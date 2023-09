Al via la terza edizione del Festival dell’Ingegneria

Siete tra coloro che sono convinti che l’ingegneria sia una materia noiosa, arida e ostica? Il Politecnico di Milano vi offre una bella opportunità per cambiare idea e ribaltare queste convinzioni. Dal 22 al 24 settembre 2023 torna infatti la terza edizione del Festival dedicato all’Ingegneria, organizzato dall’Ateneo presso il Campus Bovisa.

Tre giorni di incontri, lezioni e laboratori

Una tre giorni di incontri, lezioni, laboratori aperti, stand espositivi, eventi per bambini, film, spettacoli, performance serali in cui docenti e ricercatori raccontano a grandi e piccoli la loro vita nei laboratori, le sfide vinte e i traguardi raggiunti. Un’occasione di vivere un’esperienza immersiva nel mondo dell’Ingegneria con uno sguardo puntato sempre verso il futuro delle tecnologie.

Largo alle donne!

Quest’anno il Festival pone l’accento sulla parola INGEGNERA, titolo diventato da poco ufficiale, e sottolinea anche in occasione di questa manifestazione l’importante contributo delle donne allo sviluppo della scienza.

La serata inaugurale il 22 settembre sarà infatti tutta al femminile, con un parterre di quattro donne che con i loro studi e la loro professionalità hanno raggiunto grandi traguardi.

Amalia Ercoli Finzi, Professoressa Onoraria di Meccanica del Volo Spaziale al Politecnico di Milano, Gabriella Greison, divulgatrice scientifica, attrice e drammaturga, Agnese Pini, giornalista Direttrice Responsabile di QN Quotidiano Nazionale e Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano racconteranno sul palco fatiche e successi di donne che si confrontano tutti i giorni con passione con i misteri e le sfide della scienza.

Un weekend pieno di appuntamenti

A seguire un week end ricco di appuntamenti aperto a tutta la cittadinanza. Tantissimi gli eventi POLIMIforKIDS dedicati ai bambini dai 6 ai 13 anni che potranno cimentarsi nella costruzione di barche, imparare come si guidano i droni, prepararsi al lancio di razzi, scoprire la fisica che si nasconde in Star Wars, partecipare a esperimenti scoppiettanti di chimica o indossare oculus per imparare la meccanica del metaverso. I grandi, in contemporanea, potranno approfondire le nuove frontiere della tecnologia guidati dai docenti del Politecnico scegliendo fra gli oltre 16 appuntamenti di VISIONI POLITECNICHE che spaziano dall’Intelligenza Artificiale alla transizione energetica, dall’economia circolare al nucleare, dai veicoli elettrici allo spazio fino ai segreti di archeoastronomia nascosti in Stonehenge.

Occasione unica per scoprire i laboratori

Il Festival sarà un’occasione unica anche per entrare nei laboratori dell’Ateneo e scoprire come lavorano i ricercatori. Sarà possibile visitare le grandi infrastrutture come la Galleria del Vento e il Simulatore di guida, osservare da vicino il luogo in cui avvengono i crash test sui veicoli, entrare in una silenziosissima camera anecoica, conoscere gli studi in corso sui satelliti, le ricerche sull’energia green e i segreti dell’Industria 4.0.

Spazio anche a cinema, teatro e musica

Non mancano poi momenti più culturali come i film, le mostre, gli spettacoli. Il Musical celebration proporrà un medley delle più celebri canzoni tratte da amatissimi musical, mentre l’attrice Laura Curino ripercorrerà l’avvento delle donne nella scienza in Odissea al femminile da Ipazia all’Intelligenza Artificiale – spettacolo teatrale in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano.

Una marching band, la P-Funking Band accompagnerà in vari momenti della giornata il pubblico con la sua musica travolgente che fonde funk, disco music, hip hop, soul, rhythm’n’blues e jazz.

Non mancheranno gli stand espositivi

Fra una lezione e un esperimento sarà poi possibile girare liberamente fra gli stand espositivi delle Associazioni studentesche fra razzi pronti per essere lanciati, prototipi di macchine, aerei, catamarani, satelliti. Sarà inoltre possibile cimentarsi con gli scacchi su una scacchiera gigante, ammirare la macchina a guida autonoma che ha partecipato alla manifestazione 1000 Miglia 2023 e conoscere i segreti della radio nello stand di PoliHam.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito con prenotazione obbligatoria.

Qui il PROGRAMMA completo Qui le singole rassegne:

POLIMIforKIDS: Lezioni, esperimenti, giochi e performance dedicati ai più piccoli, dai 6 ai 13 anni di età

Visioni Politecniche: Incontri divulgativi per scoprire il futuro della scienza POLIMIOpenLABS Visite guidate su prenotazione ai laboratori di Ingegneria per avvicinare visitatori di ogni età alla cultura scientifica.

Cinema, Concerti e Performances, quando l’ingegneria incontra l’arte.