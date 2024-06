Cosa fare nel weekend del 21, 22 e 23 giugno: gli eventi a Milano e nelle province della Lombardia

Sentire suonare Keanu Reeves, con la sua band dei Dogstar il 23 giugno all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera potrebbe essere considerato la ciliegina sulla torta di un weekend, quello tra il 21 e il 23 giugno 2024, ricco di eventi non solo nella Metropoli ma anche nelle province della Lombardia. Con lo scoccare del solstizio d'estate, quest'anno anticipato al 20 giugno, prende ufficialmente il via la stagione degli eventi di piazza, che punta molto su musica ed enogastronomia senza dimenticare comunquegli appuntamenti con la natura e con la cultura. Anche la Lombardia, infatti, come il resto d’Italia, apre le porte alle iniziative del Touring Club italiano in occasione dei suoi 130 anni, con la possibilità di visitare numerosi luoghi altrimenti preclusi, col supporto delle guide. Inoltre diverse località che hanno ottenuto il titolo di Borghi più belli d'Italia, partecipano alla Notte romantica di sabato 22 giugno, offrendo tanti eventi a tema. Ecco dunque le iniziative e gli spettacoli in programma a Milano e nelle province della Lombardia nel fine settimana del 21,22 e 23 giugno 2024.

A Milano ha aperto in questi giorni Palazzo Citterio, dove è possibile ammirare le sale decorate di questa casa-museo e scendere nell’ipogeo, la sala progettata da James Sterling. Sino al 14 luglio, inoltre sarà possibile visitare gratuitamente, ma previa prenotazione sul sito della Pinacoteca di Brera, la mostra itinerante allestita da Swarovski, “Master of Light from Vienna to Milano“. In occasione dei suoi 130 anni di attività, il Touring Club aprirà le porte di siti storici, culturali e artistici, offrendo quattro filoni tematici: il fascino della musica in luoghi suggestivi, la scoperta di palazzi istituzionali solitamente non visitabili, le “Case d’Artista” e l’esplorazione delle meraviglie del cielo e della terra. Sarà possibile partecipare a eventi come Certosa in musica - jazz al tramonto, Palazzo Isimbardi - Tiepolo svelato e la visita alla Sede TCI con i tesori dell’archivio.

Nel fine settimana Rassegna Estate al Castello, gli eventi iniziano venerdì alle 21:30 con il concerto di Ariete, giovane rivelazione di Sanremo 2023. Sabato, l'evento Castello Loves Rock And Roll offrirà una serata musicale dedicata agli anni '50 con musica dal vivo, DJ e ballerini. Domenica, uno spettacolo intitolato La Storia di Milano in 50 Minuti, accompagnato da musica dal vivo, concluderà il weekend nel Cortile delle Armi. Venerdì, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, l’Arena Civica Gianni Brera ospiterà un evento gratuito guidato da Sara Bigatti - La Scimmia Yoga, con registrazione obbligatoria. Nei Giardini della Triennale, BaliYoga.it guiderà la sequenza dei 108 saluti al sole. Sabato e domenica, la piazza dell’Arco della Pace diventerà un centro sportivo con tornei e eventi culturali, organizzati da Pride Sport Milano, coinvolgendo squadre sportive LGBTQ+ e federazioni.

Sabato e domenica, Pirelli HangarBicocca presenta FAMILY LAB Riverberazione, un workshop gratuito per bambini dai 6 ai 12 anni, condotto da Justin Randolph Thompson. I partecipanti esploreranno la dimensione sonora delle vibrazioni con materiali da costruzione. È necessaria l’iscrizione online.

Domenica, il BAM SEASON DAY della Biblioteca degli Alberi celebra il solstizio d’estate con workshop, danze tradizionali e momenti musicali, culminando nel concerto dell’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna.

Domenica alle 15:30, la Pinacoteca di Brera offre un’avventura interattiva per famiglie con Il libro magico di Brera, dove i partecipanti cercheranno le pagine di un libro prezioso rubato dal fantasma Brerino, esplorando i capolavori della collezione.

Sempre domenica, alle 20:00 nel Cortile delle Armi, i Piccoli Cantori celebreranno 60 anni di attività con una rassegna musicale che include brani tradizionali, sigle televisive e composizioni recenti, accompagnata dalla proiezione di video musicali per rivivere i momenti salienti della loro storia.

La Sagra del Casoncello si terrà a Lungolago – Castro dal 21 al 23 giugno 2024. La Canottieri Lovere offrirà il Casoncello in Vikinga, mentre il lunedì, mercoledì e venerdì si potranno gustare i Casoncelli in Kayak. La sagra si distingue per la sua crescente attenzione all'ecologia: il servizio è svolto con stoviglie in ceramica e acciaio, l'acqua è servita in contenitori di vetro e la plastica utilizzata è biodegradabile e compostabile. Il servizio ristoro sarà attivo tutti i giorni presso l’area “Castro Beach” zona feste dalle 19:30. Il programma prevede per venerdì 21 giugno, alle 21:30, un tributo a Vasco Rossi con i “Vascombriccola” e, alle 23:30, il Castro beach party. Sabato 22 giugno, alle 21:30, si esibirà l’orchestra spettacolo “Raf Benzoni”. Domenica 23 giugno, alle 12:30, ci sarà un pranzo, seguito alle 20:00 da un'esibizione di “Dinamic Trial” per bambini e, alle 21:30, dal liscio in piazza con gli “Standard”. La visita guidata alle Grotte delle Meraviglie di Zogno si terrà domenica 23 giugno 2024, dalle 14:30 alle 17:00. Le escursioni si svolgono in turni prestabiliti, con una durata di circa 45 minuti. È possibile prenotarsi sul sito grottedellemeraviglie.com o telefonando al 366-4541598. Si consiglia un abbigliamento sportivo e scarpe antiscivolo, considerando che la temperatura interna alle grotte è di 12°C. Situate a pochi chilometri da Bergamo, a Zogno in Valle Brembana, le grotte offrono ai visitatori uno spettacolo geologico unico, all'interno del calcare grigio chiaro ricco di coralli del Retico Inferiore. Alzano ospita l'Original Bier Fest allo Spazio Fase dal 13 al 23 giugno, con wurstel, crauti, stinco di maiale, canederli, taglieri bavaresi e pizze cotte nel forno a legna. La birra, non filtrata e non pastorizzata, proviene dalla birreria austriaca Zipfer. Disponibile un'area giochi per bambini e un maxischermo per le partite dell'Italia. Presente anche un gazebo con cocktail e birra analcolica. Ogni sera, concerti dal vivo, tra cui tributi a Ligabue, Queen, e serate a tema con DJ set e musica latina.

Clusone apre la stagione degli eventi estivi con la festa del Compatrono il 22 giugno in Piazza Orologio, accompagnata da una raviolata. Dal 5 al 23 giugno, lo Spirito del Pianeta in via San Lucio ospita il Festival dei popoli indigeni con dodici ristoranti e un mercato di artigianato. Valbondione e Gandellino organizzano la Mangialonga per esplorare la Valle Sedornia il 23 giugno. Il percorso è di 13 km con partenza alle 8 del mattino. Iscrizioni al 320.4397505.

Ranica ospita la Festa della banda e degli alpini dal 21 al 23 giugno all’Oratorio di via Sette Fratelli Martiri, con aperitivo, cucina, griglia, pizzeria, bar e musica live. Domenica pranzo e torneo di pallavolo.

Osio Sopra celebra la festa della Fiom-Cgil dal 21 al 23 giugno con cucina, griglia, pizzeria, dibattiti e musica live.

Keanu Reeves, celebre attore, si esibirà con la sua band, i Dogstar il 23 giugno all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. La band, composta anche da Bret Domrose alla voce e chitarra e Robert Mailhouse alla batteria, è rinomata per il suo stile rock-grunge. I Dogstar hanno pubblicato il loro terzo album "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees" nell'ottobre 2023. Le altre date del tour italiano della band includono il 24 giugno Udine, il 29 giugno Bologna e il 30 giugno Torino. Torna a Pisogne l'attesissimo Rolling Truck Street Food Festival, dal 21 al 23 giugno, che trasformerà piazza Alpini e il lungolago in un paradiso gastronomico. L'evento, con ingresso gratuito, offre tre giorni dedicati al miglior cibo da strada: dai piatti italiani tradizionali alle prelibatezze orientali e ai classici americani, accompagnati da birre artigianali. I food truck saranno operativi dalle 11.00 fino a mezzanotte.

Dal 21 giugno al 13 luglio 2024, Moltrasio ospiterà la quinta edizione del Moltrasio Buskers Festival, una rassegna di teatro e arte di strada nata nel 2020 grazie a Claudia Porro e Veronica Del Vecchio. Quest'anno il festival diventa internazionale con la partecipazione dell'artista di fama mondiale Tom Greder. Il festival prevede quattro spettacoli gratuiti, tra clownerie, canto comico, escapologia, circo e teatro di figura. Il 21 giugno, alle 21:15 in piazza San Martino, si aprirà con Mister David, campione del mondo di Street Magic, che presenterà "Mind the Gap". Il 29 giugno, alle 21:15 in piazza San Rocco, Tom Greder porterà in scena "Tutti a Bordo", uno spettacolo comico e poetico. Il 7 luglio, alle 18:00 in piazzetta CAI, Mariangela Martino tornerà con "Il Mondo di Raimonda", uno show per bambini e famiglie. A chiudere la rassegna, il 13 luglio alle 21:15 in piazza San Rocco, saranno Le Radiose con "On Air", uno spettacolo di canto comico. In caso di pioggia, gli spettacoli si terranno presso l'ex bocciodromo della Cooperativa Moltrasina. Tutti gli eventi sono gratuiti e adatti a ogni tipo di pubblico.

Co Vegan, dal 21 al 23 giugno 2024, Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia ospiterà Co Vegan, un festival che promuove la cultura vegana. L'evento, gratuito (ma alcune attività richiedono la prenotazione) , è dedicato a far conoscere un'alternativa alimentare che evita cibi di derivazione animale. Venerdì 21 giugno serata d’inaugurazione dalle 19:30, con buffet vegano e varie attività come circomotricità per bambini, intrattenimento musicale e una performance teatrale. Sabato 22 giugno, dalle 10:00, il programma prevede yoga, degustazioni di vini vegani, showcooking, presentazioni di libri e laboratori creativi per bambini. La giornata si conclude con uno spettacolo teatrale alle 20:30. Domenica 23 giugno, dalle 10:00, continuano le attività con yoga della risata, laboratori di intreccio, degustazioni di vini, concerti e presentazioni su alimentazione vegana e attivismo.

Dal 21 giugno al 15 agosto 2024, Villa d'Este a Cernobbio ospiterà una serie di eventi. La stagione sarà inaugurata il 21 giugno dal concerto di Mario Biondi, noto artista soul e jazz. L'evento inizierà alle 19:00 con un aperitivo, seguito dal concerto e una cena conviviale ideata dallo chef Michele Zambanini. Gli eventi proseguiranno poi il 4 luglio, per il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti, con cena di gala Usa anni '20, il 14 luglio, per la Festa della Presa della Bastiglia, cena con piatti della tradizione francese.

Fine settimana conclusivo per il Monteverdi Festival a Cremona. Tra i numerosi eventi in programma segnaliamo: il 21 giugno, presso il Teatro Amilcare Ponchielli, si terrà la produzione de L’Orfeo, diretta da Francesco Corti e con regia di Olivier Fredj, eseguita dall'ensemble Il Pomo d’Oro. Questa nuova produzione celebra il capolavoro di Claudio Monteverdi, una favola in musica che rappresenta uno dei momenti clou del festival. Il 22 giugno, all'Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, Monteverdi’s Muse vedrà l'esibizione di Voces Suaves, dedicata al rapporto musicale tra Monteverdi e la cantante Caterina Martinelli. Il 23 giugno, nella Basilica di San Michele Vetere, i Maestri di San Marco proporranno un programma che omaggia la produzione musicale veneziana e lo stile policorale, con la direzione di Antonio Greco e l'Orchestra Monteverdi Festival – Cremona Antiqua.

Il Giardino delle Esperidi, festival di performing art nel paesaggio, giunge alla ventesima edizione con un programma che celebra la natura e il teatro in luoghi suggestivi della Brianza. Dal 21 al 30 giugno, in scenari che spaziano da Colle Brianza a Olgiate Molgora, da Sirtori a Galbiate, il festival offre sette itinerari performativi tra antichi sentieri romanici, cascine storiche e parchi regionali proponendo spettacoli di teatro immersivo, danza, banchetti. Gli eventi in programma: venerdì 21 giugno, alle 21.15, a Villa Sirtori di Olginate, Cada Die Teatro porta "Famiglia Puddu", un monologo che racconta i bombardamenti su Cagliari durante la II guerra mondiale. Sabato 22 giugno, nel Parco del Monte Barro, debutta "Just walking" con un percorso che collega il Monte di Brianza al Parco del Monte Barro e all'eremo di San Michele. Alle 21.00, prima regionale per lo spettacolo di danza "Rimaye" di Azioni Fuori Posto, che esplora il tema dello scioglimento dei ghiacciai e il cambiamento dei paesaggi montani. Domenica 23 giugno, alle 11.00, parte dalla Villa Bertarelli di Galbiate la "Crossing Experience" che attraversa fino alla Cascina La Fura di Ello, un percorso di 5 ore. A Ello, spettacoli per le nuove generazioni con "Alberi maestri kids" e "Biancaneve". Mercoledì 26 giugno a Valgreghentino, debutta "Ora felice" spettacolo che esplora il bisogno di ritrovarsi attraverso un banchetto partecipativo. Giovedì 27 giugno a Mondonico, l'installazione teatrale "Arcipelago" di Teatro Telaio offre un viaggio simbolico per elaborare esperienze di vita, seguita dallo spettacolo circense "Messieur che figura!" del Teatro Tascabile di Bergamo.

A Mandello del Lario, invece, il 23 giugno si svolgerà il primo Aquathlon, gara sportiva che combina corsa e nuoto, promossa dalla Polisportiva Mandello con il supporto del Comune e affiliata alla Federazione Italiana Triathlon. L'evento avrà luogo nell'area mercato di piazza Garibaldi, con partecipazione riservata agli atleti italiani e stranieri tesserati per le federazioni di Triathlon, seguendo principi eco-sostenibili come l'uso di cuffie personali anziché plastica.

Non chiamatela notte bianca: il 21 giugno a Lodi si terrà la serata del solstizio d’estate. Alle 18:30 presso la Sala A. Granata della Biblioteca Laudense in Via Solferino, 72, si svolgerà "Geografie di pianura". Alle 20:45, al Teatrino Giannetta Musitelli in Via Paolo Gorini, 21, ci sarà "Dadi al sole". Alle 21:00, nell'ex chiesa Santa Chiara Nuova in Via Orfane, 12, saranno presentati "Haiku di luce - Elettroma" e "Il suono dell’anima", un concerto per arpa solista. Sempre alle 21:00, al Caffè Letterario in Via Tito Fanfulla, 3, Valerio Esposti e Rosy Tallarita dialogheranno su "Il no alle mafie non ha stagioni". Alle 21:30, nel Chiostro dell'Accademia Gaffurio in Via Solferino, 20, si terrà "Gaffurio pop & rock". Nello stesso orario, in Piazza della Vittoria, ci sarà il concerto di Daniele Ronda, mentre alle Scuderie di Palazzo Barni in Corso Vittorio Emanuele II, 17, si terrà il racconto guidato in notturna sull’artista espressione della Land art Giuliano Mauri. Infine, alle 22:00, in Corso Umberto I, si svolgerà "Richard K - Summer Solstice".

Il 22 giugno 2024 per la rassegna Lodi al Sole alle 21:30, presso la Canottieri Adda Lodi in Via Nazario Sauro 16, Raffaella Destefano, voce dei Madreblu, presenterà il suo nuovo disco pop, elettronico e cantautorale "Costellazioni Private". Sempre il 22 giugno 2024 alle 21:30, in Piazza della Vittoria, Michele di Toro incanterà gli spettatori con la sua straordinaria tecnica e inventiva, spaziando dal classico al jazz, dal blues alla musica moderna. Il 23 giugno 2024 alle 18:30, al Caffè Letterario in Via Tito Fanfulla 3, Vittorio Vaccaro presenterà il suo primo libro "La cucina è il teatro della vita", dove cucina e famiglia sono temi intrecciati. La sera del 23 giugno 2024 alle 21:30, in Piazza della Vittoria, la "Gerundia Jazz Orchestra", si esibirà in un concerto che spazia dal jazz classico melodico degli anni '20, con autori come George Gershwin, fino agli anni '90 con Miles Davis. Sabato 22 giugno la città si animerà con il Lodi Pride, che prenderà il via alle ore 16 da piazza della Vttoria per poi proseguire in corteo per le vie del centro storico e non solo.

Il Coro da Camera Ricercare Ensemble, costituitosi a Re­vere (Mantova) nel 1984, ed oggi una tra le più importanti realtà musicali del settore corale italiano, per festeggiare il suo 40° anno di Fondazione e attività artistica proporrà, sabato 22 giugno ore 21,15 nel cortile loggiato del Palazzo ducale di Revere e quindi Domenica 23 giugno al Teatro Bibiena di Mantova a h 21,15, per la 39 edizione di Cori a Palazzo inserita del suo progetto Le Meraviglie Cantate 2024, l’esecuzione dei celeberrimi Carmina Burana di Carl Orff, nella versione per soli, coro percussioni e due pianoforti diretta da Romano Adami, con i contributi solistici di Roberta Pozzer Soprano, Antonio Giovannini Controtenore, Mauro Borgioni Baritono, Nextime Ensemble Percussioni (m° Danilo Grassi Leader), Stefano Giavazzi e Claudio Sanna Pianoforti. Per informazioni e prenotazioni tel 335/8255662 ricercare.ensemble@libero.it Per Mantova Musica ed il ciclo Le bellezze ritrovate, due i concerti nel fine settimana a Palazzo Te. Venerdì 21 si esibisce il Quartetto Adorno e Sandro De Palma. Il 22 Giugno invece Icarus ensemble e Cod danza.

A Monza, nell'area Fuori Campo di via Rosmini, si tiene la Sagra del pesce con fritto misto, impepata di cozze, linguine alle vongole, risotto allo scoglio e moscardini alla diavola. L'evento si svolge dal 14 al 23 giugno con orari specifici: venerdì dalle 19:00 alle 24:00, sabato e domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00. L'ingresso è gratuito e include anche un piccolo luna park con giostre.

Sempre a Monza, nel Parco di Monza presso la Cascina Costa Alta, dal 21 al 23 giugno si svolge la sagra Valtellina Vs Brianza. Pizzoccheri, sciatto e luganega saranno i protagonisti della sfida culinaria tra le specialità valtellinesi e brianzole. Il festival include anche musica, area bimbi con scivoli gonfiabili e una silent disco sabato 22 giugno. L'ingresso è gratuito, ad eccezione della disco con le cuffie.

Dal 21 al 23 giugno, Monza ospita la Fiera del gin all'U-Power Stadium. Si potranno degustare una vasta gamma di gin, dai marchi più conosciuti a quelli di nicchia, accompagnati da ottimi piatti on the road, musica dal vivo e show. Il prezzo d'ingresso è di 15 euro.

A Ceriano Laghetto, presso il Frutteto del Parco in via Laghetto 56, si organizzano cene a tema tra i filari del frutteto dal 14 al 30 giugno, in occasione della Farm Fest. Il menù varia a seconda della serata e include piatti come paella, pizzoccheri e carne. Le serate si tengono tutti i weekend e includono anche un'area giochi.

A Brugherio, sabato 22 giugno dalle ore 17, si celebra la Notte Bianca nel centro città, con strade e piazze chiuse al traffico. L'evento offre punti musicali a tema, mercatini, DJ set, concerti, spettacoli e animazioni per tutte le età. In piazza Roma, dalle ore 21, si terrà il concerto live di "Freakout" con musica degli anni '80 e '90, seguito da uno spettacolo di luci e laser alle 23:30. Via Italia ospiterà musica latino-americana, mentre in piazza Cesare Battisti si svolgerà un DJ set live.

Il 21 giugno e il 22 giugno 2024 a Pavia, presso Piazza del Carmine, XVI edizione di Africando Festival della Convivialità e delle Differenze, evento multietnico e solidale che propone una variegata programmazione di musica, danze e gastronomia internazionale, celebrando la diversità culturale con un viaggio musicale tra rap, afrobeats, R&B e altri generi, accompagnato da prelibatezze culinarie pavesi, senegalesi e del Medio Oriente. Le special guests delle due serate saranno la cantante Epoque (venerdì 21) e la DJ Nina Kipiani (sabato 22).

Il Gruppo FAI Giovani Pavia organizza per domenica 23 giugno (due turni, alle ore 18 e alle ore 19, "FAI un giro in barcè" (con aperitivo) lungo il fiume Ticino, offrendo ai partecipanti la possibilità di esplorare il territorio a bordo di barche tradizionali. Appuntamento davanti alla sede del Club dei Vogatori, in via Trinchera, 1. Per informazioni pavia@faigiovani.fondoambiente.it - Presso il Broletto di Pavia ultimi giorni per visitare la mostra "Esplorazioni di fabbriche", che mette in dialogo le opere di Gabriele Basilico e Günter Pusch, due artisti che hanno esplorato le fabbriche come fonte di ispirazione artistica. Il 23 giugno 2024 dalle 12 alle 20 a Castello d'Agogna, il Parco di Castello Isimbardi ospiterà un picnic all'ombra di alberi secolari e boschetti di bambù, con cestini di prelibatezze golose e una selezione di bevande tra cui birra artigianale, vino e gin tonic.

A Voghera il Country Festival con tre giorni dedicati alla musica country, alla danza e al divertimento per tutta la famiglia in via T. Morato 18 (0383 364631; cowboys@cowboys.it). Musica country, con maestri di line dance, bancarelle, American food & saloon, giochi per bambini

Il 23 giugno 2024, alla Riserva Naturale "Bosco dei Bordighi" a Faedo Valtellino (SO), si terrà l'evento "Micromondi". L'iniziativa prevede una visita guidata e attività laboratoriali e creative per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni. L'attività è gratuita, a numero chiuso e su prenotazione. Gli orari sono dalle 15:00 alle 17:00. Per informazioni e iscrizioni, contattare segreteriaventiventiaps@gmail.com o il numero 3381702694 (Whatsapp).

A Varese, dal 21 al 23 giugno, si terrà l'Ottava Edizione della Festa d'Estate Saxofonistica, in contemporanea con la Festa Internazionale della Musica. L'evento principale avrà luogo il 21 giugno presso la Tensostruttura dei Giardini Estensi e vedrà la partecipazione del M° Mario Marzi e dell'Orchestra Sax Academy. Il 22 e 23 giugno, al Civico Liceo Musicale "Malipiero", si terrà una masterclass di saxofono con il M° Marzi e il M° Giuseppina Levato. Il concerto del 21 sarà replicato il 23 giugno nel Parco di Villa Borromeo a Viggiù. Il Gruppo Alpini di Mornago organizza la "Festa Alpina 2024" nei weekend del 22 e 23 giugno, con baccalà alla vicentina, e del 29 e 30 giugno, con pappardelle e spezzatino di cinghiale, oltre ad altre prelibatezze. Gli eventi si terranno sotto la tensostruttura presso la sede di via Monte Ortigara a Mornago, con intrattenimento musicale. È gradita la prenotazione al numero 350 0328668, specificando il numero dei commensali, la data e l'orario.