BookCity arriva a Mercato Centrale Milano con la rassegna Gran Galà Centrale

Appuntamenti letterari che spaziano dal cibo al self help, dalla narrativa al graphic novel, dalla scienza all’intrattenimento. Da giovedì 14 a domenica 16 novembre BookCity, fa tappa al Mercato Centrale Milano con la rassegna "Gran Galà Centrale". La madrina dell'evento sarà la scrittrice Micol Arianna Beltramini che dialogherà con gli ospiti e il pubblico negli spazi al primo piano del Mercato di via Sammartini nel cuore della Stazione Centrale.

La rassegna si apre giovedì 14 novembre con un doppio evento. Alle 18.30 l’appuntamento è con “Cose spiegate bene: quello che mangiamo” con Matteo Bordone e Arianna Cavallo. L'ultimo numero della rivista cartacea de Il Post edita da Iperborea è dedicato a quello che mangiamo, a storie di cibi e di consuetudini alimentari e alle domande in merito che non ci poniamo mai. Alle 20.30 si continua con "Carlo Angela e il segreto dei matti" con Alessandro Q. Ferrari e Micol Beltramini. La straordinaria storia di Carlo Angela, padre di Piero e nonno di Alberto, che ha salvato le vite di tanti ebrei falsificando diagnosi e cartelle cliniche per poterli ammettere nell'istituto per malattie mentali di cui era direttore sanitario.

La rassegna continua venerdì 15 novembre dalle ore 18.30 con “Lara vuole essere felice” con Margot Sikabonyi. L'indimenticata Maria di "Un medico in famiglia", oggi health coach oltre che artista, ha scritto una storia fatta di corse a perdifiato, alla ricerca della strada giusta per ritrovare la serenità e innamorarsi della vita. Modera l’incontro la giornalista Manuela Porta Doppio appuntamento anche sabato 16 novembre. Alle 18.30 con "Che libro stupendo, ho pianto tantissimo” con Micol Arianna Beltramini, Agnese Innocente e Valentina Ghetti. Le autrici del graphic novel Heartbreak Hotel dialogano con Valentina Ghetti, booktoker e scrittrice, sul perché piacciano così tanto i libri che fanno piangere. Dalle 20.30 arrivano "Due influencer a confronto tra letteratura e scienza" con Giulia Carla Bassani aka @Astro_giulia e Francesca Tamburini aka@francescatamburini: due note influencer e scrittrici in dialogo tra scienza, fantasy, scrittura e avventure romance tra le stelle.

La rassegna si chiude domenica 17 novembre alle 18.30 con "Esercizi per combattere sé stessi" con Gioia Salvatori. Attrice e conduttrice dalla graffiante vena comica, Gioia Salvatori racconta a voce alta l'essere libera di essere altro, con un'ironia mai prevedibile e spesso tragica come la vita.

L’ingresso agli incontri è gratuito.