La fatina del sole Lucilla a Leolandia (Capriate) per il weekend della festa della mamma

Capriate San Gervasio – Il weekend della Festa della Mamma è un’occasione per una visita a Leolandia, il parco a tema specializzato nell’accoglienza dei bambini: oltre al consueto programma di spettacoli e attrazioni, sabato 13 maggio il parco accoglierà un’ospite d’onore, Lucilla, la cantante del momento più seguita dai piccoli. Riconoscibilissima per i suoi capelli rossi e il sorriso contagioso, Lucilla ha un seguito incredibile, tanto nei suoi eventi dal vivo in tutta Italia quanto su Youtube, dove i suoi video raggiungono centinaia di milioni di visualizzazioni: canzoni come “Tutti Gli Animali”, “Stella Stellina” e “La Filastrocca delle Forme” sono diventate veri e propri tormentoni tra i bambini e con i suoi sketch colorati e divertenti trasmette contenuti educativi che danno sempre il buon esempio, oltre a infondere tanta allegria.

La giornata di Lucilla al parco sarà scandita da un doppio appuntamento che permetterà ai piccoli fan di incontrarla e diventare protagonisti delle loro canzoni preferite, cantando e ballando insieme a lei. Si parte alle 15 sul palco Minitalia, con una breve esibizione aperta a tutto il pubblico, seguita da un momento dedicato ai fan che vorranno scattare una foto ricordo. Alle 17.30 la colorata amica dei bambini si sposterà sul palco della LeoArena per un vero e proprio show all’insegna di musica, divertimento e tante risate, insieme al padrone di casa Leo e al team di animatori e ballerini di Leolandia.

La cantante Lucilla sarà presente a Leolandia sabato

Nel corso dello spettacolo, che la vedrà impegnata con un repertorio d’eccezione diverso dal solito, Lucilla canterà anche una canzone inedita che tutti i presenti potranno ascoltare in anteprima. Al termine, i piccoli fan potranno incontrare Lucilla a “tu per tu” nel corso di un secondo momento meet&greet. David Tommaso, Direttore Marketing e Vendite Leolandia, dichiara: “Oggi i bambini, rispetto al passato, sono abituati ad interagire con i personaggi dei cartoni animati grazie ai mondi virtuali creati dagli strumenti digitali. Quello che cerchiamo di fare a Leolandia è traslare questo modello di intrattenimento nel mondo reale, costruendo eventi e contesti nei quali i piccoli possono giocare e interagire con i loro beniamini finalmente dal vivo.

Per questo, siamo sempre sintonizzati sui fenomeni per bambini che fanno tendenza, oltre che sulle ultime novità nel panorama dei cartoni animati e dei contenuti web più virali”. Giorni e orari di apertura del parco, biglietti e voucher per accedere alle esperienze con Lucilla e tutti i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.