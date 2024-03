Il jazz di don Ellis protagonista a Bollate

Bollate (Milano) 24 marzo 2024 - Quarto appuntamento lunedì 25 marzo con la 26esima edizione della rassegna Bollate Jazz Meeting 2024.

La serata dal titolo "Ellis in wonderland" celebra Don Ellis compositore e trombettista jazz californiano, considerato un genio innovatore e visionario, un autentico sperimentatore, che ha incorporato nella sua musica elementi derivanti dal rock, dalla musica elettronica e dalle culture extraeuropee. Sul palcoscenico il Trio composto da Marco Fior alla tromba, Danilo Gallo al contrabbasso e Ferdinando Faraò alla batteria.

I tre brillanti musicisti esplorano il meraviglioso mondo "ellisiano" nello spirito dell'avventura e, come accade nel capolavoro letterario di Lewis Carrol, lo stupore, la scoperta e la meraviglia diventano fattori imprescindibili della musica, che riferisce e al tempo stesso "ferisce", dove l'atto e l'estemporaneità costituiscono i cardini di un continuo flusso in divenire. Inizio del concerto alle ore 21 nell'auditorium don Bosco di via Cesare Battisti 14 a Bollate. Biglietto d'ingresso 15 euro