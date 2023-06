Week-end 16, 17 e 18 giugno 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 15 giugno 2023 – Un nuovo fine settimana è arrivato. Sapete già come trascorrere le giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno? Ecco qualche idea, provincia per provincia.

Il pastry chef Fabrizio Galla apre la sua seconda pasticceria a Milano, presso Eataly Smeraldo. Sabato 17 giugno, a partire dalle ore 11, in occasione dell’inaugurazione sarà presente in prima persona per incontrare il pubblico in pasticceria, invitando i presenti ad assaggiare le sue specialità.

Fabrizio Galla a Eataly Milano Smeraldo

Alla Milanesiana arriva domenica 18 giugno allo Spazio Teatro No’hma di Milano lo spettacolo ‘Discorso delle Dorotke’. Ispirato a una fiaba polacca, “Discorso delle Dorotke”, reading per due sorelle, vedrà sul palco l’attrice e regista Aura Ghezzi e l’attrice, drammaturga e regista Tolja Djokovic. Introduce Elisabetta Sgarbi. Inizio evento ore 21. Ingresso libero su prenotazione.

Dal 15 al 25 giugno torna il Festival della Biodiversità al Parco Nord Milano. La diciassettesima edizione del festival è dedicata al dialogo con la natura, alla biodiversità come garanzia di pace e al suolo come bene primario per la vita e la pace sulla terra La rassegna di eventi proposti, oltre 100 appuntamenti in 10 giorni, declina, attraverso i linguaggi dell’arte, la divulgazione scientifica e le esperienze sensoriali, la valorizzazione del suolo, la sua biodiversità invisibile e il dialogo come strumento per il superamento dei conflitti tra uomo e natura.

E’ in corso a Milano fino al 18 giugno MiXUP4PRIDE, il programma di iniziative multidisciplinari dedicate al mese del Pride, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano. Venerdì 16 giugno, dalle 19.30, al Teatro Studio Melato, Prime Video in collaborazione con MiX Festival, presenta, in anteprima assoluta, la nuova serie antologica Love Club, scritta da Silvia Di Gregorio, Bex Gunther e Denise Santoro insieme a Veronica Galli e Tommaso Triolo, per la regia di Mario Piredda e prodotta da Tempesta, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per Prime Video. Ambientata in una Milano periferica e inedita e interpretata da attori emergenti, Love Club racconta le complicate vite amorose e amicali di quattro giovani ragazzi impegnati a lottare per conquistare il proprio spazio nel mondo. L’ingresso è gratuito e riservato ai possessori della tessera MiX. A seguire sul sagrato del Piccolo Teatro Strehler, cocktail bar a cura di mare culturale urbano e djset di David Blank, dalle 22 alle 24. Sabato 17 e domenica 18 giugno (dalle 19.45 in poi, ingresso ogni 30 minuti) al Teatro Studio Melato, va in scena A Ghost Story, performance di e con Chiara Bersani, Premio Ubu 2018 come migliore attrice under 35, per la prima volta al Piccolo grazie alla collaborazione fra MiX Festival, Festival Immersioni, mare culturale urbano e Piccolo Teatro. Un’azione performativa intima in cui artista e spettatore instaurano un legame privato, costituita da un momento collettivo, in cui il pubblico ascolterà il dj set immersivo di F. De Isabella, e da un momento partecipativo individuale, in cui ciascun spettatore potrà selezionare una canzone che verrà interpretata e danzata dall’artista in un momento privato con la singola persona. Ingresso scontato per tutte le persone con tessera MiX. :

Dal'1 giugno al 15 settembre, nella stagione in cui i colori del tramonto tingono d’incanto il marmo di Candoglia, i visitatori del Duomo di Milano possono godere dell’opportunità di salire sulle Terrazze, con ascensore (a partire da € 14,00/7,00) o scale (da € 10,00/5,00), anche usufruendo del servizio fast-track (€ 23,00/12,00), con un prolungamento orario previsto fino alle 20.30 (l’ultima salita è prevista alle ore 19.40). Per l’occasione, anche la Biglietteria 1 – Sala delle Colonne (Piazza del Duomo, 14/a) resterà aperta fino alle ore 19.30. In particolare, c'è l'opportunità di vivere un’esperienza tutta milanese: le Terrazze del Duomo al tramonto e a seguire l’aperitivo in una delle location più glamour del centro città. I partecipanti avranno l’opportunità di assaggiare le preparazioni dei barman del Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione: dagli aperitivi più classici e iconici alla loro speciale creazione dedica alla città, “Il Milanese”. Le date per l'apertivo, alle 19, sono domenica 2 giugno, sabato 8 giugno, venerdì 14 giugno,domenica 23 giugno, sabato 29 giugno, venerdì 5 luglio, domenica 14 luglio, sabato 20 luglio e venerdì 26 luglio.

Dal 30 maggio al 22 settembre nel suggestivo scenario della Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano è allestita la mostra Leonardo da Vinci 3D, che racconta il genio assoluto di Leonardo attraverso un linguaggio multisensoriale fra realtà aumentata, ologrammi, percorsi immersivi per scardinare i tradizionali confini, sfidando leggi della fisica, del tempo e dello spazio. Un'esperienza immersiva che catapulta il visitatore nella mente straordinaria di Leonardo e nelle sue ardite evoluzioni. Un viaggio lungo oltre 500 anni, un salto sorprendente dal passato al futuro attraverso la memoria e la tecnologia per una esperienza unica da vivere. La mostra rientra nel circuito Leonardo 500, ciclo di mostre che Milano offre ai visitatori per rendere omaggio al genio fiorentino durante l'anno dedicato al cinquecentenario dalla sua morte. A restituire lo spirito avveniristico di Leonardo è un sistema di multi-proiezione altamente tecnologico in grado di offrire un’esperienza educativa e divertente allo stesso tempo, dove immagini e musica corrono lungo soffitti, pareti e colonne per sconfinare negli spazi immateriali dell’olografia e della realtà aumentata. All'interno del percorso anche una sala dedicata alle esperienze per i bambini, che possono rivivere momenti artistici ed ingegneristici del genio fiorentino.

Fino al 13 ottobre, il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano ospita la mostra Leonardo da Vinci Parade, la prima iniziativa realizzata nell’ambito del palinsesto di celebrazioni vinciane del 2019 Milano e Leonardo. La mostra temporanea Leonardo da Vinci Parade, curata e realizzata dal Museo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, mette in dialogo, in una visione d’insieme inedita, storicamente affascinante e di grande impatto visivo, i modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo.

La Mille Miglia passerà anche da Bergamo: il passaggio è atteso sabato 17 giugno nel corso della quinta tappa che, partendo da Milano e attraversando Treviglio e Stezzano, giungerà al traguardo finale di Brescia. Di prima mattina, intorno alle 8, le auto iscritte al Ferrari Tribute, le elettriche della 1000 Miglia Green e le storiche della 1000 Miglia faranno il loro ingresso a Bergamo. Dopo il Controllo Orario nell’area del Kilometro Rosso, le auto in gara attraverseranno il centro città per poi raggiungere Città Alta dove si svolgeranno le ultime Prove Cronometrate.

Gite

Sempre sabato è in programma un tour lungo la Via Mercatorum, da Oneta a Cornello dei Tasso. Si parte alle 15.30 da Oneta, minuscola frazione di San Giovanni Bianco, famosa per essere la patria di Arlecchino. Visitando Palazzo Grataroli, conosciuto come “Casa Museo di Arlecchino”, si scoprirà la storia della famiglia e l’ origine di una tra le più famose maschere della Commedia dell’Arte. Si percorrerà poi a piedi un tratto dell’antica via Mercatorum (circa 30 min) fino ad arrivare a Cornello dei Tasso. Costo 10 euro.

Domenica alle 16 visita guidata a San Pellegrino Terme. Il tour porterà a toccare tutti i più importanti edifici del paese: Grand Hotel, Sala Bibite, Casinò, Funicolare, Tempio dei Caduti. Ritrovo: davanti al Grand Hotel. Costo: 10 euro.

Eventi

A Bergamo Olly in concerto: il cantante, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, si esibirà la sera di sabato 17 giugno al Piazzale degli Alpini, dopo aver registrato il tutto esaurito a Milano e Roma. Gratis se si accede all’area entro le 20.

Ad Ardesio, in occasione del 99esimo anniversario dalla fondazione del Gruppo Alpini di Ardesio, sabato sera alle 20.30 nel Cineteatro dell’oratorio gli alpini propongono la proiezione del film documentario “In Trincea, piccole storie della Grande Guerra” del regista bergamasco Omar Pesenti. Il film racconta, attraverso gli occhi di uno studente, le vicende dei Cappellani Militari durante la prima Grande Guerra Mondiale. Il film documentario è stato realizzato dalla casa di produzione audiovisiva Officina della Comunicazione di Bergamo, in collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano. Festa degli alpini anche a Bagnatica.

A Locate Bergamasco (Ponte San Pietro) c’è la festa dell’oratorio: domani sono previste la Festa finale scuola dell’infanzia, le acrobazie e animazione proposte da Spazio Circo e Locateland, luna park in oratorio. Sabato e domenica prosegue il luna park.

A Calusco d’Adda termina il 18 “Sbirrando”, festa della birra e live musica. Ecco la line up: venerdì 16 dj Vito war – Afakalura; sabato 17 dj Ardi Cèfi – HBB Band; domenica 18 Red Music – Vipers Queen Tribute.

Per i bambini

Termina sabato a Mapello “Biblofestival”, festival itinerante dedicato al mondo dell’infanzia organizzato dai Sistemi Bibliotecari dell’Area di Dalmine e dell’Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. Ecco gli appuntamenti di venerdì e sabato: venerdì a Presezzo al Parco Centrale Comunale, piazza Tricolore Autieri d’Italia (in caso di maltempo Sala Polifunzionale “Lydia Gelmi Cattaneo” via Riccardo Moioli) alle 17 “Minipin” omaggio a Roald Dahl. A Osio Sopra in Piazzetta Colombera (in caso di maltempo Oratorio” San Giovanni Bosco”, via Fratelli Maccarini n.5) alle 20 il laboratorio “Costruiamo un orto di carta e la busta porta semi”.

Sabato invece a Mapello nel Giardino Associazione Pensionati, via G. Caravina n. 7 (in caso di maltempo Sala Consiliare, piazza Sasbach n. 4) ci sarà alle 17 “RINO, prepotente bullo-ceronte” Narrazione / Teatrodaccapo. A Lallio al Parco dei Gelsi, via Rag. Pesenti n. 9 (in caso di maltempo Auditorium Comunale, Via Locatelli n.9/Polo Scolastico) alle 20 il laboratorio “La ragnatela dei sogni”. Alle 21.30 lo spettacolo “La famiglia Mirabella”.

A Bergamo al parco della Trucca sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 torna Bergamovola, il festival degli aquiloni.

Mille Miglia

A fare da grande protagonista sarà l’arrivo, sabato 17 al mattino della Mille Miglia, la gara di auto storiche da qualcuno definita la più bella al mondo. Le vecchie signore, dopo un omaggio a Bergamo e il transito in Franciacorta e a Ospitaletto arriveranno in viale Venezia. In serata, l’arrivederci al 2024 con la notte bianca della Freccia Rossa, la 1000 Miglia The Night che concluderà l’intensa settimana.

Sabato 17 è attesissimo anche l’appuntamento con “Cenacolo Letterario a Castello Orlando –Premio Testimonianze Franciacorta”, che dalle 17 vedrà aperte le porte della villa maniero di Bornato. Dopo una introduzione sulle meraviglie del territorio verranno premiati scrittori, giornalisti, drammaturghi, registi e attori bresciani e bergamaschi. La manifestazione di inserisce in quelle di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura. A organizzare è l’associazione In Vino Veritas di Mariuccia Ambrosini. Sono previsti momenti di musica e poesia, oltre alla premiazione degli autori.

Sagre ed eventi

Fino al 18 giugno si terrà inoltre Camignonissima: attesa sagra in cui sono in programma diversi concerti serali e dove è allestito un ricco stand gastronomico. Sempre fino al 18 si volgerà anche Clusagnarinfest, attesissima festa dei santi Patroni Gervasio e Protasio di Clusane a base di musica e piatti tipici del territorio nell’oratorio di Clusane. Si cenerà tutte le sere dalle 19 e per i più piccoli ci saranno giochi gonfiabili. Festa Alpina fino al 18 giugno a Brescia organizzata dal gruppo Alpini Bottonaga. Si mangerà e ballerà. Infine, non per ordine di importanza, a Rovato sabato e domenica si terrà il raduno regionale dei Bersaglieri nel 187esimo anniversario di fondazione. Sabato sera alle 21 si terrà il concerto delle fanfare di Bedizzole, Orzinuovi, Palazzolo sull’Oglio e Roccafranca in piazza Cavour. Domenica l’ammassamento è previsto per le 8 al foro Boario, seguiranno l’alzabandiera, gli onori e allocuzioni e quindi il corteo. Alle 11 sarà deposta la corona d’alloro al Monumento al Bersagliere. Alle 11.30 è previsto il passo di corsa di fronte al palco autorità. È prevista la presenza di diverse fanfare e pattuglie ciclistiche.

Tutti gli eventi in provincia di Brescia

Mercati

Da domani a domenica si tiene Rebbio in Festa, con mercatini e laboratori, ma i mercatini in città sono tanti e diversi. In via Muralto/Ballarini si tiene “I belee faa a man”, rassegna hobbystica in programma sabato 17 giugno dalle 8.30 alle 19. E ancora, in piazza San Fedele sempre sabato dalle 8 alle 19 c’è il Mercatino dell'artigianato. Sempre sabato, per tutto il giorno Mercato Mercerie, da viale Battisti a viale Varese. E ancora, sabato per tutto il giorno Mercato Coperto, via Mentana 5 con coltivatori e prodotti tipici comaschi. Infine, al parco dei Missionari Comboniani, via Salvadonica 3 a Rebbio ci sarà il Mercato dei produttori locali e biologici dalle 8 alle 12.30.

Eventi

Domani, venerdì 16, dalle 19 all’1 di notte ci sarà, al locale Luce di in viale Fratelli Rosselli, una serata a base di musica techno (17 euro l’ingresso). Si esibiranno i dj Astroloop, Burri e Milangeles.

Sabato, nell’ambito di Rock in Mountain (concerti all’ora dell’aperitivo), alla baita Bondella a Brunate si esibiranno i Funcool. La formula prevede, dalle 18, aperitivo più live band.

A Chiasso è tempo di “Festival di culture e musiche del mondo”, con il suo cuore musicale in Piazza col Bernasconi (davanti al Palazzo municipale con il palco principale, e dietro con ScenaOff). Ci saranno concerti, proposte gastronomiche e il mercatino lungo Corso San Gottardo. L’entrata è gratuita. Domani alle 21.30 in scena Valérie Ékoumé (Camerun), alle 23.15 Eliades Ochoa (Cuba). Sabato: ore 21.30 Albaluna (Portogallo), ore 23.15 Da Cruz (Svizzera). Per ScenaOff: venerdì Big Banf Family + NX Massakrasta, Monsierur G dj set. Sabato Vives delivery e Jemani Jahka sound dj set.

Venerdì e sabato a Palazzo Comunale – Sala della Consulta (ingresso da piazza Stradivari, 7) si tiene dalle 9 alle 18 la mostra fotografica "Cremona Operaia".

Monteverdi Festival

Debutta domani e prosegue fino al 25 giugno, a Cremona, una nuova edizione del Monteverdi Festival per celebrare il Divin Claudio, figura di riferimento della storia della musica e del melodramma. Produzioni, musica, proposte insolite e contaminazioni per questa edizione 2023, aperta alla città e al mondo. Un ricco calendario per festeggiare la 40esima edizione del Monteverdi Festival, nonché i 380 anni dalla morte del compositore e dalla prima rappresentazione de L'incoronazione di Poppea, di cui, al teatro Amilcare Ponchielli, già domani alle 20 ci sarà una rappresentazione.

Sabato 17 giugno, invece, alle 20.30 all’Auditorium G. Arvedi (Museo del Violino) ci sarà il concerto “Roma travestita”, il sopranista Bruno de Sá ci farà ascoltare un repertorio che corrisponde al periodo storico in cui alle donne era proibito calcare i palcoscenici teatrali a Roma ed erano gli uomini ad interpretare ruoli operistici femminili. Il concerto vede la preziosa presenza dell’orchestra Il Pomo d’Oro diretta da Francesco Corti e il programma prevede l’esecuzione di arie tratte dalle opere di Monteverdi, Vivaldi, Scarlatti, Galuppi, Corelli, Porpora e Piccinni, e di autori meno frequentati come Arena, Bononcini, Hasse.

Domenica 18 giugno alle 20.30 concerto nella Chiesa di Sant’Agostino “Come veggiamo usarsi ne’ madrigali moderni”.

Mercatini storici

Domenica 18 appuntamento con “Un tuffo nel passato” (Antiquariato San Rocco) in corso Campi e corso Garibaldi,dalle 8 alle 19.30.

Domenica 18 è in programma una passeggiata al Parco regionale di Montevecchia dalle 16 alle 18, con ritrovo in via Bagaggera 13 a La Valletta Brianza. Necessarie le scarpe da trekking.

Sabato invece l’escursione è in mountainbike: appuntamento alle 9 ad Annone di Brianza per una salita in E-Mtb al monte Barro. In collaborazione con le guide certificate di Gira in Giro Bike, ci sarà un'escursione guidata in e-bike al Belvedere del Monte Barro - Galbiate con partenza dalla Fattoria Don Zeno di Annone. Si seguirà la Ciclopedonale del Lago di Annone passando da Isella e proseguendo poi su asfalto verso il Monte Barro, con stop ad ammirare lo splendido panorama sui Laghi Briantei. Ritorno alle 13. Costo a persona: 30 euro (compreso di noleggio eMTB + casco) da pagare in loco Disponibili sei Ebike (taglie: S, M, L)

Il 17 e il 18 giugno è in programma al Bione, a Lecco, una Pop Dance Exhibition, rassegna non competitiva delle scuole di danza.

La 16esima edizione della Festa della Musica di San Martino in Strada è iniziata il 9 giugno e torna domani fino al 18. Atre tre serate di festa in via Generale Dalla Chiesa. Questi gli orari: cucina aperta dalle 19.30, spettacoli e musica dalle 22. Domani si esibirà Bobby Trap, dopodomani Explosion Band, domenica suonerà Vaskom (tribute band di Vasco).

Da oggi, 15 giugno, fino al 25 torna nel lungolago dei Gonzaga l'Antica Fiera dei Mangiari, una vetrina mercato dei prodotti di nicchia mantovani, nazionali ed internazionali. Degustazioni, assaggi, specialità e buon gusto caratterizzeranno questa fiera enogastronomica che si terrà proprio nel cuore di Mantova. Sarà un golosissimo viaggio fra gusto, olfatto, tatto, udito e vista.

A metà tra evento e diritti, c’è l’appuntamento del 17 giugno (15.30) con la parata del Pride, la marcia dell'orgoglio LGBTQ+, una manifestazione pubblica, aperta a tutti, che vuole celebrare l'accettazione sociale e l'auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, asessuali, non-binarie e queer, dei relativi diritti civili e legali. Una straordinaria festa di libertà. Si parte da Palazzo Te.

Domenica 18 giugno c’è la Fiera del Broccante: una passeggiata tra oggetti e curiosità che sprigionano l’incomparabile fascino d'altri tempi e il desiderio di ogni "brocanteur" (venditore) di dare un significato speciale al proprio venduto. L'iniziativa si tiene presso i circoli ARCI, principalmente Arci Papacqua (via Daino) e Arci Fuzzy (Valletta Valsecchi).

A tutta birra

Torna il Brianza Beer Festival. Appuntamento nel Parco di Monza dal 16 al 18 giugno 2023. La manifestazione si terrà all'interno del polmone verde, presso la Cascina Costa Alta a Biassono. Ma la festa della birra sarà anche a Concorezzo, sempre da domani a domenica a cura dell’AGP associazione giovani padani Cuncuress (a villa Zoia).

All’autodromo

Questo weekend (tutti i giorni dalle 9 alle 20) all’Autodromo si terrà la terza edizione di MIMO (Milano Monza Open Air Motorshow). I modelli degli oltre 50 brand auto e moto che parteciperanno a MIMO 2023 si troveranno tra il paddock 1 e il paddock 2: i costruttori avranno a disposizione un’area nella quale coincideranno esposizione e test drive. Per il pubblico saranno a disposizione aree di intrattenimento, di gioco e di ristoro. L’ingresso è gratuito.

Verrà creato un percorso ad hoc esclusivo di 4 chilometri per i test drive dei modelli di auto e moto di tutte le motorizzazioni e studiato per provare in ogni modalità tutti i segmenti proposti dal mercato, dalle city car, ai suv, passando per le berline. I test drive saranno attivi dal 16 al 18 giugno a Monza, per 10 ore al giorno, e prevedono anche un passaggio tra i paddock, in mezzo al pubblico, in entrata e in uscita dallo stand.

Sagre

Ai Boschetti Reali di viale Regina Margherita si terrà la Sagra pugliese a Monza, con questi orari: venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 240 e domenica dalle 11 alle 22.30. Dalla Puglia all’Emilia, a Seveso si tiene la quarta edizione della Sagra emiliana, presso l'area polifunzionale via Redipuglia Seveso. Tre giorni all'insegna del gusto e della tradizione. Infine, a Biassono, nella splendida cornice di Villa Verri, torna Vinissimo, la mostra mercato dedicata ai vini biologici, biodinamici e naturali. L'appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 giugno dalle 17 alle 23 nei giardini di Villa Verri in via Cesana e Villa.

Prima di tornare a Brescia, la Mille Miglia passa anche dal Pavese: domani, venerdì 16 giugno 2023, l’edizione numero 41 della rievocazione della Corsa storica più bella del mondo, transiterà per la seconda volta in Oltrepo Pavese a Stradella e a Pavia con un controllo timbro e un controllo orario. La prima delle vetture in gara, giungerà in città per il controllo orario, posto in via Angelo Scotti, alle ore 9,15 da cui ripartirà alle 9,45 e percorrendo viale Lodi, viale Campari, viale Bligny, via 11 Febbraio, Strada Nuova, Ponte Vecchio, via 25 Aprile si immetterà sulla SS35 in direzione Alessandria.

Sagre

Sabato, a partire dalle 19, a Casteggio, in piazza Camillo Benso di Cavour, torna la Sagra delle sagre: una magica serata tra musica, giochi, beneficenza e tanto tantissimo gusto. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Croce Rossa di Casteggio. Ci saranno stand gastronomici e ottima musica con A-41 Rock band and choir - Queen Tribute. L'evento è organizzato anche in occasione dei 50 anni della Croce Rossa di Casteggio. A partire dalle 19. apertura degli stand gastronomici a cura delle nove Proloco ed Associazioni.

Il riso è protagonista, domenica 18, a Sannazzaro de’ Burgondi in Lomellina, per la Sagra del Riso. La manifestazione che da qualche anno si svolge nel piazzale Mainoli, unisce momenti di grande interesse e prestigio come convegni sulla risicoltura, mostre sulla meccanizzazione agricola e l'importante concorso gastronomico "Chicco d'Oro" a premiare il miglior risotto dell'anno.

L'organizzazione curata dal Comune di Sannazzaro de’ Burgondi e dalla Pro Loco offre ai buongustai della zona vari tipi di risotti: allo zafferano, ai funghi porcini, allo champagne, alla zucca, alla pasta di salame. Accanto ai primi, braciole e salamelle alla griglia, contorni vari, dolci di farina di riso e un'ottima bonarda.

Termina questo weekend la Sagra della cipolla rossa di Breme in via Po. Questi gli orari: ristorazione, venerdì e sabato solo cena dalle 19.15 alle 23. Domenica pranzo dalle 12 alle 14.30 e cena dalle 19 alle 23. Bancarelle dedicate all’artigianato e all’hobbistica: sabato dalle 18 e domenica dalle 10.30. Visite autoguidate “gratuite” ai monumenti storici dalle 10 alle 21.30, per i gruppi è richiesta prenotazione al numero: 328 7816360. Ecco cosa si troverà alla Sagra: luna park per ragazzi in Piazza della Fiera; noleggio gratuito biciclette campagnole "Ti presto la bici": servizio disponibile solo nei giorni di sabato e domenica su prenotazione anticipata di almeno 2 giorni al 328 7816360; mostra pittura di artisti vari e fototeca a cura Ass. Fotoamatori di Frascarolo nelle giornate di venerdì e sabato dalle 18.30 alle 22.30 e domenica dalle 11.30 alle 22.30 nella Sala Polifunzionale in Via Po, 20. Sarà possibile acquistare dai produttori della cipolla rossa di Breme e dei trasformati (confetture, mostarda, agrodolce, giardiniera, olio EVO...) nei seguenti giorni: venerdì dalle 17.30 alle 24, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 24, domenica dalle 9.30 alle 24.

Tour

Vigevano: sabato sera ci sarà una visita di grande fascino per i partecipanti del tour guidato di Vigevano Promotions, alla scoperta di uno dei complessi fortificati più grandi d’Europa e dimora amata e privilegiata dai duchi di Milano. Ci sarà una “guida d’eccezione” che solo a voi svelerà fatti e misfatti sentimentali nella speciosa dimora prediletta da Ludovico il Moro.

Il tour comprende la salita al punto panoramico della città, riservata ai partecipanti del tour : la Torre del Bramante, da cui si potrà osservare la Piazza Ducale illuminata e potrete ammirare particolari e curiosità impercettibili da altre posizioni. Il tour termina nella piazza rinascimentale, Piazza Ducale, definita il “cortile d’onore” del castello visconteo-sforzesco. Ritrovo: ore 20:45 in Piazza Ducale di fronte al Duomo. Durata un’ora e mezzo, costo: 15 euro adulto, 10 euro ragazzini dagli 8 ai 14 anni (la visita non è adatta a bambini di età inferiore agli 8 anni).

Arte

Nell’ambito del Furioso Festival in Valtellina, domani ci saranno diversi appuntamenti: in piazza Garibaldi dalle 11 alle 15 visita guidata agli affreschi ariosteschi di Castello Masegra e Tour ariostesco in città a cura di Bradamante ODV e MVSA.

Al Castello Masegra alle 16 c’è Follia di incanti, Mostra collettiva di artisti valtellinesi. Alle 17 L’insegnamento di Ariosto, incontro con Ermanno Cavazzoni e Gino Ruozzi. Alle 21 Il gran duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica, spettacolo teatrale di marionette con i pupi siciliani di Mimmo Cuticchio (in caso di pioggia Sala Chiari).

Birra

Questo weekend vede anche la prima edizione di Degusta Morbegno Beer Festival. Venerdì 16 e sabato 17 giugno, dalle 17.30 alle 23.30, per le vie del centro storico della città di Morbegno, si potranno gustare le ottime birre artigianali dei produttori locali. Protagonisti di questi due giorni saranno i birrifici artigianali valtellinesi soci di Beertellina, l’associazione dei birrifici della provincia di Sondrio. Quattro birrifici artigianali (Legnone, Pintalpina, Revertis, Valtellinese) e 2 beer firm (Molthoney e Kanuf) per più di 30 birre diverse da degustare.

Un boccale di birra

La Festa della birra a Osmate è in programma domani e sabato 17 all’area Festa della zucca. Due giorni di divertimento con stand gastronomico e musica. Due giorni di festa tra porchetta, amatriciana, e ovviamente birra, anche con opzioni gluten free per i celiaci messe a disposizione da un food truck aderente al programma Afc (Alimentazione fuori casa). All’evento parteciperà anche l’Associazione Italiana Celiachia con un desk informativo nella serata di sabato 17 giugno. Dopo cena si balla con la musica della Luca Guaraldi Band (il venerdì) e dei Monkey Scream (il sabato).

Nella natura

Escursione “Flying edition 3” nel Parco Pineta a Tradate. Ritrovo alle 20.30 al parcheggio di inizio di via ai Ronchi per osservare l’involo dei cervi volanti. Percorrendo la strada, al tramonto, li osserveremo attraversare in volo il nostro orizzonte, all’improvviso, incuranti di noi.

Si terrà sabato 17 giugno un nuovo appuntamento con “Suoni e rumori del bosco di notte”, l’iniziativa organizzata dal Parco Pineta per vivere una serata all’insegna della natura. Il ritrovo è fissato per le ore 21 in via Caronaccio a Morazzone, da dove si partirà per un percorso di circa 4 km di facile percorrenza, adatto alle famiglie. Per i bambini è consigliata un’età dai 6 anni in poi. L’evento è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria.

Eventi

A Leggiuno dalle 20 alle 21.30 di sabato 17 appuntamento per salutare la primavera con musica e una cornice splendida: “Concerto di primavera” a Santa Caterina del Sasso di Leggiuno, organizzato dai Lions club Laveno Mombello Santa Caterina. A Samarate tornano le Notti bianche: il primo appuntamento è per sabato 17 giugno a San Macario.

Street food al Castello di Castiglione Olona: appuntamento sabato 17 dalle 18 al castello di Monteruzzo, direttamente affacciato sul borgo di Castiglione e la Collegiata, con “Aperitivo in terrazza”.