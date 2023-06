Week-end 9, 10 e 11 giugno 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 9 giugno 2023 – Un nuovo fine settimana è arrivato. E, sperando nel bel tempo, sapete già come trascorrere le giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno? Ecco qualche idea, provincia per provincia.

Da domenica 11 a giovedì 15 giugno, si svolge la seconda edizione di Cinema in Festa, iniziativa voluta da Anec, Anica con il supporto del Ministero della Cultura e la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano che consente al pubblico per 5 giorni di assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche di partecipare ad anteprime, masterclass e ad altri eventi speciali (anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, protagonisti del mondo dello spettacolo), pagando un biglietto al prezzo speciale di 3,50 euro. ì

EVENTI

Sabato 10 e domenica 11 giugno, si svolge al Superstudio Più di Milano (via Tortona 27) Best Movie Comics and Games, due giorni all'insegna del divertimento con tanti stand ed esperienze sensoriali immersive. Tanti gli incontri in programma con i protagonisti del cinema e delle serie tv più amate, ma anche anteprime e film cult. Non mancano le mostre (a partire da quella su Diabolik, intitolata I mille volti di una storia), una grande area dedicata ai giochi da tavolo, un'area games che accoglie oltre 50 storici cabinati e numerose postazioni di retrogaming, un’escape room a tema Mercoledì Addams, una panic room e un'area Lego per bambini. Tra gli ospiti spicca l'attore e strongman Hafþór Júlíus Björnsson, ovvero La Montagna del Trono di Spade, presente entrambi i giorni della manifestazione per una serie di attività dedicate ai suoi fan (sabato 10 alle 14.00 e alle 16.00; domenica 11 alle 14.00, alle 17.00 e alle 19.00). Il programma prevede la presenza di Zerocalcare (sabato 10 alle 16.00 e alle 18.45), Leo Ortolani (domenica 11 alle 14.00 e alle 15.00), Roberto Recchioni (sabato 10 alle 15.00 e alle 18.00), Sergio Gerasi (sabato 10 alle 14.00), Luca Enoch (sabato 10 alle 15.00), Maurizio Dotti (domenica 11 alle 14.00), Paolo Bacilieri (domenica 11 alle 17.15 e alle 18.15), Elena Di Cioccio (domenica 11 alle 13.00), Simone Tempia (domenica 11 alle 11.00 e alle 12.00), Claudio Chiaverotti (sabato 10 alle 17.00 e alle 18.00), Claudio Sciarrone (sabato 10 alle 15.15 e alle 16.15), Mara Cerri (domenica 11 alle 16.15 e alle 17.30), Andrea Carlo Cappi e Andrea Pasini (sabato 10 alle 12.00 e alle 13.00), Cristina D'Avena (domenica 11 alle 19.00). Cristina D'Avena è anche protagonista del live che chiude l'evento (domenica 11 alle 20.00). Altri ospiti sono Margherita Mazzucco, attrice della serie L'amica geniale (domenica 11 alle 15.00) e Lorenzo Zurzolo, il divo di Baby e Prisma (domenica 11 alle 17.00). In programma anche un incontro con il cast di Mare Fuori, con interventi di Ivan Silvestrini, Vincenzo Ferrera, Francesco Panarella, Enrico Tijani e Serena Codato (domenica 11 alle 16.00). I biglietti per accedere a Best Movie Comics and Games 2023 sono in vendita on line ai seguenti prezzi: giornaliero 12,90 euro; abbonamento a due giorni 19,90 euro. Questi gli orari di apertura: sabato 10 giugno dalle 10.00 alle 23.00, domenica 11 giugno dalle 10.00 alle 22.00 (chiusura stand alle 20.00 in entrambe le giornate). Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito ufficiale della manifestazione.

La 24esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, attraversa dal 23 maggio al 27 luglio, ben 23 città italiane in 7 diverse regioni, con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali provenienti da diverse discipline. Un evento che promuove il dialogo tra le arti, intrecciando Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia, Sport e, per il primo anno, Fumetto, creando riflessioni e approfondimenti. Il tema di questa 24esima edizione è RITORNI, ispirato dallo scrittore nigeriano, Ben Okri. Un tema-mondo per interpretare la cronaca attuale (chi lascia la propria terra sperando di non farci più ritorno, chi parte sognando di tornarci), che abbraccia anche altri nuclei tematici.

Domenica 11 giugno - dalle 10 alle 18 - è in programma a Bussero il 3° raduno di Motori Solidali, un’iniziativa benefica, che si terrà presso il campo sportivo di Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, patrocinata dal Comune di Bussero. Una domenica all’insegna della solidarietà, dedicata agli amanti delle auto e non solo: il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a Cancro Primo Aiuto, una onlus senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria a favore prevalentemente degli ammalati di cancro e delle loro famiglie. Non una semplice mostra statica di veicoli – tra cui auto d’epoca, rally, sportive e supercar – ma una giornata all’insegna del divertimento con un fitto calendario di attività e iniziative in programma: musica, parco giochi per i più piccoli, stand a tema per gli espositori e buon cibo, con 3 diverse aree street food e bar. Presenti anche diverse forze dell’ordine - carabinieri, polizia locale, vigilanza - con vetture speciali e una giuria che si occuperà di votare le auto esposte per decretare il vincitore. L’ingresso per i visitatori è gratuito mentre, per chi desidera esporre, il costo è di 20 € a macchina ed è necessario possedere un veicolo d’epoca, rally, sportiva, supercar e/o vetture speciali.

Sabato 10 giugno, a Parabiago c’è la Notte Iridata, versione inedita della Notte Bianca dello Sport che segnerà un’altra tappa delle celebrazioni per il centenario della vittoria mondiale di Libero Ferrario, indimenticato campione parabiaghese che il 25 agosto 1923 a Zurigo superò in volata i sei compagni di fuga e alzò le braccia al cielo sotto il traguardo del 3° Campionato del mondo di ciclismo su strada nella categoria dilettanti, diventando il primo italiano a vestire, per l’appunto, la maglia iridata. La Notte Iridata prenderà il via alle 19 con l’alzabandiera e la partenza da piazza della Vittoria della tradizionale sfilata: saranno circa 800 gli atleti che sfileranno in corteo verso piazza del Mercato, preceduti dal Corpo Musicale Santo Stefano, che allieterà la serata insieme al Corpo Musicale di San Lorenzo, e da una trentina di auto d’epoca. Seguirà la cerimonia di apertura in piazza Maggiolini con coreografie di Arteritmica, JF Dance Art, scuola di danza Novakovic e Passione Danza, con protagonista il ciclismo in omaggio a Libero Ferrario. Intorno alle 20.15, poi, sempre in piazza Maggiolini ci sarà un momento istituzionale importante che prevede la cerimonia di bollatura alla presenza del primo cittadino, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del direttore di Poste Italiane – Filiale Milano 4 ovest Maria Grazia Mazza, del referente territoriale di Filatelia Loredana Lenza e del presidente dell’Associazione Filatelica di Legnano Giorgio Brusatori per ricordare i 100 anni della Vittoria Mondiale di Libero Ferrario a Zurigo. Sempre in piazza Maggiolini ci sarà Radio Delta International, mentre in piazza Mercato ci sarà Radio Punto di San Vittore Olona.

Domenica 11 giugno tornerà sui binari il treno storico di Trenord: i passeggeri potranno scoprire l’atmosfera di un viaggio negli anni Cinquanta su un convoglio d’epoca, che dal centro di Milano li porterà a Laveno Mombello, sulle sponde del Lago Maggiore. Il treno farà una corsa andata e ritorno fra le stazioni di Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago, senza fermate intermedie. La prima corsa partirà da Milano Cadorna alle ore 9.40 e arriverà alle ore 12.22 alla stazione di Laveno Mombello Lago, situata a pochi passi dalla riva del lago. Da lì, la corsa di rientro partirà alle ore 15.50, con arrivo a Milano Cadorna alle ore 18.51. Il biglietto ha un costo di 21 euro per gli adulti, mentre i ragazzi fino ai 13 anni viaggiano gratis. Sarà possibile acquistare i biglietti speciali fino a esaurimento posti.

MERCATINI

Sabato 10 e domenica 11 giugno, il mercatino delle meraviglie Wunder Mrkt torna a fare tappa a Lainate, all'interno della rassegna annuale Ninfeamus. Ad ospitare l'evento è Villa Visconti Borromeo Litta. Wunder Mrkt, il mercatino delle meraviglie, propone oltre 100 espositori con oggetti bizzarri, creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Ad arricchire la manifestazione, in entrambe le giornate, musica di sottofondo e cibo per tutti i gusti grazie alla presenza di 8 punti ristoro e un' area picnic da oltre 4000 mq. L'appuntamento è in entrambe le giornate dalle 10 alle 20, con accesso consentito da largo Vittorio Veneto 12 oppure dall'ex Podere Torselli in via Mengato 18 (con parcheggio).

Domenica 11 giugno, il giardino Aldrovandi presso il Tempio del Futuro Perduto di Milano torna a ospitare il mercatino del riuso Remira Market: l'appuntamento è dalle ore 10.30 al tramonto, con ingresso gratuito da via Luigi Nono 9. Remira Market è dedicato ad appassionati, curiosi e collezionisti che trovano esposta ogni genere di mercanzia vintage, seconda mano e handmade e possono fare acquisti sostenibili a prezzi vantaggiosi.

Sabato 10 giugno, a Milano, torna l'appuntamento con Il Sabato di Lambrate, la festa di quartiere lunga un giorno - dalle 10 alle 20 - tra via Conte Rosso e piazza Rimembranze di Lambrate. Ci saranno creazioni uniche di oltre 50 artigiani e artisti dell'handmade provenienti da tutta Italia, affiancate alle opere dei giovani illustratori e artisti visivi selezionati per la Piazzetta Illustrata. Durante la giornata sono anche in programma spettacoli di musica e giocoleria con musicisti e artisti di strada, banchetti dedicati alle associazioni di zona, bookcrossing a cura di ViviLambrate e un ricco programma di laboratori.

Domenica 11 giugno, si svolge a Milano la terza edizione del mercatino il Red Bazar sul Naviglio, evento promosso dagli organizzatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena: un colorato market en plein air su strada dedicato al fatto a mano di qualità che accoglie oltre 70 artigiani e illustratori da tutta Italia. Appuntamento dalle 12 alle 20, lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese, nel primo tratto partendo dalla Darsena, oltre a scoprire gli artigiani e artisti del Red Bazar, si possono gustare tante diverse proposte gastronomiche dei ristoratori di Zona Darsena, arricchite per l’occasione da gustosi food truck. Non mancheranno musica, canti e giocoleria live. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Sabato 10 e domenica 11 giugno, il concept di shopping vintage eco-friendly VinoKilo arriva nella cornice industriale dell'ex Macello di viale Molise e si trasforma in Ludokilo, proponendo un weekend all'insegna del gioco. Per due giorni migliaia di capi vintage vengono esposti su cremagliere e presentati al pubblico in maniera innovativa per un tuffo tra le migliori marche degli anni '60, '70, '80 e '90. Oltre alla possibilità di acquistare capi di abbigliamento di seconda mano nella consueta formula di shopping al chilo, questa edizione di Vinokilo tante occasioni di divertimento: ogni giorno sono in programma 6 mini tornei di giochi evergreen e un po' vintage come Vinokilo, dalle carte al biliardino, dal ping pong al freesbee e molti altri; per ogni gioco premi e gadget in palio. Non mancherà l'area marketplace, l'area chill con dj-set, postazioni food & beverage, presentazioni di libri e info point di partner benefici. Vinokilo all'Ex Macello di viale Molise si svolge in orario 10.00-20.00. I biglietti di ingresso hanno un prezzo di 3 euro, ma sul sito di Vinokilo sono anche disponibili buoni gratuiti in disponibilit

FOOD, DRINK e SAGRE

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno a Milano in piazza Città di Lombardia si svolge la prima edizione del Carbo Beer Festival, evento dedicato ad un’accoppiata unica nel suo genere: un weekend gustoso alla scoperta della cucina romana - e non poteva che essere protagonista la carbonara - ma con un abbinamento avvincente come la birra. Protagonista della festa è la pasta alla carbonara. Non mancano altri piatti tipici come cacio e pepe, l’amatriciana, la coda alla vaccinara, i carciofi alla giudia, ma anche panini con la porchetta e carne alla griglia, tutto da abbinare a svariate tipologie di birre italiane e dal mondo. Da abbinare alle specialità della cucina romana c'è infatti un'ampia varietà di birre, sia classiche che artigianali. Ad accompagnare le tre serate ci sono inoltre dj-set e animazioni. Questi gli orari di apertura: venerdì 9 giugno dalle 18.00 all’01.00; sabato 10 dalle 11.00 all’01.00; domenica 11.00 dalle 11 alle 22.30. L'ingresso è libero e gratuito.

Da giovedì 8 a domenica 11 giugno si svolge in piazza del Mercato a Paderno Dugnano l'evento gatronomico Arrosticini vs Bombette Festival. La sagra si svolge in occasione della Festa della Luce ed è dedicata a due grandi specialità della tradizione gastronomica del centro-sud: gli arrosticini abruzzesi e le bombette pugliesi, anche se non mancano altre specialità regionali tipiche. La manifestazione è a ingresso libero e gratuito e comprende un mini luna park per bambini e un programma di serate di musica dal vivo, nonché la proiezione della finale di Champions League Manchester City-Inter. L'Arrosticini vs Bombette Festival di Paderno Dugnano è aperto tutte le sere in orario 18.00-24.00 per aperitivo, cena e dopocena.

MUSICA

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno presso il Parco Trabattoni di Cernusco sul Naviglio sono in programma Le Notti della Taranta: per tutto il giorno, da mattina a sera, è allestito un villaggio pugliese dove poter camminare tra trulli, ulivi e luminarie tipiche della tradizione pugliese e mangiare piatti tipici all’area ristoro. Ogni sera poi, a intrattenere il pubblico concerti con gruppi che si esibiscono in canti e balli popolari.

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno torna l'appuntamento con Terraforma, il festival internazionale di musica dedicato alla sperimentazione artistica e alla sostenibilità ambientale: un’esperienza immersiva di tre giorni presso Villa Arconati, situata nel Parco delle Groane nel comune di Castellazzo di Bollate alle porte di Milano, con un programma multidisciplinare che spazia tra musica, laboratori, talk e installazioni nel verde. Biglietti giornalieri: venerdì e domenica 50 euro, sabato 60 euro (+ diritti di prevendita). Abbonamento ai 3 giorni 130 euro + diritti di prevendita (175 euro con possibilità di campeggiare nel bosco di Villa Arconati).

TEATRO

La XVII edizione del Festival della Biodiversità, quest’anno si apre con un pre-festival da venerdì 9 a domenica 11 giugno, dedicato al teatro natura nei luoghi di Parco Nord Milano con ospiti di eccezione. Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno alle ore 20, con tre repliche, in una edizione nuova e aggiornata, torna lo spettacolo “Il Terzo Passo. Foreste plurali, foreste future dentro le città”, una produzione speciale dell’Ente Parco creata con la regia di Lorenza Zambon di Casa degli Alfieri che vede in scena anche Sista Bramini, Camilla dell’Agnola, Valentina Turrini e Francesca Laini di O’ Thiasos Teatronatura, Giorgio Rossi, Olimpia Fortuni e Lorenzo Lombardo di Sosta Palmizi. Le musiche originali dal vivo sono di Carlos Actis Dato e Marco Remondini, polistrumentisti e compositori di musica contemporanea; ad esse si intrecciano i canti e il suono degli antichi strumenti di O’Thiasos. Ciascuna replica accoglie un testimone d’eccezione: venerdì 9 giugno si comincia con Caterina La Porta, docente di patologia generale e co-fondatrice del Centro di Complessità e Biosistemi dell’Università degli Studi di Milano; sabato 10 giugno è la volta di Telmo Pievani, filosofo della biologia, evoluzionista, saggista e scrittore, autore televisivo e teatrale; domenica 11 giugno interviene Alice Benessia, fisica, filosofa della scienza e artista.A completare la rassegna teatrale del week end, sabato 10 giugno alle 16 “Spiriti Arborei” del collettivo Camaleonte e alle 17,30 “Soil Music”, lo spettacolo di parole, terra e musica, con il duo Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone, che propongono una performance di canzoni e racconti; un nuovo spettacolo dedicato al suolo che ci sorregge, ci nutre, ci fornisce l’acqua e ripulisce l’aria per noi, con la presenza straordinaria del filosofo Telmo Pievani che interviene con brani inediti, in un intreccio fecondo tra arte e scienza. Domenica 10 giugno alle 17,“Gaia Flegrea”, spettacolo di narrazione liberamente ispirato alle fonti classiche scritto e narrato da Sista Bramini, con musica originale registrata di Giovanna Natalini. Per partecipare agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione sul sito del Festival della Biodiversità.

Dal 13 maggio al 10 giugno 2023 Atelier Teatro presenta una nuova edizione di Palchi Fioriti, la sessione primaverile del festival di teatro popolare Le mille e una piazza che visita i parchi e i giardini urbani delle periferie di Milano con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età. Giunto quest'anno alla quarta edizione e dopo il successo dell'ultima edizione di Carnevale, Le mille e una piazza torna con 7 spettacoli e 2 concerti per celebrare la stagione della rinascita. Il festival Palchi fioriti ha come obiettivo il recupero della dimensione pubblica in cui ebbe origine il teatro: i classici greci e latini sono infatti i primi testi teatrali e sono nati per essere recitati all’aperto rivolgendosi a una società complessa e stratificata che rifletteva sui conflitti sociali mettendoli in scena. Sabato 10 giugno ore 17.30, Parco delle memorie industriali (viale Toscana) - Le rane di Aristofane. Sabato 10 giugno, ore 21.00, Parco Trotter (via Giacosa) - Djembappel & Siradoncse in concerto

Da mercoledì 10 maggio a domenica 25 giugno torna a Milano il Cirque du Soleil: per oltre un mese la celebre organizzazione canadese leader globale nell'intrattenimento dal vivo porta in scena nel Grand Chapiteau di piazzale Cuoco lo spettacolo Kurios: Cabinet of Curiosities. Lo spettacolo conduce il pubblico in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni a tal punto da chiedersi se è tutto vero o è solo frutto dell'immaginazione.

MOSTRE E MUSEI

A Milano, a Lampo Scalo Farini dal 1 giugno all’11 agosto, arriva ‘Van Gogh: The Immersive Experience’: un viaggio tra le opere di uno dei piu' grandi geni artistici del XIX secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore. L’esposizione, per la prima volta in Italia completamente rinnovata nella proposta tecnologica, combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire una vera e propria avventura immersiva a 360 °: 60 proiettori animeranno 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360° su una superficie di 2000 metri quadrati tra pavimento, pareti e soffitto.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Dal 27 maggio al 27 giugno UNAHOTELS Cusani Milano ospita una mostra davvero diabolika: 26 opere originali di altrettanti artisti selezionati dal concorso d’Arte Contemporanea “In Arte... Diabolik - Eva Kant, una complice perfetta - 60° anniversario”. Ingresso libero, aperto tutti i giorni con orari continuato.

Fino al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre 2023, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Dal 5 aprile al 3 settembre è aperta al pubblico la mostra FuturLiberty, promossa da Comune di Milano – Cultura e realizzata dal Museo del Novecento (piazza Duomo 8) e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (via Sant'Andrea 6), in collaborazione con Liberty e la casa editrice Electa. L’esposizione, con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate nelle due sedi dell’Area Musei d’Arte moderna e contemporanea del Comune di Milano. Le opere dei protagonisti del movimento futurista, Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Fortunato Depero dialogano con i dipinti vorticisti degli inglesi coevi, come Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson, partendo dal manifesto Vital English Art del 1914 firmato dalla caffeina d’Europa, Filippo Tommaso Marinetti. Il progetto conta oltre 200 opere nelle due sedi. La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: al Museo del Novecento dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, con orario prolungato alle 22.30 il giovedì; a Palazzo Morando dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30.

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023, lungo il fossato del Borgo di Cologno al Serio si svolge la settima edizione della Sagra della Bufala: l'appuntamento è all’interno di piazzale Mercato, in via piazzale Caduti sul Lavoro, dove è allestita una ampia tensostruttura. L’evento è organizzato da Chiosco Cafè con la collaborazione del Caseificio Quattro Portoni. Piatto forte della sagra è la grigliata di carne di bufalo. Confermato l’orologio di formaggi Quattro Portoni e uno spazio è riservato a specialità siciliane: mozzarella in carrozza, ricotta fritta e

Domenica 11 giugno sulla collina dell’Alto Sebino è in programma la quattordicesima edizione della camminata enogastronomica Profumi di Collina, che attraversa i comuni di Riva di Solto, Solto Collina e Fonteno. La giornata ha inizio alle 9.30 con partenza dall’Oratorio di Riva di Solto (Bergamo). La prima tappa è alle 10 presso la chiesa di Zorzino, con degustazione di tisane dell’azienda agricola L’asino del lago di Solto Collina e di miele dell’Apicoltura Morandini di Fonteno. Alle 11, la seconda tappa è presso la Chiesetta di San Defendente, dove vengono proposti gli antipasti: salame, coppa, pancetta di produzione locale con bocconcino del lago. La terza tappa, alle 11.30, prevede il saluto agli asinelli presso l’Azienda Agricola L’asino del lago di Solto Collina. Il primo piatto - i ravioli del Solt - vengono serviti alla quarta tappa, alle 12 presso l’Oratorio di Solto Collina. Segue, alle 13 il secondo presso il campo sportivo di Fonteno, quinta tappa di Profumi di Collina 2023: qui si mangia un mosaico di carne con fantasia di verdure con polenta o formagella e stracchino del Monte di Bronzone. Per la sesta e ultima tappa si chiude l'anello all'Oratorio di Riva di Solto dove, alle 13.30, vengono serviti frutta di stagione e il gelato di Solforino. In alternativa, per chi non se la sentisse di proseguire a piedi, è possibile utilizzare il bus navetta dalle ore 12.30 percorrendo dalla quarta alla quinta tappa e dalla quinta alla sesta tappa del percorso. La partecipazione alla camminata enogastronomica Profumi di Collina costa 26 euro (ridotto 16 euro per bambini da 6 a 13 anni compiuti; partecipazione gratuita per bambini fino ai 5 anni compiuti). Ci si può iscrivere presso la sede della Pro Loco La Collina (via Pozzi 6, nei giorni di lunedì e mercoledì in orario 15.00-18.00) o presso la Biblioteca comunale di Riva di Solto (via Papa Giovanni XXIII, il venerdì in orario 9.00-12.00). Per info 348 0811402.

Venerdì 9 giugno dalle 19 una serata di festa e condivisione nel centro storico di Almè con street food, musica dal vivo e attività per tutte le età, per la quarta Notte sotto le stelle.

Domenica 11 giugno torna a Berbenno la passeggiata enogastronomica Antiche Tracce, promossa dalla Pro Loco. Attraverso sentieri e mulattiere si andranno a scoprire angoli di verde incontaminato e luoghi che nascondono piccoli tesori storico-culturali. Il percorso è leggero: 13 km, della durata di 4 ore circa, che collegano varie contrade. Ritrovo di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Berbenno alle ore 7.30; partenza alle ore 8.00. Il costo è di 30 euro a persona, 20 euro per bambini fino ai 12 anni. Iscrizioni entro il 9 giugno contattando, anche via WhatsApp, il numero 340.5979223. In caso di pioggia l'evento sarà annullato.

Dall’1 al 18 giugno nell’area La Spessa a Clusone c’è “Lo Spirito del Pianeta”, festival dei popoli indigeni e delle tradizioni popolari, con un’area ristorante dedicato a sapori locali ed etnici.

A Torre Boldone torna la sagra alpina dal 9 al 18 giugno. L’iniziativa, giunta alla 29ª edizione, si svolgerà nei giardini di Via De Gasperi. Il ristoro è aperto dalle 19 e propone cucina tipica bergamasca. Domenica 11 e 18 giugno pranzo a mezzogiorno. Le serate termineranno alle 24.

Dal 19 maggio al 3 settembre 2023 la Pinacoteca Gianni Bellini di Sarnico, in via San Paolo 8, ospita la mostra Da Monet a Wahrol: capolavori della Johannesburg Art Gallery, curata da Simona Bartolena e da Massimo Rossi, conservatore del museo, prodotta e organizzata da ViDi Cultural, in collaborazione con l’Associazione Il Ponte di Sarnico. La rassegna propone 60 opere, tra olii, acquerelli e grafiche, provenienti dalla prestigiosa pinacoteca sudafricana, in grado di ripercorrere ben oltre un secolo di storia dell’arte internazionale, dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento, attraverso i suoi maggiori interpreti, da Courbet a Corot, da Monet a Degas, da Rossetti a Millais, da Picasso a Bacon, da Lichtenstein a Warhol a molti altri.

Sabato 10 e domenica 11 giugno, Bellini Nautica a Clusane d’Iseo (via largo del Lavoro) apre le porte di casa propria al grande pubblico per dare l’opportunità di ammirare un Riva Aquarama reinterpretato da Xavier Casalta. Anche quest’anno, infatti, l’azienda leader nel restauro di barche Riva d’epoca e nella vendita di Yacht nuovi e usati, conferma il suo forte legame con il mondo dell’arte. Da tre anni a questa parte, il cantiere storico di Clusane attiva collaborazioni importanti con nomi noti del panorama artistico internazionale, contribuendo alla realizzazione di pezzi unici che divengono vere e proprie opere d’arte. L’appuntamento annuale in cui un iconico Riva Aquarama diventa oggetto di reinterpretazione, prevede per quest’edizione, il coinvolgimento di Xavier Casalta, creativo francese che vanta collaborazioni prestigiose anche nel mondo della moda. È consigliata la prenotazione tramite link https://casalta.bellininautica.it/ (Ingresso gratuito).

Tagliata di manzo e bistecca di cavallo, salamelle, maxi hamburger, panino "bomba" e tanto altro ancora: per gli amanti della carne alla griglia, dal 9 all'11 giugno a Campagna di Lonato è in arrivo la sagra "Country Beef Fess". Numerose le specialità in menù (l'elenco completo in fondo all'articolo), ma non mancheranno anche Dj Set, musica live e un maxi schermo per non perdersi la finale di Champions League.

Dal 9 al 12 giugno, a Barbariga è in arrivo la Sagra di San Vito, con stand gastronomico e bar (aperti dalle 19.30), concerti live e dj set, bancarelle (sabato, domenica e lunedì dalle 17), luna park, espositori d'auto e di quad, raduno Vespa Club e tanto altro ancora. Il divertimento è assicurato.

Il 2023 ha portato con sé una grande novità: la riapertura, dopo anni di chiusura, del Museo del Risorgimento di Brescia, oggi rinominato Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia. Collocato nell’incantevole cornice del Castello di Brescia, il museo – completamente riallestito e sempre aperto a ulteriori aggiornamenti – si presenta al pubblico con circa 100 reperti tra dipinti, sculture, cimeli, armi, bandiere, uniformi, medaglie, oggetti d’epoca. Di grande rilievo la componente digitale, che permetterà di mostrare documenti, fotografie, stampe e disegni e di dare vita a grandi opere d’arte ottocentesche. Fino al 31 dicembre 2023.

Grazie a un prestito straordinario dal Museo Nivaagaards Malerisamling di Nivå, in Danimarca, è arrivato alla Pinacoteca Tosio Martinengo, in piazza Moretto, a Brescia l’intrigante dipinto dalle atmosfere nordiche di Lorenzo Lotto. Fondazione Brescia Musei presenta, con 'Ritratto di uomo con rosario', il nuovo appuntamento con PTM Andata/Ritorno, il progetto che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Appuntamento fino al 18 giugno.

Gardaland ha dato il via alla nuova stagione. Quattro le novità rivolte a tutte le fasce di età. Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che, a partire dal primo aprile, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli Ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto. Da sabato 20 maggio via libera alla creatività e al divertimento con la riapertura di Legoland Water Park Gardaland.

Co Vegan si terrà il 10 e 11 giugno alla Polveriera della Valbasca, un luogo ideale per vivere due giornate con gli espositori durante le quali si terranno laboratori, mostre fotografiche, momenti di gioco e di assaggi. Un’occasione per entrare quindi in contatto con la cultura vegana grazie a realtà sostenibili e rispettose verso tutte le creature che condividono il nostro stesso pianeta. Oltre ad un'incantevole location immersa nel verde, dove poter fare rilassanti e rigeneranti passeggiate, troverete: mercatino, cibo a base 100% vegetale proposto da La Polveriera e da Vegami, show cooking, laboratori per adulti e bambini, mostra fotografica, musica dal vivo e tanti espositori.

Villa d’Este celebra la leggendaria Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este, un’auto unica e speciale che porta il suo stesso nome. Il prossimo 10 giugno si terrà la dodicesima edizione di One Lake One Car, un viaggio esclusivo alla scoperta del mito Alfa Romeo: alcuni esemplari del modello Alfa Romeo 6C 2500 SS, dei venti ancora esistenti, saranno i protagonisti indiscussi della giornata, insieme ad una accurata selezione di vetture che illustreranno le varie versioni e carrozzerie della 6C 2500. Per informazioni e iscrizioni: [email protected]

Regioni d'Europa torna nella zona dei Giardini del Tempio Voltiano a Como da giovedi 8 giugno all’11 giugno 2023. Appuntamento quindi con circa ottanta botteghe di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee per un mercato europeo e internazionale: dall’Austria alla Francia, dalla Spagna al Belgio, dalla Germania alla Scozia, senza dimenticare le tradizioni e le eccellenze italiane, strizzando l’occhio alle vere specialità dello street food.

Tornano le lucciole nei boschi e nei prati di inizio estate e il Parco del Lura, il Parco Sorgenti del Lura organizza quattro serate per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni, per farsi stupire dal bosco di notte nella valle del Lura, guidati dagli educatori di Koinè cooperativa sociale. Venerdì 9 giugno ore 21.15 a Guanzate, Cinq fo, via San Giuseppe. Sabato 10, a Saronno, Parco Urbano, via Don Volpi. Domenica 11 giugno ore 21.15 a Montano Lucino, via Sant’Andrea. Lunedì 12 giugno ore 21.15 a Faloppio, Gaggino, via Cavallina. Per informazioni: [email protected] Evento a pagamento: 7 euro a partecipante. Iscrizione obbligatoria: https://koinewelfare.it/

Fino all’11 giugno a Cremona si potrà visitare TILT, la XVIII edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei, con ospite speciale l’illustratore francese Guy Billout. L’evento, realizzato e curato dall’Associazione Tapirulan, con la collaborazione del Comune di Cremona, propone tre mostre (più un piccolo “fuoriprogramma”) allestiste presso le sale di Santa Maria della Pietà e presso lo Spazio Tapirulan.

L’Associazione Culturale Porte Aperte, unitamente al Centro Fumetto Andrea Pazienza, al Comune di Cremona e al gruppo dei curatori, ha presentato l’ottava edizione del PAF – PorteAperte Festival che si terrà a Cremona dall’8 all’11 giugno. Giunto alla sua ottava edizione, nel contesto della Cremona città d’arte e della musica, il PAF è un festival “diffuso”, ideato da un’associazione di agitatori culturali cremonesi, che punta a valorizzare le energie della città e del territorio, per offrire un’occasione di incontro e confronto con altre esperienze provenienti dall’intero territorio nazionale. Oltre 60 appuntamenti nell’arco di quattro giorni, dislocati in 4 location principali della città, strategiche per la loro ubicazione nel centro storico e per la prossimità al tessuto sociale, culturale ed economico locale. I Cortili di 3 splendidi palazzi storici faranno da cornice agli incontri diurni: Palazzo Affaitati, Palazzo Guazzoni Zaccaria e Palazzo Comunale, mentre gli appuntamenti serali ed i concerti si terranno come sempre all’interno del fresco Bastione Medioevale di Porta Mosa, che quest’anno li ospiterà nelle serate di giovedì, venerdì e sabato. All’ora di pranzo, sempre a Palazzo Guazzoni Zaccaria saranno proposti appuntamenti letterari e musicali, intervallati da offerte eno-gastronomiche a tema, curate da realtà locali.

Torna l’appuntamento promosso dal Touring Club Italiano con l’evento Aperti per Voi sotto le Stelle. Per tre giorni in tutta Italia, dal 9 all’11 giugno, grazie ai soci volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche che si animeranno con eventi e aperture serali. A Cremona protagonista la suggestiva bellezza della Cattedrale che dalle 19 alle 22.30 potrà essere ammirata nella magica atmosfera del tramonto fino all’arrivo della sera. Aperta anche la Chiesa della Santissima Trinità, dove domenica 11 giugno alle 21, si potrà ammirare ascoltando il concerto di cori e chitarra a cura del Coro ITER Research Ensemble e del Coro della Facoltà di Musicologia.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Crema la manifestazione estiva “Piazza Garibaldi in festa” organizzata dalla Agenzia Cinzia Miraglio di Crema con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Crema e la collaborazione dei negozi di Piazza Garibaldi: mercatino dedicato all’artigianato, al riuso e riciclo creativo, al vintage con eventi collaterali sempre diversi, dedicati ai bambini e la musica di strada come colonna sonora per rendere piacevole lo shopping.

Da giovedì 25 maggio a domenica 11 giugno si svolge a Calolziocorte, in località Pascolo, la tradizionale Festa del Pascolo: oltre due settimane di eventi per la festa patronale, che prevede stand gastronomici aperti tutte le sere e serate di musica dal vivo. L'appuntamento è presso l'Oratorio San Giovanni Paolo II, in via Cavour 40: qui ogni sera bar, birreria, ristorante e pizzeria sono aperti in orario 19.00-23.00, così come gli stand dei giochi con attrazioni per tutte le età; per i più piccoli inoltre da venerdì 2 giugno nel weekend è allestito un punto attrezzato con giochi e laboratori. Per entrambe le serate è richiesta la prenotazione obbligatoria (0341 641002).

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Da sabato 25 marzo a domenica 9 luglio, presso lo Spazio Circolo di Bellano (via Manzoni 50), in provincia di Lecco, è allestita la mostra Franco Battiato: la realtà non esiste a cura di Velasco Vitali. L’esposizione presenta una selezione di 15 opere del musicista e artista siciliano Franco Battiato (Catania, 1945-2021) - oli su tavola fondo-oro e oli su tela provenienti da collezioni private - che restituiscono i volti, quasi in forma di icona, degli amici più stretti del maestro.

Sabato 10 giugno 2023 la città di Lecco torna a tingersi dei colori dell'arcobaleno: è infatti la giornata del Lecco Pride, la grande festa per sostenere i diritti civili del mondo Lgbt+ con tanto di corteo per le vie della città. Il ritrovo è fissato alle 15 in via Ghislanzoni, davanti al Politecnico. Qui, alle ore 15.30, parte il coloratissimo corteo che si snoda per le strade di Lecco. Il percorso della sfilata si conclude in piazza Garibaldi: l'arrivo è previsto alle ore 16.45 circa ed è seguito da un programma di interventi dal palco e musica dal vivo fino alle ore 20.30. -La festa continua in serata alle 22 ha inizio il Pazzeska Pride Night all'Orsa Maggiore (lungolario Piave 5, ingresso 12 euro): protagonisti della serata la drag queen La Wanda Gastrica e il dj Giorgino.

L’edizione 2023 di Open Festival, il teatro urbano e nouveau cirque, torna a Mantova dall’8 all’11 giugno. Quest'anno, il festival presenterà ben 74 spettacoli, 3 laboratori e 16 compagnie di artisti italiani e internazionali. L'obiettivo di questa edizione è di rinnovare l'esperienza degli spettacoli en plein air in città e di promuovere il "sentire insieme", riscoprendo il pubblico e il suo respiro. Il festival si propone di trasformare lo spazio pubblico in un luogo di condivisione e immaginazione, in cui l'azione creativa prende forma. Il circo diventa l'espressione di un pensiero capace di elaborare diverse sensibilità artistiche, e la strada diventa il luogo in cui il gioco del performer si lega al pubblico, catturando il suo sguardo, aprendo il cuore allo stupore.

A Mantova dal 9 all’11 giugno 2023 si tiene BAM!, il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta giunto alla sua nona edizione. Sono oltre 30 gli incontri, i workshop, la musica e le pedalate in programma. Sul palco si alterneranno storie e racconti sulla bellezza del viaggio in sella a una bici, con il focus non sulla performance, ma sull’esperienza. Negli spazi dell’evento c’è inoltre posto per degustazioni, corsi di meccanica, yoga, cucina in viaggio e musica. Non mancano ovviamente le pedalate, come la Women’s ride di sabato mattina. Un’opportunità per tutte le donne, le donne trans e le persone non binarie di ritrovarsi in una community internazionale di cicliste e pedalare in compagnia sugli sterrati attorno a Mantova. Evento gratuito e a ingresso libero.

Da giovedì 8 a domenica 11 giugno in piazza Risorgimento a Seregno fa tappa Grecia in Festa. Grande spazio è dato ai prodotti tipici enogastronomici, con tante specialità dello street food made in Grecia: gyros pita, souvlaky, bifteky, suvlaki, frigliata mista, insalata greca, fritture, polpettine di ceci, bastoncini di feta e molto altro. Si può usufruire del servizio bar e della ristorazione dell’area relax con tavoli o, in alternativa, del servizio d’asporto e take-away. L'accesso a Grecia in Festa in piazza Risorgimento a Seregno è gratuito nei seguenti orari di apertura: giovedì e venerdì a partire dalle 18.00 (solo cena); sabato e domenica a partire dalle 11.00 del mattino (orario continuato pranzo e cena).

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno si svolge a Biassono la quarantesima edizione della Festa Campagnola finalizzata a sostenere le attività di ricerca del centro per la cura oncologica pediatrica Maria Letizia Verga di Monza. La festa si svolge presso la Cascina Costa Alta, nel parco di Monza: in tutto, 10 giorni di festa con ristorante, pizzeria, birreria e enoteca in funzione tutte le sere, oltre a un programma di concerti e spettacoli e l'immancabile area gioco per i bambini aperta tutti i giorni dal tardo pomeriggio con gonfiabili e pista slot car.

Domenica 11 giugno, nell'ambito del programma di Parco Tittoni 2023, il parco di Villa Tittoni a Desioospita a partire dalle 10 del mattino la Mostra mercato del disco di Desio, con migliaia di vinili, cd e dvd usati e da collezione. La mostra, ad ingresso gratuito, consente scambiare i propri dischi e cd con gli espositori presenti. La sera, alle ore 21.00, il palco di Parco Tittoni ospita un omaggio a Rino Gaetano, songwriter di culto della scena italiana. Biglietti 10 euro in cassa per il concerto di Alberto Camerini, mentre la mostra mercato del disco è a ingresso gratuito. A tutto questo si unisce la cucina romana, il meglio delle paste più amate d’Italia: amatriciana, carbonara e cacio e pepe.

A Monza sbarca il Fashion Tattoo Festival, la manifestazione dedicata al mondo dei tatuaggi. L'evento è in programma per sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 presso l'area fiere di viale Stucchi, nel capoluogo brianzolo. "Una manifestazione di prestigio che ospiterà fino a 15000 visitatori" annunciano gli organizzatori che presentano così l'evento fieristico "più grande della Brianza dedicata al mondo dei tatuaggi".

Domenica 11 giugno, a Monza, c’è la Strabassotti, una marcia podistica non competitiva che si svolgerà anche quest’anno all’interno del parco di Monza ore 11 e precisamente davanti a Villa Mirabello in Viale Mirabello (Traversa di Viale Cavriga). Un appuntamento organizzato dall’Associazione Cuor di Pelo Ruescue Bassotti di Alessandro Nigro. Durante la giornata non mancheranno intrattenimenti, grazie alla partecipazione straordinaria dell’associazione MY DOG'S TEAM asd - centro di educazione, formazione e cultura cinofila - che intratterrà i bassotti partecipanti con dei giochi di “ricerca olfattiva ludica” per tutta la durata della manifestazione. All’ora di pranzo, per deliziare gli amici bassottisti, saranno presenti due Food Truck dove verranno distribuiti un panino, una bibita ed un caffè a tutti gli iscritti a La StraBassotti. L’evento si concluderà nel pomeriggio con tante premiazioni tra le quali: il bassotto più giovane, più anziano, quello che arriva da più lontano, il bassotto socio, e i due special guest della manifestazione per la categoria maschile e femminile che riceveranno una coppa! Altri riconoscimenti verranno consegnati alle aziende partecipanti. Verrà inoltre allestito, con una serie di associazioni che operano a livello nazionale, un villaggio hospitality dove La StraBassotti darà loro la possibilità di raccogliere fondi per proseguire nelle loro missioni benefiche.

Fino al 16 settembre la Villa Reale di Monza ospiterà I Love Lego, una mostra pensata per tutti quei bambini, adulti e appassionati degli iconici mattoncini, per sognare e vivere momenti unici all’insegna del gioco e del divertimento. Tra spettacolari e coloratissimi diorami, creazioni artistiche e fantastiche prospettive, sarà possibile divertirsi all’interno di scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini più famosi del mondo.

Da venerdì 9 a domenica 11 e da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Breme torna la Sagra della Cipolla Rossa, giunta quest'anno alla quarantesima edizione: in programma due weekend di preparazioni a base del tipico ortaggio. Protagonista della Sagra della Cipolla Rossa di Breme è il ristorante aperto tutti i giorni dalle 19.30 (la domenica anche per il pranzo dalle 12.30), che serve una lunga lista di ricette a base della famosa cipolla rossa. Qualche assaggio dal menù? Spaghetti al sugo di cipolla, zuppa di cipolla, frittate, insalate cotte e crude, ma anche trippa, polenta e asino, grigliate; non manca il gelato alla cipolla. Durante la sagra sono allestiti un mini luna park per bambini e un mercatino dell'artigianato e dell'hobbistica. In programma ci sono anche visite gratuite ai monumenti storici di Breme (info e prenotazioni al 328 7816360).

Sabato 10 e domenica 11 giugno si celebra la Festa del Salame di Varzi. Nel borgo di Varzi sono in programma due giorni tra cantine aperte, degustazioni in un percorso sensoriale nel borgo medioevale, incontri con gli chef, masterclass e cooking show. Tutto con al centro il rinomato salame di Varzi.

Torna, nel cuore della città di Pava, il tradizionale appuntamento con il Palio del Ticino, nel segno della tradizione e della storia. Sabato 10 giugno l'Araldo sfilerà per le strade del centro storico di Pavia per annunciare l'apertura del Palio con la sua voce tonante e con al seguito il corteo dei figuranti. Domenica alle 11 Cerimonia di Benedizione in Cattedrale, alla presenza del Duca e della Duchessa, con al seguito gli armigeri, gli sbandieratori e le cortigiane. Dalle 10 alle 18 Figuranti, sbandieratori, falconieri nell’accampamento medioevale al Castello. Alle 17 il Corteo Storico in costume partirà dal Castello fino a giungere in Borgo Ticino, dove ci sarà la partenza ufficiale della gara dei barcé per la contesa del drappo 2023. Nella domenica del Palio dalle ore 10,00 alle ore 18.00 è prevista un’intera giornata medioevale al Castello Visconteo. Dalla giostra medioevale con i cavalli, all’accampamento con le tende degli armigeri a difesa del Duca. La grande voliera di oltre 12 metri della falconeria e molto altro per vivere un’esperienza immersiva nella storicità dei Visconti.

Appuntamento a Pavia con il Lunapark più grande degli ultimi anni, troverete oltre 90 attrazioni per tutti i gusti nella nuova area vicino allo Stadio Pietro Fortunati di Pavia. Sabato 27 Maggio c’è lo spettacolo pirotecnico al Lunapark di Pavia. Fino all’11 giugno.

Domenica 11 giugno, dalle 12 alle 22, si tiene a Montù Beccaria la quinta edizione di BeviaMontù, festa enogastronomica che ha come protagonisti i produttori vitivinicoli montuesi ma che ospita anche aziende dei paesi limitrofi. Per i bambini (ma non solo) ci sono i giochi di un tempo per le vie del borgo. Per degustare i vini presso tutti i produttori presenti è necessario munirsi all’ingresso di bicchiere con tasca al costo di 8 euro. Ulteriori informazioni via email.

Torna dal 27 maggio al’11 giugno, al Castello Visconteo di Voghera, il festival nazionale dedicato alla fotografia d'autore Voghera Fotografia. Giunto quest’anno alla sua quarta edizione, il festival si svolge sotto la direzione artistica di Loredana De Pace ed è dedicato al tema Terra chiama Terra (bellezza, fragilità e risorse del Pianeta) ponendo l’accento sui cambiamenti climatici attraverso l’occhio attento di fotografi italiani e stranieri. In programma una serie di progetti fotografici riconosciuti internazionalmente e che intendono valorizzare la bellezza, la biodiversità, la fragilità e le risorse della Terra di autori quali Michael Kenna, Elsa Lamartina, Filippo Ferraro, Marcello Vigoni, Marco Urso, Valentina Tamborra e Beppe Bolchi: fotografi contemporanei che interpretano il delicato tema sullo stato di salute del Pianeta Terra attraverso precise scelte narrative, linguistiche, stilistiche e tecniche.

“Notte bianca”, venerdì 9 giugno, a Chiavenna, in collaborazione con il Comune e il Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna. Dopo il grandissimo successo registrato l’anno scorso, la “Notte bianca” tornerà ad animare le piazze e le vie del centro storio con musica dal vivo, DJ set e spettacoli di intrattenimento, insieme all’apertura serale delle attività commerciali. Molto ricco e diversificato il programma dell’undicesima edizione: tanti i punti di intrattenimento distribuiti tra Pratogiano, le vie Dolzino e Bossi e le piazze Bertacchi, Crollalanza, Ploncher, Pestalozzi e Persenico, Santa Maria, Santa Rosalia.

Dal 9 all’11 giugno, il Rolling Truck Street Food approda per la prima volta a Morbegno. I migliori Food Truck con specialità selezionate dal sapore nazionale e internazionale oltre a un grande intrattenimento musicale per 3 giorni di Street Food Festival. Tutte le sere musica con i DJ

Al MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune di Sondrio c’è la spettacolare collezione d’arte di Riccardo Molo, uomo d’affari di origine ticinese, attivo a cavallo tra Ottocento e Novecento tra Ticino, Berlino, Rio de la Plata, in Argentina, e soprattutto in Italia. E assolutamente italiana è la grande raccolta d’arte che Riccardo Molo riuscì a mettere insieme nella sua bella villa di Balerna, nel corso degli anni Venti: Previati, Mosè Bianchi, Segantini, Delleani, Fattori, per citarne alcuni in un progetto, tipico dei quegli anni, di raccolta dei vertici di ogni singola “scuola regionale”. Fino al 27 agosto, una selezione di 13 opere di questa collezione verrà esposto nelle sale di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede del MVSA, nella mostra “Da Fattori a Previati. La collezione Molo dalla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate al MVSA ”, in collaborazione con la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate.

Da giovedì 8 a domenica 11 giugno si svolge presso il parco della Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria di Buguggiate l'edizione 2023 della Festa di Erbamolle. Organizzata dall’Associazione Santa Caterina Aps, la Festa di Erbamolle 2023 prevede otto giorni a base di buon cibo e allegria. Venerdì 9 e sabato 10 giugno è previsto unicamente il servizio serale dalle 19, mentre domenica 11 giugno, ultimo giorno della Festa di Erbamolle 2023, l'apertura è prevista sia alle 12 che alle 19.

Da venerdì 2 a domenica 11 giugno 2023, il Parco delle Cinque Piante di Oltrona al Lago, frazione del comune di Gavirate, ospita la Festa delle Ciliegie per un totale di 6 giorni tra gastronomia, musica e divertimento per adulti e bambini. sabato 10, l'apertura è fissata per le15 con la Ginnastica del Sorriso e l’Atelier Rughe. La sera, cena a partire dalle 19e serata musicale con l’Orchestra Massimo Dellabianca. Non manca la proiezione su maxischermo di Manchester City-Inter, finale di Champions League. La sagra termina domenica 11 giugno. L'ultimo giorno di manifestazione - con ospite il Cai di Gavirate - ha inizio alle ore 10.00 con la Santa Messa al Parco. Durante il giorno sono in programma il laboratorio per bambini Un disegno tira l’altro con le maestre della Scuola Materna di Oltrona alle ore 15.00 e la particolarissima Sputagianda, ovvero la gara di sputo del nocciolo di ciliegia, alle ore 17.00. La cucina è aperta dalle ore 12.00 e dalle ore 19.00 e in serata si balla con il Trio Stefano Siena.

Sabato 10 giugno, lungo le vie e nei cortili del caratteristico centro storico di Castiglione Olona si terrà la XI edizione di "Tra Arte e Degustazione". Durante la serata si potranno degustare etichette e vini pregiati di diverse Regioni d'Italia nonché assaporare particolari salumi, formaggi, confetture e svariate proposte gastronomiche in grado di esaltare ogni tipo di abbinamento, il tutto arricchito da eventi culturali, musicali e musei aperti. Per poter degustare e muoversi in piena libertà tra gli espositori, i partecipanti potranno acquistare presso la locale Pro Loco apposite tracolle con bicchiere.

Varese è pronta ad ospitare la Festa del Rugby 2023 che prenderà il via giovedì 8 giugno e si concluderà domenica 11 giugno con le premiazioni della stagione sportiva. L'evento sarà all'insegna di musica, sport e divertimento con concerti live, competizioni e il banco gastronomico. Tutto questo al Centro Sportivo A. Levi, via Salvatore 9, Varese. Ci sarà la possibilità di parcheggiare a tariffe agevolate nei parcheggi di via Lazio e di Via Bixio (ospedale del Ponte), i quali resteranno aperti tutta la notte.

Fino al 18 giugno il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Andy Warhol: Serial Identity, antologica dedicata a uno dei vertici assoluti dell’arte e della cultura del Novecento. L'esposizione ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Andy Warhol (1928-1987), dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee.

Dal 17 aprile al primo ottobre 2023 negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.

Domenica 11 giugno tornerà sui binari il treno storico di Trenord: i passeggeri potranno scoprire l’atmosfera di un viaggio negli anni Cinquanta su un convoglio d’epoca, che dal centro di Milano li porterà a Laveno Mombello, sulle sponde del Lago Maggiore. Il treno farà una corsa andata e ritorno fra le stazioni di Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago, senza fermate intermedie. La prima corsa partirà da Milano Cadorna alle ore 9.40 e arriverà alle ore 12.22 alla stazione di Laveno Mombello Lago, situata a pochi passi dalla riva del lago. Da lì, la corsa di rientro partirà alle ore 15.50, con arrivo a Milano Cadorna alle ore 18.51. Il biglietto ha un costo di 21 euro per gli adulti, mentre i ragazzi fino ai 13 anni viaggiano gratis. Sarà possibile acquistare i biglietti speciali fino a esaurimento posti.