Week end del 26, 27 e 28 luglio 2024: eventi, musica e teatro. Cosa fare a Milano e in Lombardia

No, l'estate non sta ancora finendo, ma siamo comunque all'ultimo weekend di luglio. E in tutta la Lombardia ci sono eventi diffusi di grande richiamo, con anche qualche Big della musica, della TV e del teatro, e soprattutto con chi rende più fresche le serate d'estate facendoci fare tante risate, come Alessandra Faiella e Luca Bizzarri, solo per fare due esempi. Tra le tantissime opportunità segnaliamo quella del museo archeologico di Milano che porta i bambini alla scoperta delle origini delle olimpiadi, che si sono aperte a Parigi, con l'evento: Da Olimpia 776 A.C. a Parigi 2024. Ma anche la possibilità di vedere i sotterranei del castello di Brescia oppure partecipare alla Festa Andalusa. Tantissimi gli spettacoli musicali, dai 100 anni della musica blues al concerto celtico di Loreena McKennitt, da i concerto de Il Volo a quello di Samuele Bersani da Paolo Jannacci, che ripercorre i successi del papà Enzo, alla musica classica di qualità dell'Accademia Internazionale di Musica di Cremona. Tra sagre di pizzoccheri, pesce e salamelle, annaffiate di birra, ci sono infine anche alcuni eventi 'doc' dedicati al vino, e uno alla nuova 'moda' del gin. Di giorno per cercare refrigerio contro il solleone si può andare in cerca delle migliori spiagge di lago e di fiume della Lombardia, oppure se la tintarella non attira, ci sono 10 luoghi a un'ora da Milano per rilassarsi e rinfrescarsi con una gita fuori porta. Ecco ’cosa fare’ venerdì 26, sabato 27 domenica 28 luglio 2024 a Milano e nelle province della Lombardia: gli eventi del weekend.

Sono tre gli eventi al Castello sforzesco di Milano per questo week end del 26-27 e 28 luglio 2024. Age Pride con Alessandra Faiella: Il 26 luglio l’attrice Alessandra Faiella parlerà della vecchiaia, cercando di abbattere gli stereotipi comuni. A farle compagnia, il violoncello di Francesca Ruffilli. Scherzo N°1, Opera Prima andrà in scena sabato 27 luglio alle 21: Carlo Amleto presenterà uno spettacolo irriverente di prosa, musica, comicità e poesia. Blues Notes - I cento anni della musica che ha cambiato la musica. Domenica 28 luglio alle 21:00, un concerto che racconta la storia del blues, dalle origini all’epoca del Funky e del Boogie, con aneddoti e brani dal vivo. Vengono proposti una ventina di brani da Robert Johnson ai Blues Brothers, da James Brown a Jimi Hendrix, da Billy Holiday ad Amy Winehouse, da Janis Joplin ai Pink Floyd – nati come band di Rythm’n’Blues.

A Cascina Torrette venerdì 26 luglio alle 21, il duo acustico BiVio, nato a Parigi nel 2018, porterà il suo sound contemporaneo e ipnotico sulla scena milanese. Il Bosco Addormentato - Laboratorio di costruzione di una marionetta: sabato 27 luglio alle 16 presso il Mutef (Museo Teatro di Figura), i bambini avranno l’opportunità di creare una semplice marionetta con stoffa e cartoncino e poi, attraverso il gioco teatrale, daranno vita alle loro creazioni su un piccolo palcoscenico (prenotazione obbligatoria).

Da Olimpia 776 A.C. a Parigi 2024: sabato 27 luglio alle 11:30 presso il Museo Civico Archeologico in Corso Magenta, i bambini fino a 11 anni potranno partecipare a una visita gioco per scoprire le origini delle Olimpiadi. Alla fine, realizzeranno la propria corona d’alloro. Anche qui la prenotazione è obbligatoria.

Concerto di Loreena McKennitt al Teatro Arcimboldi: venerdì 26 luglio, non perdere l’opportunità di assistere dal vivo al concerto di Loreena McKennitt, la cui musica celtica eclettica ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, al TAM! Il tour europeo dedicato al 30° anniversario di “The Mask and Mirror” si concluderà con un grande ritorno al Teatro Arcimboldi di Milano. Festival Suoni Mobili: questo week-end si tiene la XV edizione del festival itinerante. Venerdì 26 luglio, esibizione di Ana Crismàn, l’unica artista a comporre e suonare flamenco con l’arpa, alla Cascina S. Ambrogio nel quartiere Ortica (inizio live alle 21.30). Prima del concerto, dalle 19 alle 20.30, aperitivo vegetariano e visita alla Cascina S. Ambrogio tra monoliti medievali e preziosi affreschi dei primi anni del 1400. La visita con degustazione parte da 10 euro. Nel Parco della Lambretta di Milano (Via Raffaele Rubattino, 37), invece, alle ore 21.30 andrà in scena un mix irresistibile di afro-beat e funk giapponese grazie agli Ajate, dieci musicisti giapponesi che mescolano suoni dance afro-groove con la tradizione delle feste ancestrali giapponesi chiamata “Ohayashi”. Domenica dalle 10.30 torna l’appuntamento con la visita guidata ai Caffè storici milanesi con la storia della Pasticceria Cova: fondata nel 1817 da Antonio Cova, fu sala da ballo per l’alta società ed ha ospitato patrioti e artisti durante i moti delle Cinque Giornate nel 1848. Ernest Hemingway l’ha citata nei suoi racconti. Il tour è promosso da Milanoguida (16 euro; bambini 6-13 anni 14; 0-5 anni: 1): la quota di iscrizione del tour guidato include la degustazione presso la pasticceria Galli (info@milanoguida.com).

A Castione, nel borgo di Rusio, domenica 28 luglio, dalle 10:00 alle 23:00, si terrà la manifestazione "Rusio Medievale". Questo evento offre una coinvolgente rievocazione storica con espositori a tema e servizio ristoro. Sabato, figuranti allestiranno un accampamento medioevale con tende, dimostrazioni di combattimento, intrattenimento per bambini, danze medioevali e giocolieri, culminando in uno spettacolo serale sull'inquisizione. Domenica, la giornata sarà animata da musica folkloristica medioevale e varie attività di intrattenimento.

A Clusone, Tipico Eventi presenta "La Puglia che tu piglia - 100% Puglia" dal 26 al 28 luglio. Piazza Manzù si trasformerà in un villaggio pugliese itinerante con trulli, ulivi e luminarie tipiche. Saranno presenti i migliori street chef con piatti pugliesi, sia dolci che salati. Inoltre, il Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da eseguirà danze e musiche folkloristiche, con concerti dei Briganti.

A Lovere, dal 26 al 28 luglio, si svolgerà la tredicesima tappa di Borgo diVino in Tour 2024, organizzata dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e Valica S.p.A. In Piazza Tredici Martiri, dalle 18:00 alle 24:00, i visitatori potranno degustare vini selezionati dalle migliori cantine italiane, provenienti da diverse regioni come Puglia, Campania, Piemonte, Veneto, Sicilia, Marche, Toscana, Molise e Lazio.

A Sarnico, da venerdì 26 a domenica 28 luglio, si terrà "Artisti Sotto le Stelle". Venerdì alle 21:00, in Piazza Umberto I, Daniele Cortesi presenterà "E vissero felici e contenti" con i suoi burattini. Sabato 27, alle 21:15, in Piazza XX Settembre, si esibirà la Funk Off, la più spettacolare marching band italiana. Domenica 28, alle 10:30, in Piazza XX Settembre, si terrà lo spettacolo per bambini "La nuova battaglia dei cuscini". Alle 21:00, sul lungolago Garibaldi, la Caravan Orkestar suonerà musica balcanica, accompagnata da bolle di sapone giganti e improvvisazioni teatrali.

A Desenzano del Garda, il 26 luglio, alle 21:00, presso il Teatro al Castello, Luca Bizzarri porterà in scena lo spettacolo "Non Hanno Un Amico", scritto insieme a Ugo Ripamonti. Nato dall'omonimo podcast, lo spettacolo analizza con ironia la comunicazione politica contemporanea, i fenomeni social e i costumi del nuovo millennio, intrecciando nostalgia e desiderio di innovazione. Bizzarri, con il suo umorismo, riflette sulle nostre debolezze e sui tic della società moderna, offrendo un'ora di intrattenimento che funge da specchio per il pubblico. A Brescia, il 28 luglio, si terrà una visita guidata nei sotterranei del Castello di Brescia. I turni di visita sono alle 10:00, 14:00 e 16:30. Il costo è di 12 € per gli adulti e 5 € per bambini e ragazzi. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Speleologica Bresciana, dura circa due ore e include la scoperta di storie, leggende e misteri del castello, con accesso a zone solitamente chiuse al pubblico. Per partecipare, è necessario prenotare via WhatsApp al 335487010 o via email a info@xtremeadventure.it, specificando giorno, turno e numero di partecipanti. Il ritrovo è al bar Chalet vicino al parcheggio del castello, e si consiglia un abbigliamento sportivo e comodo, con torcia opzionale.

Sempre a Brescia, il 26 e 27 luglio, dalle 19:00 alle 22:00, si svolgerà il "Brixia Gin Festival" nella Fossa Viscontea del Castello, all'interno del festival "We love castello". Questo evento, giunto alla quarta edizione, celebra il gin prodotto a Brescia con degustazioni guidate dai produttori locali. Venerdì sera, i gin tonic saranno accompagnati dal djset della discoteca Molo di Brescia, mentre sabato ci sarà il format di musica italiana "Splendido Splendente". L'ingresso è libero ma i posti sono limitati; è possibile acquistare la prevendita a 16 euro, che include quattro token per altrettanti gin tonic piccoli o due grandi.

A Cernobbio, dal 19 al 28 luglio, alle 21:00, si terrà una serie di concerti. Il 26 luglio, Il Volo, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro” e in occasione dei 15 anni di carriera, presenterà il tour “Tutti per uno - Capolavoro”. La serata includerà i nuovi brani del loro primo disco inedito e i più grandi successi della tradizione musicale italiana. Il 27 luglio sarà la volta di Antonello Venditti. Dopo il sold out all’Arena di Verona e tre date alle Terme di Caracalla, arriva a Cernobbio con il progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”. Venditti proporrà i brani dell'album “Cuore” insieme a molti altri grandi successi. Infine, il 28 luglio, Samuele Bersani chiuderà il festival con una data del suo tour “Samuele Bersani & Orchestra - Tour Outdoor 2024”. Nella suggestiva cornice de Le Serre di Villa Erba, Bersani riproporrà i suoi brani in chiave orchestrale, offrendo una nuova interpretazione musicale e coinvolgendo il pubblico in un emozionante viaggio sonoro. Sul lago di Como ritorna il Tremezzina Music Festival. L’edizione di quest’anno verrà inaugurata il 29 luglio con un’anteprima a Villa Carlotta. Dalle 18:30, si esibiranno il pianista e compositore Thomas Umbaca e, a seguire, la cantautrice catalana Anna Ferrer. Umbaca presenterà i brani del suo album d’esordio “Umbaka”, mentre Ferrer proporrà un folk elettronico e contemporaneo. Il festival proseguirà ufficialmente il 4 agosto con la Gospel Night di Ginger Brew e del Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble al parco Teresio Olivelli.

Dal 26 al 28 luglio, presso il Parco Don Carlo Turrini di Santa Maria Hoè, si terrà il "Santa Maria Hoè Beer Park". La manifestazione, organizzata da Pane Liquido con l'amministrazione comunale, offrirà al pubblico una vasta selezione di birre artigianali accompagnate da cucina e concerti di musica rock.

A Solarolo Monasterolo, dal 26 al 30 luglio, la Pro Loco "I Corvi" organizza "Le Notti dei Corvi". Ogni serata, con ingresso gratuito, prevede concerti di diverse band, culminando il 30 luglio con una serata di tombola e torta fritta.

A Cremona, dal 26 luglio al 1 agosto, l'Accademia Internazionale di Musica di Cremona presenta una serie di concerti con maestri di fama mondiale, artisti ospiti e studenti. Gli eventi includono concerti di musica da camera, performance orchestrali e showcase degli studenti. In dettaglio, venerdì 26 luglio, l'Orchestra da camera di Nürtingen si esibirà alle 10:30 presso Cremona Solidale. Lo stesso giorno, alla Sala Maffei, ci saranno concerti di musica da camera alle 17:00, 19:00 e 21:00. Sabato 27 luglio, sempre alla Sala Maffei, altri tre concerti di musica da camera sono previsti alle 17:30, 19:00 e 21:00, mentre l'Orchestra da camera di Nürtingen si esibirà alle 21:00 nel Cortile Federico II.

Lunedì 29 luglio, alla Sala Maffei, alle 19:00 si terrà un concerto degli studenti, seguito alle 21:00 dal concerto degli insegnanti. Martedì 30 luglio, la giornata inizierà alle 13:00 con concerti di piccoli ensemble di pianoforte, mentre alle 20:30 nel Cortile Federico II si terrà il concerto di chiusura “Serenata Orchestrale”. Giovedì 1 agosto, nel Cortile Federico II (o in caso di maltempo alla Sala Maffei), si concluderà la serie con il concerto lirico degli allievi di Nadiya Petrenko alle 21:00.

Per il Varenna festival Lake Como questo weekend in piazza San Giorgio a Varenna (Lecco) venerdì 26 luglio alle 21:15 la Jam live band; domenica 28 luglio sempre alle 21:15 nella chiesa di San Giorgio gli Archi dei Berliner sinfoniker diretti da Gudne Emilsson. Il 30 luglio, martedì, alle 21:15, in piazza San Giorgio la T.D. band con musica da ballo.

La rassegna di Lodi al Sole entra più che mai nel vivo questo weekend del 26,27 28 luglio 2024 punto sono davvero tanti in città gli eventi, tutti musicali tra cui scegliere. Il 26 luglio 2024, alle 21.30, Daniele Falasca si esibirà in piazza San Lorenzo. Massimo Moriconi, bassista di talento, e Glauco Di Sabatino, batterista versatile, completano il trio, creando un'esperienza musicale ricca e dinamica. Le composizioni di Falasca fondono elementi di jazz, musica classica e popolare

Il concerto dei Domo Emigrantes si terrà il 26 luglio 2024 alle 21.30 in Piazza della Vittoria. Fondati nel 2009 proprio a Lodi, i Domo Emigrantes hanno rapidamente guadagnato un seguito grazie alla loro capacità di rinnovare le melodie popolari del sud Italia e del Mediterraneo che crea un ponte tra passato e presente, coinvolgendo nuove generazioni e mantenendo viva la tradizione.

Il 27 luglio 2024, in Piazza della Vittoria, Paolo Jannacci e il giornalista Enzo Gentile, si uniranno per un incontro speciale. Con due microfoni e un pianoforte, ripercorreranno la carriera di Enzo Jannacci, eseguendo alcune delle sue canzoni più celebri. Il figlio Paolo riproponendo i successi, Gentile con con aneddoti e ricordi. Il 28 luglio 2024, in Piazza della Vittoria, Stefano Signoroni si esibirà accompagnato dalla sua The MC Band: artista eclettico, noto per il suo stile che spazia dallo swing al pop raffinato internazionale, proponi un repertorio con brani che vanno dagli anni '60 ad oggi, offrendo un mix di melodie italiane e internazionali. Il gran finale di "Accordi in Piazza" si terrà il 28 luglio 2024 alle 21.30 presso il Chiostro San Cristoforo, sede della Provincia di Lodi. Questo concerto vedrà il compositore Massimo Tagliata, noto per la sua abilità con la fisarmonica e il pianoforte, esibirsi insieme a un quartetto di musicisti eccezionali in uno spettacolo che abbraccia diversi generi, dal jazz al tango argentino, dalla musica popolare italiana a quella francese.

A Mantova, sabato 27 luglio alle 21, il Cortile di Palazzo D'Arco ospita il Maurizio Di Fulvio Quartet per un concerto di latin jazz e pop, con Alessia Martegiani alla voce. I biglietti costano 12 euro, 8 euro ridotti e 5 euro per gli studenti.

Domenica 28 luglio alle 21, nel Cortile d'onore di Palazzo Te, l'attore Andrea Bosca porterà in scena il Mito di Orfeo, con accompagnamento musicale di flauto e chitarra.

Utimo week end per l'ArciFesta 2024 a Campo Canoa dopo un mese di musica, cibo e divertimento. La programmazione musicale varia tra rock, rap, jazz, blues, tribute band, con uno stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19:30.

A Moglia, dal 27 al 31 luglio, si svolgerà la 142esima Fiera con spettacoli, musica, animazione, street food e luna park. Sabato 27 e domenica 28 luglio ci sarà anche il mercatino dei vinili, e mercoledì 31 luglio la fiera si concluderà con uno spettacolo pirotecnico. Venerdì 26 luglio, spettacolo finale del CreGrest; sabato notte bianca in piazza Marconi e domenica musica anni '80 con Dj Verbeni in piazza Marconi e musica liscio in piazza Matteotti. A Redondesco, la Festa en Castel si terrà dal 26 al 29 luglio in Piazza Castello, con stand gastronomici e servizio al tavolo. Ogni sera sarà caratterizzata da un diverso accompagnamento musicale: venerdì Max V DJ, sabato Rossano e Anna Band, domenica Arcangelo DJ e lunedì Sololiga Band. Lunedì speciale "Birra en Castel" con panini gourmet e birre artigianali.

Il 27 luglio, in piazza Trento e Trieste a Monza, si terranno spettacoli gratuiti di clownerie con Mariano Torres/Ete Clown, giocoleria a Led con Francy Pinzon e teatro di figura con il Duo di Fiamme. Gli spettacoli iniziano alle 20:30 e sono adatti a tutta la famiglia.

Dal 25 luglio al 4 agosto, il Centro Sportivo di via Di Vittorio a Senago ospiterà la Sagra del Pesce. Il menù include specialità come impepata di cozze, insalata di mare, spaghettoni con polipetti, calamarata di mare, frittura di calamari e molto altro. È consigliata la prenotazione al numero 392 4853342, con possibilità di servizio d'asporto.

Dal 26 al 28 luglio, Via Matteotti a Lentate sul Seveso ospita il "Trattorie Viaggianti Street Food". Questo evento propone una varietà di cibi di strada, utilizzando prodotti DOCG e locali. Ci saranno anche un Luna Park, un artista di strada e, il 28 luglio, una fiera mercatino con artigiani e hobbisti. Per ulteriori informazioni, chiamare 333 5367001.

Ultimo fine settimana, quello del 26-28 luglio, al Parco di Villa Borromeo ad Arcore per il Beer Fest. Presente una vasta selezione di birre italiane ed estere, specialità bavaresi e valtellinesi, un'area bimbi con scivolo gonfiabile e musica. L'ingresso è gratuito.

Dal 26 al 28 luglio, presso l'area feste di via Aldo Moro a Brugherio, si terrà l'ottava edizione della sagra "Salamelle in Sol Maggiore". Ogni sera, dalle 19:00, saranno attivi il servizio bar, cucina e pizzeria, seguiti da serate danzanti a partire dalle 20:30.

Il Festival del Carmine, nell'omonima piazza a Pavia, giunto alla sua dodicesima edizione, vedrà la partecipazione di artisti di musica, teatro, danza e performance visive nella suggestiva cornice della Chiesa del Carmine. Il 26 luglio si esibiranno I Raduno, mentre il 27 luglio sarà la volta del tributo ai Pooh con il concerto degli Aloha.

Domenica 28 luglio 2024, in Broletto a Pavia la Compagnia Trioche di Milano presenterà "Meglio tarde che mai", uno spettacolo clownesco con Franca Pampaloni e Nicanor Cancellieri, diretto da Rita Pelusio. L’ingresso è gratuito, ma è vietato l’accesso a biciclette e cani nel cortile del Broletto.

Sabato 27 luglio 2024 a partire dalle 18, a Garlasco si terrà l’evento "Insieme sotto le stelle" con ospiti come Ronn Moss, King Horus, Dear Lunacy e Dj Mitch di Radio 105. L’attore Ronn Moss, noto come Ridge Forrester di Beautiful, canterà dal vivo e si fermerà a fare foto con i fan. L'evento include anche un raduno di auto e una galleria d’arte.

Sabato 27 e domenica 28 luglio 2024, dalle ore 20 Rivanazzano Terme ospita la Festa Andalusa con spettacoli equestri, musiche e cibi tipici spagnoli come paella e sangria, celebrando il legame tra la cittadina termale e l'Andalusia.

Da sabato 27 a lunedì 29 luglio 2024 la storica festa patronale di Sannazzaro de' Burgondi offre gnocchi al ragù in onore dei Santi Nazzaro e Celso. Sabato 27 luglio si esibirà l'Orchestra Massimo Dellabianca, mentre domenica 28 luglio sarà la volta di Veronica & Marco.

Da sabato 27 a lunedì 29 luglio 2024 Olevano di Lomellina celebra il fine settimana con musica e prodotti tipici locali. Sabato 27 luglio alle 21:30, la Nord Sud Ovest Band renderà omaggio agli 883, mentre domenica 28 luglio, Franco Bagutti e la sua orchestra si esibiranno alle 21:30. Lunedì 29 luglio, il concerto di Maurizio Vandelli (10 euro più diritto di prevendita) chiuderà la manifestazione.

A Teglio, dal 26 al 28 luglio, si svolgerà la tradizionale Festa dei Pizzoccheri. Durante questo weekend, sarà possibile gustare il piatto tipico del territorio insieme ad altre specialità locali come sciatt, salsicce e formaggi, arricchendo l'evento con vari intrattenimenti. La Festa del costume livignasco riporta gli abitanti di Livigno indietro nel tempo, con una serata itinerante nelle vie centrali del paese, il 31 luglio. L'evento inizia con una sfilata di abiti caratteristici e originari dei livignaschi, seguita da rappresentazioni dei lavori manuali e della vita contadina, e da degustazioni di piatti tipici in un'atmosfera di festa e divertimento.

Nel centro storico di Bormio, sabato 27 luglio 2024, in piazza Cavour, le tenute vitivinicole valtellinesi esporranno i loro vini nelle corti storiche, offrendo a esperti e appassionati l'opportunità di approfondire le caratteristiche dei vini della regione, come il Sassella, il Grumello, l'Inferno e lo Sforzato.

Il Dì del Formai è una tradizione estiva a Isola di Madesimo, dove i visitatori possono scoprire i segreti della produzione del formaggio, dalla mungitura delle mucche alla stagionatura. L'evento, domenica 28 luglio 2024, in località Mottaletta, offre la possibilità di degustare una varietà di formaggi locali, come il celebre Bitto, e di acquistare prodotti artigianali direttamente dai produttori. Previsti intrattenimenti per i più piccoli.

La Sagra della Porchetta di Comerio torna a trasformare il parco comunale in un ristorante a cielo aperto. Per tre serate, dal 26 al 28 luglio, i visitatori potranno gustare la porchetta artigianale accompagnata da birra e bibite fresche e da musica e intrattenimento per tutte le età. Per informazioni, contattare il numero 0332-1234567 o la email info@prolococomerio.it.

Il Beer Festival di Lavena Ponte Tresa offrirà tre serate di musica dal vivo, street food e birra artigianale dal 26 al 28 luglio. L'evento si tiene nell’area feste di Via Aldo Jori, dalle 17:00 alle 24:00. Gli ospiti potranno godere delle esibizioni della Pezza Band venerdì 26 e del Tributo a Vasco sabato 27 (per info 351 5852780).

La Festa della Birra a Fagnano Olona, organizzata in memoria di Ilaria e a sostegno dell'Ail, si terrà sabato 27 luglio dalle 18:00 nell’area feste di Via De Amicis. L'evento è promosso dalle amiche di Ilaria, che si sono impegnate a raccogliere fondi per la ricerca sulla leucemia. La serata sarà animata dalla Urlo Band con canzoni italiane.

L'associazione Kerkís Teatro Antico In Scena presenterà lo spettacolo "Baccanti" di Euripide sabato 27 luglio dalle 19:00 alle 21:00 presso la Domus Pacis et Vitae di Via Trento a Leggiuno. L'opera, una delle più potenti e ambigue del tragediografo greco, narra le vicende del dio Dioniso e delle donne di Tebe.