaria del tetto e il restauro degli affreschi.

Il museo delle pietre coti e dei Coderocc a Pradalunga (Bergamo)

Tante segnalazioni per il singolare Cuore di roccia, il Museo delle Pietre Coti e dei Coderocc a Pradalunga (Bg), che valorizza una tradizione artigiana tipica della Valle Seriana, tramandata sin dall’epoca romana. Il Museo Laboratorio, oggi di proprietà comunale, è allestito negli ambienti della ex Ligato Fratelli, gli ultimi di una dinastia di produttoridocumentata già nel XV secolo. Il Museo viene votato non soltanto per rendere più nota questa tradizione, ma anche perché venga arricchito e valorizzato, insieme ai suoi spazi.

Molti voti anche per il Villaggio Saffa a Magenta (Mi). Il villaggio era destinato ad accogliere le famiglie dei lavoratori dello stabilimento di Ponte Nuovo e a ospitare funzioni sociali ed educative a servizio della comunità, dalla chiesa alla scuola fino alla mensa. Viene votato per auspicarne il pieno recupero e la valorizzazione.

Il liceo Grattoni a Voghera, provincia di Pavia

Ampiamente segnalato anche il Liceo Classico Severino Grattoni – IIS Galilei di Voghera (Pv). Fondato nel 1861, il Regio Ginnasio è divenuto sin dagli inizi un punto di riferimento per la cultura cittadina, connettendo in modo proficuo storia ed educazione. A sostegno della candidatura di questo luogo c'è il comitato “I Severini”, composto da alunni attuali, ex studenti e insegnanti, che sottolinea l’importanza di tutelare la storica sede del liceo classico attraverso interventi di manutenzione e riqualificazione degli spazi esterni, nonché la riorganizzazione espositiva degli strumenti scientifici di laboratorio.

Villa Arconati a Castellazzo di Bollate (Milano)

Torna a essere votata Villa Arconati a Castellazzo di Bollate (Mi), già vincitrice nel 2004 della seconda edizione del censimento. La raccolta voti al censimento “I Luoghi del Cuore” è promossa per preservare il più antico monumento della città e farne conoscere la storia centenaria.

Molti voti anche per il Campanile della Basilica di Desio (Mb). L’imponente torre a base quadrata, nel tempo ha subito certamente svariate modifiche, dalla rimozione di una trifora avvenuta nel 1830, all’abbattimento della guglia per far spazio agli archi che sostengono le campane. Queste ultime vengono tutt’oggi suonate manualmente dal Gruppo Campanari della Basilica di Desio, mantenendo viva l’antica tradizionet ramandata per generazioni. La raccolta voti al censimento “I Luoghi del Cuore” è promossa per preservare il più antico monumento della città e farne conoscere la storia centenaria.

Il campanile della Basilica di Desio

Ma il censimento è solo all'inizio. Si vota infatti fino al 10 aprile 2025 su iluoghidelcuore.it e sui moduli cartacei scaricabili dal sito. E' anche possibile consultare la classifica provvisoria di tutta Italia