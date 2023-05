L'eccellenza al servizio dei giovani: alla rassegna di Mind arrivano le lezioni di Alda Merini

Milano - Celebra Alda Merini e la sua poesia "A tutti i giovani raccomando" l'ultimo appuntamento della rassegna "L’eccellenza a servizio dei giovani" promossa dall'associazione Senza Veli sulla Lingua con il contributo della Fondazione Comunità di Milano, che si terrà mercoledì 24 maggio dalle 10 alle 13, Il nell'auditorium Fondazione Triulza a Mind -Milano Innovation District. Lo farà con oltre 200 giovani di tutte le scuole lombarde, in presenza e collegati in streaming.

"Alda Merini ha saputo andare controcorrente, ritrovare la sua libertà negata ed avere un riscatto vero attraverso la sua poesia e i suoi scritti che hanno forgiato decine di generazioni - sottolinea Ebla Ahmed, presidente dell'associazione - Anche i nostri giovani hanno bisogno di stimoli in grado di strapparli alla all'indifferenza e alla noia. Hanno bisogno di riscoprire valori, sentimenti, rispetto oltre all’imprescindibile voglia di credere in se stessi per farcela. Tutti hanno il diritto di esprimersi, di sentirsi parte integrante della società, con pregi e difetti, vizi e virtù, senza mai essere additati o discriminati.

Le figure definite iconiche sono sempre figure di rottura, capaci col tempo di lasciare il segno” L'evento approfondirà in modo interattivo e travolgente le mille sfaccettature della grande poetessa dei Navigli, grazie alla presenza di Laura Bertassello, nipote di Alda Merini che porterà foto e video esclusivi raccontando da vicino chi era zia Alda. Tra gli altri relatori, suor Monia Alfieri, Cavaliere al merito della Repubblica italiani e Ambrogino d’oro 2020 che presenterà ai giovani la sua Accademia Ucraina di Balletto, Marcello Foa, giornalista scrittore ex presidente Rai, interverrà con il suo ultimo libro.

Ci sarà poi Diana Battaglia responsabile Poesia La Vita Felice che ha contribuito anche alla realizzazione e gestione di Casa Merini a Milano. "Alda Merini ha dimostrato che per ottenere grandi risultati non si deve avere paura di essere liberi seguendo le proprie inclinazioni - dichiara Igor De Biasio, ad di Arexpo - Questo insegnamento vale per qualunque strada si scelga di intraprendere, dalla poesia alla ricerca scientifica, ed è forse il suo lascito maggiore alle nuove generazioni. Per questo crediamo che dedicare una giornata ad Alda Merini a Mind sia perfettamente coerente con il nostro impegno didattico e formativo".