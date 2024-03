Fa’ la cosa giusta! compie vent’anni: tutto quello che c’è da sapere sulla fiera del consumo critico

Milano, 1 marzo 2024 - Fa’ la cosa giusta! La storica fiera dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili compie vent’anni. “Rendere visibile l’essenziale” - ispirata alla citazione del Piccolo Principe di Saint-Exupery - sarà il filo rosso dell’edizione 2024 in programma dal 22 al 24 marzo all’Allianz MiCo di Milano. La manifestazione, tra i maggiori eventi di riferimento in Italia per il mondo green, organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo, racconta in 8 sezioni tematiche e 32mila metri quadrati di stand le aziende, i servizi e i prodotti ma anche i sogni, i desideri, i comportamenti personali di consumo che fanno il mondo migliore. Nella scorsa edizione la Fiera ha registrato 34.000 visitatori.

Turismo e Scuola

Tra gli appuntamenti proposti, si conferma la “Fiera dei Grandi Cammini”, una delle aree più iconiche di “Fa’ la cosa giusta!”: tre giorni di eventi e un’ampia esposizione di stand dedicati alle proposte di cammini, cicloviaggi e turismo consapevole che valorizzano le comunità, i patrimoni territoriali, culturali, naturali ed enogastronomici. Ritorna negli spazi della fiera anche “Sfide - La scuola di tutti”: oltre 70 gli appuntamenti che offrono formazione certificata a insegnanti e personale scolastico, ma anche a genitori, grazie al coinvolgimento di docenti ed esperti da tutta Italia. “Presenti! Insegnare insieme” è il titolo di quest’anno, con la collaborazione di Edizioni Erickson e MCE (Movimento di Cooperazione Educativa).

Tre giorni, un fitto programma

Durante i tre giorni incontri, laboratori, mostre fotografiche, degustazioni e spettacoli, per grandi e bambini, a cura di esperti e associazioni. In particolare, venerdì 22 marzo prevede attività pensate per gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado con l’obiettivo di stimolare la loro curiosità e accrescere le competenze sui temi della sostenibilità ambientale e sociale.

Gli ospiti

Saranno presenti, tra gli altri ospiti, Marco Paolini, drammaturgo e regista, autore “La Fabbrica del Mondo”, per parlare di responsabilità sociale e climate change. Sabrina Giannini, nota autrice di inchieste per Report, che racconterà il ruolo del giornalismo d’informazione nel far emergere temi essenziali ma invisibili. Luca Misculin, giornalista del Post presenta “Fa’ l’Europa giusta!”, focus in vista delle prossime Elezioni Europee.

Stand da tutta Italia

Due piani accolgono gli stand degli espositori selezionati su tutto il territorio nazionale e divisi in aree tematiche. C’è la “Critical fashion”, che ospita produttori di abbigliamento e accessori realizzati con materiali riciclati o di riuso, filati biologici o naturali, materie prime organiche. Mentre nella sezione “Abitare green” si possono trovare complementi di arredamento ma anche informazioni sull’energia prodotta da fonti rinnovabili. Al pubblico vegano è dedicata un’intera area che raccoglie prodotti dall’abbigliamento all’alimentazione. La “Cosmesi naturale e biologica” offre invece prodotti per la bellezza e cura del corpo e della casa. Immancabili “Il pianeta dei piccoli”, attento a prodotti e servizi per la cura del bambino, e “Mangia come parli”, la sezione giusta per chi desidera approfondire con degustazioni e laboratori la conoscenza dei prodotti provenienti da agricoltura biologica, biodinamica, a Km0 o della filiera del commercio equo e solidale. I progetti di associazioni, distretti e reti Ong, associazioni di tutela dei consumatori e sindacati sono raggruppati nella sezione “Pace e partecipazione”.

Il programma è in costante aggiornamento sul sito www.falacosagiusta.org