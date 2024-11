“L’abilità Christmas Market” in Fondazione Riccardo Catella. Tutte le novità

Milano, 14 novembre 2024 – Torna dal 22 al 24 novembre l'appuntamento con la solidarietà e lo shopping natalazio, "L'abilità Christmas Market", organizzato dall'associazione L’abilità onlus. Quest'anno l'evento si arricchisce di prodotti donati da brand di prestigio, come Kartell, Venini, Cappellini e tessuti Torri Lana e si trasferisce negli , partner dell’evento, nel cuore di Milano. Tra le novità di questa edizione, anche i laboratori creativi per bambini: un'sperienza musicale con l'orchestra inclusiva "AllegroModerato" e un workshop per creare centrotavola natalizi con elementi naturali a cura di Le Nocciole di Greta. L'obiettivo è sempre lo stesso: sostenere la frequenza di 25 bambini con disabilità ai servizi offerti dall'onlus.

"Quest’anno l’appuntamento di punta del nostro Natale è dedicato a Le Parole vuote, la campagna dell'associazione L’abilità con cui vogliamo sensibilizzare all’importanza di riempire di significato i diritti delle bambine e dei bambini con disabilità. Per questo, il nostro mercatino punta a dare ancora più valore al Natale con una scelta di prodotti solidali speciali: abbiamo voluto ampliare l’offerta puntando sull'eccellenza del design italiano e sull'inclusività", spiega Laura Borghetto, fondatrice e direttrice generale della onlus. Tra gli stand si potranno trovare prodotti donati da brand come Up To You Anthology, Exquisite J, Sisley Paris, Carolina Ravarini, Venchi, Mattel, Liscianigiochi. Accanto ai tradizionali espositori con cashmere, gioielli artigianali, borse e abbigliamento di campionario per tutta la famiglia. Una novità di quest’anno è il kit “Tempo per te”, realizzato in collaborazione con Short Love Message di Silvia Tosi per il progetto "Sabato di Sollievo". Il kit, disponibile con una donazione minima di 20 euro, include una tazza personalizzata, una tisana rilassante de La Teiera Eclettica e un segnalibro. La parte gastronomica del mercatino si arricchisce con panettoni artigianali e di pasticceria, riso, olio di qualità, lenticchie, salumi, birra artigianale e vino, per soddisfare anche i palati più esigenti.

L’abilità Christmas Market sarà aperto al pubblico dal 22 al 24 novembre Orari: venerdì 22, 16 - 21 sabato 23 e domenica 24, 10 - 20 Dove: Fondazione Riccardo Catella Via Gaetano de Castillia, 28 Milano