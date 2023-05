Eventi week-end 19, 20 e 21 maggio 2023: cosa fare in Lombardia

Milano – Pronti per un week-end tra eventi, musica, sagre e tanto divertimento? Ecco qualche idea per come trascorrere venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio.

EVENTI

A Milano arriva la prima edizione di CiaoMondo, il festival nato da un’idea del brand di abbigliamento Licia Florio e dedicato alla ricerca del benessere fisico e mentale. Nei 7000 mq di Morel Milano sono tante le classi e i workshop proposti: dallo yoga, pilates, alle arti del movimento, del respiro, la creatività e tanto altro. Il festival è a entrata gratuita su registrazione, mentre le attività sono a pagamento. Su prenotazioni anche le food experience curate dal Bar Versini e Morel Milano; ci saranno anche truck di street food.

Neiade Tour & Events torna a proporre anche nel 2023 i suoi tour guidati a uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi del centro di Milano: la Vigna di Leonardo e Casa Atellani, gioiello nascosto tra i muri di corso Magenta. Il tour guidato si svolge nel rispetto nelle normative anti Covid-19 vigenti e ha un costo di 24,50 euro (ridotto12,25 euro per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni). La prenotazione on line è obbligatoria.

Sempre Neiade propone i suoi itinerari a pelo d'acqua sui Navigli dedicati alla storia della bellissima Vecchia Milano, città d'acqua. Il tour Milano in battello prevede il ritrovo presso Alzaia Naviglio Grande 14: si parte con tour guidato a piedi nella zona della Darsena e prosegue navigando a bordo di un battello. Andando per vie d’acqua cullati da un’atmosfera di nostalgica storia e dalle dolci onde dei Navigli, i partecipanti possono scoprire alcuni degli angoli più pittoreschi di Milano come il vicolo dei Lavandai, la trecentesca chiesa di San Cristoforo, il ponte dello Scodellino e le tipiche case di ringhiera. Il tutto è ora impreziosito da un passaggio nell’antico porto di Milano, la Darsena. La partecipazione al tour Milano in battello costa 29 euro a persona (biglietti ridotti: 14,50 euro per bambini dai 7 ai 14 anni).

E ancora, con Neiade, c’è la nuova Visita Sbagliata, un itinerario di Milano per divertirsi in famiglia o tra amici, sfidandosi a chi conosce meglio la città. La Visita Sbagliata è una nuova esperienza per scoprire i segreti del centro della città meneghina divertendosi e mettendosi alla prova, tra spassosi quiz outdoor in giro per la città, storie, segreti e aneddoti racchiusi in una nuova attività all’insegna dell’originalità e dello svago. In un’epoca in cui tutti sono bombardati dalle fake news, la Visita Sbagliata vuole insegnare a diffidare delle menzogne a sfondo storico. I biglietti costano 15 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria sul sito di Neiade.

Sabato 20 maggio, alle 17, a Milano presso il giardino comunitario Lea Garofalo (viale Montello 3) è in programma il flash mob Give trees a chance, in difesa di alberi e glicine di piazza Baiamonti, che potrebbero essere abbattuti nell'ambito del progetto per la costruzione del nuovo Museo Nazionale della Resistenza, una piramide di vetro gemella della sede di Fondazione Feltrinelli e Microsoft.

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, Morimondo ospita per tre giorni la tradizionale manifestazione internazionale di ricostruzione storica medioevale trecentesca, ambientata nell’epoca viscontea e legata alla battaglia di Casorate: quest'anno l'evento viene proposto in versione ridotta e assume il nome di Giornate Trecentesche. Nel prato cinto dietro l’abbazia vengono allestite le tettoie dei mercanti, artigiani, tessitori, tintori: in programma la rappresentazione di scene di vita quotidiana, come la riscossione delle tasse al mercato, shopping dei nobili, rissa all’osteria, furto e cattura del ladro. Il Museo dell’Abbazia propone una versione dimostrativa di laboratori didattici di miniatura ed erboristeria, tipici di alcune attività e conoscenze dei monaci, facendo assaporare la paziente attività che anche i religiosi di Morimondo hanno svolto attraverso lo scriptorium e l’ospitalle pauperum. I visitatori inoltre hanno a disposizione dei punti di ristoro a partire da sabato 20 maggio e soprattutto la possibilità di degustare una cena medioevale nella sera di venerdì 19.

Domenica 21 maggio si svolge a Pero la prima edizione del Pero Art Fest, festa del Patto di collaborazione per PuntoCerchiate: le sale della biblioteca, il giardino e il tratto di via Matteotti di fronte a PuntoCerchiate si animano con bancarelle, street food, una mostra fotografica, artisti impegnati a disegnare dal vero, una gaming zone aperta e diffusa, stand di associazioni, esibizioni di ginnastica ritmica e tanto altro.

MERCATINI

Il 21 maggio, dalle 10 alle 21, nuovo appuntamento con East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. 300 selezionati espositori da tutta Italia con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti, dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo. Solo per questo mese, parallelamente alle consuete attività del market, sarà a disposizione del pubblico una speciale area dedicata allo street-food italo americano. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora. Shopping con un occhio all’ambiente.

Da giovedì 18 a domenica 21 maggio, alla Casa delle Donne di Milano si svolge l'edizione primaverile del consueto mercatino Da Te a Me. Per quattro giorni la Casa delle Donne si trasforma in un variopinto e allegro bazar all’insegna della solidarietà, del recupero dell’usato, del riciclo. Oltre all’abbigliamento usato e al vintage, sono presenti accessori, bigiotteria, scarpe, oggettistica, scampoli di stoffa, pizzi e merletti, libri e tanto altro. I prezzi sono contenuti: l’obiettivo è raccogliere fondi per l’autofinanziamento della Casa delle Donne. Aperto al pubblico a ingresso gratuito (accesso da via Marsala 10, Milano), il mercatino Da Te a Me segue questi orari di apertura: inaugurazione giovedì 18 maggio dalle 16.00 alle 20.00; da venerdì 19 a domenica 21 maggio apertura dalle 11.00 alle 19.30.

Domenica 21 maggio, al Parco Esposizioni di Novegro (Milano) torna Il Bagagliaio, il mercatino degli oggetti di occasione in cui centinaia di partecipanti privati espongono e mettono in vendita le note più curiose: dagli accessori più usuali per la casa, all’abbigliamento, ai libri, ai mobili, agli oggetti più strani e disparati. Al Bagagliaio è possibile scambiare o acquistare secondo le disposizioni di legge. La manifestazione si svolge all'aperto dalle 8.30 alle 16.00 ed è a ingresso gratuito.

FOOD, DRINK e SAGRE

Tra le terrazze panoramiche di Milano ideali per un aperitivo c'è la Terrazza Martini. Peccato che sia normalmente chiusa al pubblico e che non capiti così spesso di potervi accedere. Una di queste occasioni è la serie di appuntamenti Pop Up Sundays, che consentono tutte le domeniche dal 7 maggio al 4 giugno 2023 di accedere all'iconico rooftop per vivere l'esperienza di un aperitivo firmato Martini, accompagnato dalla colonna sonora di Radio M2O.

Organizzata da Taste Of Milano, l'iniziativa si svolge in occasione dei 160 anni del brand e prevede l'apertura di un temporary bar in cui è possibile godere della vista mozzafiato sulla città e gustare cocktail realizzati grazie alla collaborazione con cinque tra i migliori locali d’Italia. Per accedere ai sunset party sulla Terrazza Martini bisogna iscriversi alla guest list sul sito popupsundays.it, scegliere a quale appuntamento partecipare e prenotare il proprio tavolo con vista. Il palinsesto vede ospiti Vanessa Vialardi del D.one di Torino (domenica 7 maggio), Alex Frezza dell’Antiquario di Napoli (domenica 14 maggio), Fabio Fanni del Locale di Firenze (domenica 21 maggio), Fabio Spinelli del Deus di Milano (domenica 28 maggio) e Matteo Zed del The Court di Roma (domenica 4 giugno). Ogni cocktail list, inoltre, è accompagnata da una proposta di food pairing strutturata ad hoc da sei top chef della scena culinaria nazionale: Andrea Provenzani del Liberty di Milano (domenica 7 maggio), Roberto Di Pinto dell’iconico ristorante Sine di Napoli (domenica 14 maggio), Ianis Rusnac della Griglia di Varrone di Milano (domenica 21 maggio), Roberto Okabe del Finger’s Garden di Milano (domenica 28 maggio) e Andrea Marroni del Dabass di Milano (domenica 4 giugno).

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio a Milano in piazza Città di Lombardia si svolge la prima edizione del Francia Wine Festival, mostra-mercato dedicata esclusivamente alle produzioni enologiche d’Oltralpe. Organizzata da Arte del Vino in collaborazione con PetitVigneron (distributore specializzato in vini francesi), il Francia Wine Festival è un’occasione per scoprire una nicchia di piccoli produttori francesi uniti da una comune filosofia: far bere bene al giusto prezzo. Orario diurno sabato dalle 14.00 alle 19.00 e domenica dalle 12.00 alle 20.00, con biglietto di ingresso a 25 euro che comprende calice e taschina porta calice e degustazioni libere di tutte le cantine presenti; orario serale venerdì e sabato dalle 19.00 alle 24.00, con biglietto di ingresso a 16 euro che comprende calice e taschina porta calice e 5 token per le degustazioni. Le degustazioni hanno un costo variabile da 1 a 4 token; per l’acquisto di ulteriori token il costo è di 10 euro per 3 token e di 15 euro per 5 token.

IN VIAGGIO

Il treno storico da Milano a Mantova debutta domenica 21 maggio con la partenza del Rapido Arlecchino - il mitico elettrotreno della Fondazione Fs - da Milano Lambrate alle ore 8.30 e arrivo a Mantova alle ore 10.35, dove si svolge il Festival Internazionale Virgilio. Il Rapido Arlecchino ferma anche a Lodi (09.13), Codogno (9.31) e Cremona (10.03). Per il rientro a Milano si può partire a Mantova alle ore 18.22 o da Cremona alle ore 19.30, con fermate intermedie a Codogno (19.33) e Lodi (19.48) e arrivo a Milano Lambrate alle ore 20.15. Viaggiare sul Rapido Arlecchino da Milano Lambrate a Mantova costa 18 euro (tariffa valida per la sola corsa di antada o ritorno); appena disponibili, pubblicheremo anche i costi e gli orari delle due tratte da Milano Centrale; i bambini fino a 14 anni viaggiano gratis ed è inoltre possibile portare gratuitamente a bordo la propria bicicletta.

In occasione dell'anno in cui Bergamo e Brescia sono Capitali Italiane della Cultura, tra i treni storici della Fondazione Fs Italiane in Lombardia attivi nel 2023 ce n'è anche uno che da Milano porta direttamente ai due capoluoghi di provincia lombardi, offrendo l'occasione di viaggiare a bordo di un convoglio d'epoca per andare a scoprire le bellezze di Bergamo e Brescia. Domenica 21 maggio, domenica 11 giugno, domenica 17 settembre, domenica 22 ottobre, domenica 12 novembre e domenica 10 dicembre 2023 sono poi in programma nuovi viaggi del Treno storico delle Capitali della Cultura, in questo caso un convoglio con locomotiva elettrica e carrozze serie 45.000, carrozze Uic-X e bagagliaio. La tratta è da Milano Centrale, con partenza prevista alle ore 08.20, a Bergamo e Brescia, con arrivo rispettivamente alle ore 09.09 e alle ore 10.25; fermate intermedie sono programmate a Treviglio Ovest (08.46) e a Palazzolo sull'Oglio (ore 09.54). Dopo aver visitato le città, il treno per il rientro a Milano parte alle ore 17.35 da Brescia e alle ore 18.35 da Bergamo; l'arrivo a Milano Centrale è fissato per le ore 19.30; anche in questo caso sono previste fermate intermedie a Palazzolo sull'Oglio (ore 18.03) e Treviglio Ovest (18.55). Viaggiare sul Treno storico delle Capitali della Cultura 2023 costa 14,50 euro da Milano a Brescia (tariffa valida per la sola corsa di andata o ritorno); i bambini fino a 14 anni viaggiano gratis.

BAMBINI

Il 20 e 21 maggio a Milano arriva ‟Wish for a Baby”, l’evento interamente dedicato alle future famiglie. L’appuntamento è allo Spazio Antologico per una due giorni di seminari, incontri diretti con medici ed esperti, sessioni di domande e risposte relativi alla fertilità e alla genitorialità. Il tutto gratuitamente. I posti sono limitati, serve la prenotazione.

Sabato 20 e domenica 21 maggio, l’Accademia dei bambini – Fondazione Prada propone “Conchiglie viventi” (dai 4 ai 10 anni), nuovo ciclo di laboratori in cui i bambini imparano ad osservarle e scoprono la vita di questi animali molli e stranissimi ma essenziali per l’equilibrio dell’ecosistema marino, mentre Pirelli HangarBicocca propone due Family Lab - Percorsi in presenza per cui è necessaria l’iscrizione on-line anche di tutti gli adulti accompagnatori che desiderano partecipare. Alle 11 “Opposti al posto giusto” (5-6 anni), ore 15.30 “Collezionare l’invisibile: ARIA “(6-10 anni).

MUSICA

Sabato 20 maggio torna a Milano uno degli eventi musicali live e gratuiti più attesi dell’anno: Radio Italia Live: il concerto, nella classicissima location di piazza Duomo. Questi i cantanti ospiti di Radio Italia Live 2023: Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti e Tananai. Tutti gli artisti si esibiscono con l’accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Alla conduzione anche quest'anno ci sono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Sabato 20 maggio sul palco del Blue Note di Milano si esibisce in concerto Karima, la cantante livornese, nota al grande pubblico per la partecipazione a trasmissioni televisive quali Amici, il Festival di Sanremo 2009, dove si classifica al terzo posto tra le Nuove Proposte, e a Tale e Quale Show. Karima presenta al Blue Note Bacharach Forever, un concerto tributo al grande Burt Bacharach, il pianista statunitense, recentemente scomparso, considerato uno dei più grandi compositori pop di sempre, vincitore di sei Premi Oscar e diversi Grammy, di cui uno alla carriera. Il concerto si svolge in doppia replica alle ore 20.30 (biglietti 32-37 euro) e alle ore 22.30 (biglietti 22-27 euro).

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio torna Piano City Milano: è la dodicesima edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno, che quest'anno ha in programma oltre 250 concerti in tutta la città di Milano - e non solo - coinvolgendo più di 300 artisti e 140 location.

Dopo il grande successo del live alla Scala, inserito nel calendario scaligero come concerto straordinario e che ha registrato il tutto esaurito a poche ore dalla messa in vendita, l’icona indiscussa della musica cantautorale italiana e internazionale Paolo Conte torna dal vivo al Teatro degli Arcimboldi: l'appuntamento è alle 21 di sabato 20 maggio.

Domenica 21 maggio, alle 21, arriva in concerto a Milano la celebre Anna Oxa, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Sali (Canto dell'anima): l'appuntamento è presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber. Anna Oxa porta in scena il concerto Voce Sorgente.

Il Circolo Magnolia è pronto a ospitare ancora una volta la nuova edizione del MI AMI FESTIVAL, l'evento musicale per gli amanti della musica alternativa. Tra i primi nomi troviamo i BNKR44, collettivo di musica pop, Dargen D'Amico, L'officina della camomilla, band di musica alternativa, LoveGan 126 collettivo dal sound squisitamente rap-urban, Fulminacci, Mecna, i Coma Cose, Levante e molti altri artisti che si esibiranno nelle giornate del 26, 27, 28 maggio.

TEATRO

Sabato 20 maggio, alle ore 15.30, a Milano è in programma un itinerario Walk Talk dal Teatro Grassi al Teatro Strehler in occasione dello spettacolo Prima, spettacolo di Pascal Rambert in scena al Piccolo Teatro Grassi fino a domenica 28 maggio. -È sulle tracce dei luoghi abitati prima della prima - la sala prove, la sartoria, l’attrezzeria - che si articola il percorso, che, a partire dalla sala del Teatro Grassi, conduce le spettatrici e gli spettatori al Teatro Strehler e ai suoi spazi dietro le quinte, in un racconto che associa letture tratte dallo spettacolo e frammenti di vita del teatro. L'evento, con la partecipazione degli attori e delle attrici della compagnia, è a ingresso gratuito previa iscrizione sul sito del Piccolo Teatro, fino a esaurimento posti.

Dal 13 maggio al 10 giugno Atelier Teatro presenta una nuova edizione di Palchi Fioriti, la sessione primaverile del festival di teatro popolare Le mille e una piazza che visita i parchi e i giardini urbani delle periferie di Milano con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età.

Angelo Pintus, campione indiscusso di incassi e presenze, torna al Teatro Manzoni di Milano col suo nuovo spettacolo dall’emblematico titolo Bau. L'appuntamento è dal 17 al 21 maggio (orari: feriali 20.45; domenica 15.30).

Dal 17 al 21 maggio la Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano ospita lo spettacolo Ma per fortuna che c’era il Gaber, scritto, diretto e interpretato da Gioele Dix. Orari: mercoledì, venerdì e sabato ore 19.45; giovedì ore 21.00; domenica ore 18.30.

Dal 3 al 27 maggio sul palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano le luci tornano ad accendersi sull’allestimento di Andrea Chénier di Umberto Giordano firmato da Mario Martone per l’inaugurazione della stagione 2017/2018 insieme a Margherita Palli per le scene e a Ursula Patzak per i costumi. La direzione è affidata a Marco Armiliato. Domenica 21 maggio alle 14.30.

Dal 2 al 28 maggio presso la Sala A del Teatro Franco Parenti di Milano va in scena lo spettacolo Farà giorno, commedia in due atti di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi interpretata da Antonello Fassari, Alvia Reale e Alberto Onofrietti, per la regia di Piero Maccarinelli (produzione Teatro Franco Parenti). Uno spettacolo intenso e allo stesso tempo ricco di humour. Uno spaccato di storia italiana attraverso tre generazioni: un partigiano deluso, una ex br ora volontaria e un giovane fascistello non convinto. Tutti hanno da insegnare e da imparare. Divertimento, dramma e commozione si avvicendano senza timori come nella vita reale.

MOSTRE E MUSEI

Il 21 maggio, dalle 10 alle 19, gli appassionati di arte contemporanea si danno appuntamento a Cassina de Pomm’, uno dei luoghi più caratteristici della "vecchia Milano", per la festa-esposizione dal titolo “La Montmartre della Martesana”. Il borgo di Gorla che si sviluppa sulle rive della Martesana, si è guadagnato infatti il nome di “Piccola Parigi”. Per raggiungere la mostra si parte dal fondo di via Melchiorre Gioia (vicino alla storica Cassina de' Pomm) e si prosegue lungo l'argine del Naviglio, fino al ponte di viale delle Rimembranze di Greco.

Fino al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

Dal 13 aprile al 23 maggio, il Politecnico di Milano celebra i 90 anni di Guido Crepax, artista di fama internazionale e di formazione architetto, con la mostra Guido Crepax architetto del fumetto (libere evasioni e rigorose scenografie di un meticoloso costruttore di sogni).

Fino al 4 giugno presso lo Spazio Ventura XV di Milano (via privata Ventura 15) apre al pubblico in anteprima mondiale la mostra da brivido Serial Killer Exhibition, ideata ed allestita da Venice Exhibition Srl: si tratta di un nuovo format internazionale dedicato all'esplorazione degli angoli più remoti ed oscuri della mente umana.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre 2023, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Dal 5 aprile al 3 settembre è aperta al pubblico la mostra FuturLiberty, promossa da Comune di Milano – Cultura e realizzata dal Museo del Novecento (piazza Duomo 8) e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (via Sant'Andrea 6), in collaborazione con Liberty e la casa editrice Electa. L’esposizione, con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate nelle due sedi dell’Area Musei d’Arte moderna e contemporanea del Comune di Milano. Le opere dei protagonisti del movimento futurista, Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Fortunato Depero dialogano con i dipinti vorticisti degli inglesi coevi, come Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson, partendo dal manifesto Vital English Art del 1914 firmato dalla caffeina d’Europa, Filippo Tommaso Marinetti. Il progetto conta oltre 200 opere nelle due sedi. La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: al Museo del Novecento dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, con orario prolungato alle 22.30 il giovedì; a Palazzo Morando dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30.

Dal 13 al 21 maggio a Lovere imperdibile appuntamento con le Feste patronali in onore delle Sante Bartolomea e Vincenza: oltre una settimana di eventi che culminano con il suggestivo spettacolo pirotecnico sul lago d’Iseo. Venerdì 19 maggio: 9.00-19.30, piazza 13 Martiri: mercatino dell'artigianato; 17.00-21.00, lungolago: visite guidate alla motonave La Capitanio; 20.45, Teatro Crystal: Troem, spettacolo della Cumpagnia di Du Canù. Sabato 20 maggio: 9.00-19.30, piazza 13 Martiri: mercatino dell'artigianato; 10.30-12.00 e 16.00-21.30, lungolago: visite guidate alla motonave La Capitanio; 17.00, lungolago: benedizione della motonave La Capitanio; 20.45, Teatro Crystal: Una diga di dolore, un fiume di ricordi, parole e musica a 100 anni dal disastro del Gleno; 23.00: fuochi d'artificio sul lago. Domenica 21 maggio: 9.00-19.30, piazza 13 Martiri: mercatino dell'artigianato; 10.00-12.00 e 15.00-19.00, galleria Tadini: ingresso gratuito per i residenti a Lovere; 10.30-12.00 e 16.00-21.30, lungolago: visite guidate alla motonave La Capitanio.

Sesta edizione per Domeniche per ville, palazzi e castelli, la rassegna organizzata dai proprietari di 17 dimore storiche private bergamasche che prevede la possibilità di effettuare visite guidate speciali a 22 dimore storiche delle province di Bergamo, Brescia e Cremona. I visitatori sono spesso accolti dai padroni di casa che li accompagnano attraverso grandi portoni, cancelli in ferro battuto, su per scaloni dai soffitti affrescati, lungo sale e gallerie adornate di specchi e preziosi lampadari, dentro antiche cucine, corti fiorite, scuderie e giardini rigogliosi; luoghi segreti e affascinanti, in cui perdersi per alcune ore in un’esperienza unica tra presente e passato. A Bergamo: Castello di Valverde; Palazzo Agliardi; Palazzo Terzi; Villa dei Tasso; Villa Grismondi Finardi; Villa La Gargana; Palazzo Barbò a Torre Pallavna; Palazzo Oldofredi Tadini Botti a Torre Pallavicina; Tenuta Castello di Grumello a Grumello del Monte d Villa Vitalba Lurani Cernuschi e Convento di San Nicola ad Almenno San Salvatore.

Fino al 4 giugno all'Accademia Carrara di Bergamo (piazza Giacomo Carrara 82) è allestita la mostra Cecco del Caravaggio. Negli spazi rinnovati del museo - l'Accademia Carrara riapre al pubblico il 28 gennaio 2023 a seguito di un importante progetto di rinnovamento - vengono presentate 41 opere, tra cui 19 dei circa 25 dipinti conosciuti di Cecco e 2 opere di Caravaggio e, insieme, artisti che hanno ispirato e sono stati ispirati.

Un nuovo appuntamento si aggiunge alla rassegna “Lungo le vie della cultura”, progetto promosso da Altobrembo e Le Terre dei Baschenis, organizzato con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, per far riscoprire al grande pubblico la ricchezza culturale, artistica, storica, naturalistica e gastronomica dell’Alta Valle Brembana: in programma per sabato 20 maggio una giornata all’insegna del connubio perfetto tra gli stili aristocratico-borghese e popolare-tradizionale, un viaggio tra città e montagna alla scoperta di Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo, del borgo Sparavera a Mezzoldo e del Mulino “Maurizio Gervasoni” di Baresi a Roncobello. L’iniziativa “Dall’arte borghese alla cultura popolare”, prenderà il via alle ore 10 e si protrarrà fino alle 17 di sabato. Gli spostamenti avverranno su mezzi propri e le informazioni su orari e luoghi di ritrovo verranno fornite al momento della prenotazione (obbligatoria), per partecipare all’intera giornata o alle singole visite guidate, rivolgendosi al numero +39 348 1842781 o all’indirizzo mail [email protected]

Arrivata alla sua sesta edizione, sabato 20 maggio a Parre parte la “Sagra degli Gnòch in Còla” che valorizza un’antica ricetta tipica delle nonne, realizzata con prodotti poveri e semplici, ma che creano un mix gustoso. Piatto molto povero tipico della tradizione culinaria montana: questi gnocchi vengono preparati impastando solo farina e latte. Successivamente, grazie ad un cucchiaio, si ricava dall’impasto "uno gnoc" alla volta e calato in acqua già a bollore. A fine cottura si condisce con abbondante burro, salvia e formaggio. La sagra si svolgerà presso il Pala Don Bosco dell’oratorio di Parre in via Duca d’Aosta ed inizierà alle ore 18.00 con l’aperitivo, dalle ore 19.00 apertura cucine con: “Gnòch in Còla”, tagliere parresco, pane e strinù, pane e porchetta. Colonna sonora della serata affidata all’Orchestra Italiana Bagutti, proveniente dall’Emilia Romagna.

Al via sabato 20 maggio la 20ma edizione di Biblofestival, il festival itinerante dedicato al mondo dell’infanzia organizzato dai Sistemi Bibliotecari dell’Area di Dalmine e dell’Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo con il patrocinio della Provincia di Bergamo e la direzione artistica di Simonetta Rovelli e Raffaella Basezzi. Il primo weekend della rassegna è ospitato sabato 20 maggio e Spirano e domenica 21 a Dalmine.

La XXIV edizione di Franciacorta in Fiore si terrà nei giorni dal 19 al 21 maggio nei prati e nei cortili delle antiche dimore nel Borgo antico di Bornato, frazione di Cazzago San Martino. Durante la manifestazione ci saranno gli stand dei Florovivaisti, in cui si potrà assistere a dimostrazioni di composizione floreale. Sono inoltre proposti complementi d'arredo per esterni e attrezzi da giardino.

Sesta edizione per Domeniche per ville, palazzi e castelli, la rassegna organizzata dai proprietari di 17 dimore storiche private bergamasche che prevede la possibilità di effettuare visite guidate speciali a 22 dimore storiche delle province di Bergamo, Brescia e Cremona. I visitatori sono spesso accolti dai padroni di casa che li accompagnano attraverso grandi portoni, cancelli in ferro battuto, su per scaloni dai soffitti affrescati, lungo sale e gallerie adornate di specchi e preziosi lampadari, dentro antiche cucine, corti fiorite, scuderie e giardini rigogliosi; luoghi segreti e affascinanti, in cui perdersi per alcune ore in un'esperienza unica tra presente e passato. Nel Bresciano: Palazzo Monti della Corte a Nigoline di Corte Franca e Villa Togni a Gussago.

Il 2023 ha portato con sé una grande novità: la riapertura, dopo anni di chiusura, del Museo del Risorgimento di Brescia, oggi rinominato Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia. Collocato nell’incantevole cornice del Castello di Brescia, il museo – completamente riallestito e sempre aperto a ulteriori aggiornamenti – si presenta al pubblico con circa 100 reperti tra dipinti, sculture, cimeli, armi, bandiere, uniformi, medaglie, oggetti d’epoca. Di grande rilievo la componente digitale, che permetterà di mostrare documenti, fotografie, stampe e disegni e di dare vita a grandi opere d’arte ottocentesche. Fino al 31 dicembre 2023.

Grazie a un prestito straordinario dal Museo Nivaagaards Malerisamling di Nivå, in Danimarca, è arrivato alla Pinacoteca Tosio Martinengo, in piazza Moretto, a Brescia l’intrigante dipinto dalle atmosfere nordiche di Lorenzo Lotto. Fondazione Brescia Musei presenta, con 'Ritratto di uomo con rosario', il nuovo appuntamento con PTM Andata/Ritorno, il progetto che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Appuntamento fino al 18 giugno.

Fino al 31 maggio è aperta al pubblico la nuova mostra al Castello di Padernello a cura di Giacomo Andrico e della direzione artistica della Fondazione Castello di Padernello: Milizie territoriali armaioli e bravi – “…le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese, io canto…”. Preziose fotografie della collezione delle armature da parata della famiglia Martinengo di Padernello o della Fabbrica scattate dai fotografi Virginio Gilberti e Andrea Gilberti, saranno stampate su metallo cromalux grazie alla collaborazione della ditta New Lab di Giuliano Goffi.

Gardaland ha dato il via alla nuova stagione. Quattro le novità rivolte a tutte le fasce di età. Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che, a partire dal primo aprile, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli Ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto.

Da sabato 20 maggio via libera alla creatività e al divertimento con la riapertura di Legoland Water Park Gardaland.

Dal 4 al 21 maggio, ogni settimana dal giovedì alla domenica, a Cantù si svolge la prima edizione del Cantù Beer Garden, con 12 birre artigianali alla spina a rotazione (con i brand più importanti della scena nazionale), street food e musica dal vivo. L'appuntamentoè al Parco del Bersagliere (via Como), con ampi spazi verdi e oltre 400 posti a sedere. Dal giovedì al sabato 18.00-01.00; domenica 18.00-23.00.

La Pinacoteca Civica di Como organizza nelle sue sale al primo piano, fino al 28 maggio, la mostra Universo Parisi. I vetri e le ceramiche di Ico e Luisa, con la curatela di Roberta Lietti e il progetto espositivo di Cristiana Lopes e Giacomo Brenna. La figura di Domenico (Ico) Parisi è tra le più eclettiche e le più creativamente prolifiche nel panorama della ricerca progettuale italiana dal dopoguerra in poi.

Dal 6 al 21 maggio, Villa Medici del Vascello a Cremona ospiterà la mostra ‘Cecilia Gallerani: signora del rinascimento e icona della pop art’. La mostra è dedicata alla figura di Cecilia Gallerani, meglio conosciuta con il nome di "Dama con l'ermellino", in occasione dei 550 anni dalla sua nascita. L'esposizione vanterà 20 opere inedite dell'artista Stefano Fioresi, modenese in primo piano nel panorama della pop art italiana, nelle sale di Villa Medici del Vascello. Ogni opera infatti, dedicata alla "Dama con l'ermellino", è un unicum realizzato appositamente in occasione della mostra dal pittore. Alle opere dell'artista si uniranno le 15 elaborazioni artistiche create dai ragazzi della scuola Secondaria di Primo Grado dell'Educandato Statale San Benedetto di Montagnana che hanno rivisitato in chiave moderna l'opera dipinta per Cecilia Gallerani da Leonardo da Vinci.

S’intitola “Life” la nuova mostra che dal 6 al 30 maggio si svolge a Palazzo Duemiglia a Cremona. Si tratta della mostra personale dell’artista cremonese Laura Pozzi. La rassegna è promossa dal Centro Pinoni con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale. Durante l’inaugurazione, dopo l’introduzione di Giorgio Denti e Vincenzo Montuori, Silvana Gambino e Laura Righi reciteranno una scelta di loro poesie.

Fino all’11 giugno a Cremona si potrà visitare TILT, la XVIII edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei, con ospite speciale l’illustratore francese Guy Billout. L’evento, realizzato e curato dall’Associazione Tapirulan, con la collaborazione del Comune di Cremona, propone tre mostre (più un piccolo “fuoriprogramma”) allestiste presso le sale di Santa Maria della Pietà e presso lo Spazio Tapirulan.

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, presso l'area La Piccola a Lecco (via Giovanni Amendola 49), si svolge il Lecco Beer Festival 2023, con la presenza di 9 birrifici artigianali che offrono la possibilità di gustare 30 birre artigianali alla spina in contemporanea, da abbinare a street food di alto livello. Inoltre ogni serata è animata da musica dal vivo e dj-set. Per accedere alle degustazioni di birra è necessario acquistare lo starter pack di 10 euro comprensivo di 3 gettoni degustazione, bicchiere serigrafato Paneliquido lavabile in lavastoviglie (da conservare e tenere per le prossime edizioni e per tutti gli eventi organizzati da Paneliquido) e brochure con la mappa dei birrifici e tutte le birre del festival. Chi invece porta il bicchiere da casa (sono validi anche i bicchieri di Brianza Brianza Beer Festival e Varese Beer Festival) accede all’evento con lo starter pack di 10 comprensivo di 4 gettoni degustazione e brochure. Gli stand gastronomici offrono, da abbinare alle birre, alcune delle più golose specialità di street food.

Voglia di Giappone? Da venerdì 19 a domenica 21 maggio Campsirago Residenza ospita una tre giorni dedicata ad arte, cultura e musica del Paese del Sol Levante con 4 artisti e artigiani della città di Ukiha. Tanti gli eventi in programma: il musicista Nori Tatanka terrà un workshop sulla fisica e sulla magia del suono, mentre una stanza del Palazzo Gambassi si trasformerà in un tipico jazz cafè giapponese degli anni ’60. Non mancheranno cene e workshop di cucina giapponese, la cerimonia del tè e laboratori per i bambini.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

In occasione delle celebrazioni dei 150 anni della morte di Alessandro Manzoni, la Fondazione Cosway intende promuovere una serie di iniziative che illustrino la figura del grande poeta attraverso un approfondimento delle figure femminili della sua famiglia ed i rapporti tra esse e Maria Hadfield Cosway, a cominciare da Giulia Beccaria, madre di Manzoni, Vittoria Manzoni ed Enrichetta Blondel. Le conferenze, una al mese, si pongono come apertura per la mostra che celebrerà dal punto di vista artistico, letterario e musicale, il rapporto tra le donne di casa Manzoni, Maria Cosway ed altre personalità della loro epoca. Il 22 maggio è in programma: “Manzoni! Chi era costui?” con Stefano Corsi.

Il treno storico da Milano a Mantova debutta domenica 21 maggio con la partenza del Rapido Arlecchino - il mitico elettrotreno della Fondazione Fs - da Milano Lambrate alle ore 8.30 e arrivo a Mantova alle ore 10.35, dove si svolge il Festival Internazionale Virgilio. Il Rapido Arlecchino ferma anche a Lodi (09.13), Codogno (9.31) e Cremona (10.03). Per il rientro a Milano si può partire a Mantova alle ore 18.22 o da Cremona alle ore 19.30, con fermate intermedie a Codogno (19.33) e Lodi (19.48) e arrivo a Milano Lambrate alle ore 20.15. Viaggiare sul Rapido Arlecchino da Milano Lambrate a Mantova costa 18 euro (tariffa valida per la sola corsa di antada o ritorno); appena disponibili, pubblicheremo anche i costi e gli orari delle due tratte da Milano Centrale; i bambini fino a 14 anni viaggiano gratis ed è inoltre possibile portare gratuitamente a bordo la propria bicicletta.

Dal 19 al 21 maggio si svolgerà a Mantova il Food and Science Festival, giunto alla sua settima edizione. Torna il racconto attuale, accurato e dinamico dei temi che corrono sulla linea di prossimità tra cibo e scienza. Mantova si conferma il luogo in cui i confini tra ricerca, mondo produttivo e società si incontrano, rappresentando un’occasione per unire comunità, culture ed esperienze in un dialogo sulla complessità quotidiana. Il tema conduttore della manifestazione sarà appunto “Confini” e tra gli argomenti al centro della tre giorni mantovana ci saranno la sostenibilità, la tutela ambientale, l’intreccio tra politiche locali e globali, affrontati da prospettive ampie e diverse.

Dal 22 aprile al 21 maggio torna la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, quest'anno alla63esima edizione. La storica manifestazione si svolge anche quest'anno a Palazzo Archinti, in piazza Libertà 4, dove è allestito il ristorante della sagra e dove si svolgono i tanti eventi collaterali tra musica dal vivo, performance artistiche e incontri di approfondimento. Il ristorante della Sagra è aperto da giovedì alla domenica nei seguenti orari: giovedì e venerdì turno singolo alle 19.30; sabato doppio turno alle 19.15 e alle 21.15; domenica turno singolo alle 12.30. La prenotazione anticipata è obbligatoria sul sito della Pro Loco di Mezzago oppure telefonando al 351 8108809 in orario 17-20, fino a esaurimento posti.

Da giovedì 18 a domenica 21 maggio, in occasione della partenza della tappa Seregno-Bergamo del Giro d'Italia 2023, in piazza Risorgimento a Seregno (Monza e Brianza) si svolge la festa della cucina romana Cacio e Pepe vs Carbonara. Ad arricchire l'offerta, un programma di concerti: giovedì 18 alle ore 21.00 si parte con il Gran concerto omaggio a Lucio Battisti, mentre venerdì 19 alle ore 21.00 è la volta del tributo agli 883 e Max Pezzali della 88Band; il programma musicale prosegue poi sabato 18 maggio alle ore 21.00 con il live della tribute band di Vasco Rossi Cardio Vascolari. Domenica 21, infine, doppio appuntamento: alle ore 15.00 ci sono Mitch, Pizza, Ylenia & Max Maddy da Tutto Esaurito di Radio105, mentre alle ore 20.30 la Compagnia Teatrale Mirò presenta il musical Sulle note di Elvis. La sagra Cacio e Pepe vs Carbonara si svolge: giovedì e venerdì dalle 18.00; sabato e domenica dalle 11.00 (orario continuato pranzo e cena).

Sabato 20 maggio, dalle ore 10 alle ore 19, per le vie del centro di Monza andrà in scena Monza in Fiore 2023, un evento realizzato da Monza Reale e Marta Ferrari Eventi Strategist con il patrocinio di Confocmmercio Monza.saranno coinvolte tantissime realtà del nostro territorio, come i fioristi in Piazza San Pietro Martire, i partecipanti al mercatino collaterale in Piazza Carrobiolo insieme all’esposizione degli Agrumi storici della Villa Reale , infiorate e truccabimbi in Piazza Grandi e via Cortelonga. L’evento ha lo scopo di portare un messaggio di bellezza, cultura, solidarietà e sostenibilità nel cuore della città, grazie alla partecipazione di realtà come AutAcademy, Croce Rossa e Centro Maria Letizia Verga.

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio va in scena il Lissone Beer Park, un festival dedicato alla birra. "Lissone Beer Park non sarà una semplice festa della birra perchè per Paneliquido la birra è sacra e troverai oltre 10 tipologie di birra diversa (Pils, IPA, Double IPA, Weizen, Bock, Blanche, Tripel, Saison, ecc ecc)" annunciano gli organizzatori.

Pianocity Milano sbarca anche a Monza con una maratona di pianoforte sotto l'Arengario. Appuntamento domenica 21 maggio, in piazza Roma, sotto i portici. Dalle 15 alle 18 gli allievi dei corsi pre accademici della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani suoneranno brani al pianoforte, per un concerto nel cuore della città.

Fino al 16 settembre la Villa Reale di Monza ospiterà I Love Lego, una mostra pensata per tutti quei bambini, adulti e appassionati degli iconici mattoncini, per sognare e vivere momenti unici all’insegna del gioco e del divertimento. Tra spettacolari e coloratissimi diorami, creazioni artistiche e fantastiche prospettive, sarà possibile divertirsi all’interno di scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini più famosi del mondo.

Si svolge da giovedì 18 a domenica 21 maggio, dalle 10 alle 24, l'edizione numero 639 della Fiera dell’Ascensione di Voghera. Si tratta della fiera la più antica della Lombardia e si svolge presso il piazzale Enrico Fermi (fronte piscina) con la sua vasta offerta che comprende aree espositive commerciali e agroalimentari, ma anche street food, il tradizionale luna park e un palinsesto di eventi e spettacoli per tutte le età. In particolare ogni sera sono in programma due spettacoli di fontane danzanti alle ore 21.00 e alle ore 23.00. Tra gli eventi musicali spiccano i concerti della Sharyband giovedì 18 maggio e The Queen Tribute sabato 20.

BambInFestival è il primo festival di Pavia interamente dedicato ai diritti delle bambine e dei bambini, che dal 2010 anima la città, con la collaborazione di molteplici associazioni ed enti del territorio, proponendo eventi, iniziative, spettacoli e laboratori gratuiti dedicati ai bambini e alle famiglie. Appuntamento dal 19 al 28 maggio.

L’International Street Food, la manifestazione dedicata al cibo di strada internazionale, farà tappa a Pavia il 19, 20 e 21 maggio. Circa 30 truck botteghe, posizionate tra il Ponte dell’Impero e Piazza Ciceri, serviranno i più tradizionali cibi di strada italiani ed internazionali, dolci tipici della tradizione accompagnati da birre artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo.

Il Fai Pavia organizza sabato 20 Maggio, alle 15.30, una piacevole passeggiata nel quadrante nordorientale della città alla scoperta di diverse tipologie di giardini privati e orti nascosti in storici edifici monumentali. Guidati dalla storica dell’arte Susanna Zatti, il tour avrà inizio dal collegio Ghislieri e dal suo sobrio giardino prospettante la via Spallanzani. Si attraverserà l’isolato verso l’ex complesso conventuale di Sant’Epifanio per raggiungere il lussureggiante Orto Botanico: qui gli Amici dell’Orto faranno scoprire aiuole e serre per riconoscere le specie più interessanti.

Al MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune di Sondrio c’è la spettacolare collezione d’arte di Riccardo Molo, uomo d’affari di origine ticinese, attivo a cavallo tra Ottocento e Novecento tra Ticino, Berlino, Rio de la Plata, in Argentina, e soprattutto in Italia. E assolutamente italiana è la grande raccolta d’arte che Riccardo Molo riuscì a mettere insieme nella sua bella villa di Balerna, nel corso degli anni Venti: Previati, Mosè Bianchi, Segantini, Delleani, Fattori, per citarne alcuni in un progetto, tipico dei quegli anni, di raccolta dei vertici di ogni singola “scuola regionale”. Fino al 27 agosto, una selezione di 13 opere di questa collezione verrà esposto nelle sale di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede del MVSA, nella mostra “Da Fattori a Previati. La collezione Molo dalla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate al MVSA ”, in collaborazione con la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate.

Il 20 maggio, inaugurazione ed apertura del nuovo parco Spluga Park Adventure a Campodolcino.

Valtellina Turismo, società di promozione turistica della destinazione Valtellina, con il supporto di CammIKAndo Odv, del Comune di Sondrio e del Comune di Tresivio, organizza per domenica 21 maggio una giornata di festa del Cammino mariano delle Alpi, l’itinerario di trekking inaugurato lo scorso anno che attraversa la Valtellina toccando diversi luoghi di culto mariano, con meta finale il santuario della Madonna di Tirano. Alle 8, ritrovo presso la Chiesa della Beata Vergine del Rosario di Sondrio, saluti istituzionali e benedizione del pellegrino; alle 8.30: partenza della camminata da Sondrio per il Santuario della Santa Casa di Tresivio (circa 10 km); alle 12.30: arrivo al Santuario della Santa Casa di Tresivio, benedizione del parroco e saluti del Sindaco di Tresivio; alle 14.30: proiezione di alcuni brevi filmati promozionali presso la sede del Comune; alle 15: breve tour del borgo di Tresivio e visita alla Chiesa del Calvario di Tresivio. E alle 17, rientro in bus verso Sondrio e/o Tirano Possibilità di pranzo c/o Ristorante Al Crap (menù del pellegrino € 13,00) con prenotazione obbligatoria contattando direttamente il ristorante.

Fino al 18 giugno il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Andy Warhol: Serial Identity, antologica dedicata a uno dei vertici assoluti dell’arte e della cultura del Novecento. L'esposizione ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Andy Warhol (1928-1987), dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee.

Dal 17 aprile al primo ottobre 2023 negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.

L'escursione, realizzata in occasione della nuova edizione del Bioblitz in collaborazione con Area Parchi e AstroNatura Cooperativa Sociale, consiste in una passeggiata guidata tra i rapaci lungo un sentiero turistico - escursionistico adatto a tutti (bambini dai 7 anni). L'escursione si svolgerà in 2 parchi contemporaneamente, l'orario di partenza al punto di ritrovo è alle 20:45, il rientro è previsto per le 23. Punti di ritrovo: Parco Pineta di Tradate - Centro Didattivo Scientifico - Osservatorio Astronomico, via ai Ronchi 75, Tradate; Parco RTO di Gornate Olona (VA) - Santuario della Madonnetta, Via Montello 19, Gornate Olona. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l'iscrizione. E' consigliato indossare un abbigliamento e delle calzature consone ad una escursione in ambiente boschivo.

Torna lo Street Food a Castellanza. Nel weekend del 19, 20 e 21 maggio l’associazione culturale Arte74, con il patrocinio della Città di Castellanza e in collaborazione con la Pro Loco Castellanza, organizza organizza lo Street Food Festival. La manifestazione si svolgerà nella nuova location di via per Olgiate sul piazzale di fronte all’ingresso della Chemisol nei giorni di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio. Gli stand saranno aperti dalle ore 10 alle ore 24. Oltre ai food truck, ci saranno giochi per bambini, gonfiabili, calcetto, jumping, bolle di sapone, sculture di palloncini e tattoo.

Il terzo e ultimo appuntamento della XXXVIII edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese, in programma venerdì 19 maggio alle ore 21.00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli Mssari, vede protagonista il chitarrista classico Flavio Nati. L’evento che chiude la rassegna pprta il titolo 'Tra Francia e Sudamerica. Capolavori musicali dal Barocco al Novecento’: in programma musiche di Dowland, Rameau, Lully, Brouwer, Villa-Lobos e Barrios. La partecipazione al concerto è gratuita, ma è consigliata la prenotazione che può essere effettuata, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331/620598 del negozio Amadeus Musica.

Il 20 e 21 maggio, Archeologistics propone un doppio appuntamento al Museo dei Fossili per un viaggio nel tempo di oltre 240 milioni di anni, quando tra Varese e la Svizzera c’era il mare Una duplice occasione per ammirare importanti testimonianze archeologiche fatte rinascere dalla generosità della comunità locale. I lavori di restauro dei tre fossili sono infatti stati sospinti dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, sostenuti dal Comune di Besano e portati a termine grazie al coinvolgimento di chi vive nel piccolo borgo che si trova al confine con la Svizzera, sulle pendici del monte San Giorgio.