Festa della Mamma 2024, da Milano a Bergamo e Sondrio: gli eventi dei Mercati contadini di Campagna Amica

Milano, 10 maggio 2024 – Sabato 11 maggio e domenica 12 maggio, i mercati contadini di Campagna Amica in Lombardia si preparano a festeggiare la Festa della Mamma con idee regalo, laboratori manuali creativi per bambini, omaggio floreali per le mamme, prodotti a chilometro zero degli agricoltori, tra cui anche qualche idea regalo.

Ma la celebrazione della festa della mamma va oltre: i mercati contadini si impegnano anche in gesti di solidarietà, collaborando con organizzazioni locali per sostenere cause benefiche. Un'occasione dunque per dimostrare apprezzamento e gratitudine alle mamme mentre si sostengono le comunità locali.

Milano, laboratori di ceramica al Mercato coperto

Sabato 11 maggio, al mercato coperto di via Friuli 10/a, le mamme riceveranno lavoretti di ceramica realizzati durante un workshop tenuto il sabato precedente. Un'occasione unica per regalare un pezzo unico e artigianale alle mamme milanesi.

Pavia, omaggi floreali al Mercato Coperto

Sempre sabato 11 maggio, al mercato coperto di Pavia, le mamme saranno omaggiate con dei fiori freschi: un gesto carico di significato per celebrare la festa della mamma.

Sondrio, iniziativa benefica al Farmers' Market

Anche a Sondrio, sabato 11 maggio, al Farmers' market di Campagna Amica in piazzale Bertacchi, si terrà un'iniziativa benefica, sostenuta anche dai Senior Coldiretti. Lo slogan è ‘Io offro un dolce, un fiore, una piantina dell’orto… tu doni a favore della Piccola Opera di Traona’.

Iseo (Brescia), idee regalo a filiera corta

Domenica 12 maggio, dalle 9 alle 19 in viale Repubblica, nel Bresciano, i produttori agricoli di Campagna Amica saranno presenti a Iseo con idee regalo a filiera corta. Un'opportunità per acquistare prodotti locali e sostenere l'agricoltura del territorio.

Treviglio (Bergamo), laboratori di fiori di carta

Sempre domenica 12 maggio dalle 9 alle 18 a Treviglio si terrà un mercato contadino speciale in piazza Garibaldi. I bambini avranno l'opportunità di partecipare a laboratori dove potranno realizzare fiori di carta per le loro mamme, un modo divertente e creativo per festeggiare insieme.

Cremona, laboratori d’arte per bambini

Infine, sempre domenica 12 maggio, in piazza Stradivari a Cremona, i bambini potranno partecipare a laboratori dove potranno realizzare disegni per le loro mamme o creare lavoretti con argilla e materiali naturali.