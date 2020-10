Milano, 24 ottobre 2020 - "La situazione è in netto peggioramento. Forse più rapidamente di quanto i meno ottimisti di noi, i meno riduzionisti di noi, potevano pensare". A lanciare l'allarme è l'infettivologo del Sacco Massimo Galli. L'impennata dei contagi (ieri quasi 5mila in Lombardia) e soprattutto la vertiginosa crescita dei ricoveri hanno fatto scattare l'allarme rosso, in particolare per Milano, che ieri ha superato la soglia dei mille contagi in città. "La linea curva è in crescita, il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta" ha detto ieri il presidente Attilio Fontana (VIDEO). Venerdì infatti si sono registrati 4.916 nuovi casi di coronavirus e 7 morti. I tamponi effettuati sono stati 36.963 con una percentuale rispetto ai positivi pari al 13,2%. Appresione per la pressione sugli ospedali: i pazienti covid in terapia intensiva ieri sono aumentati di 28 (totale 184), mentre i ricoverati sono cresciuti di 318 (totale 2.013). Intanto al Portello ha riaperto i battenti l'ospedale in Fiera, che ha iniziato a ospitare i primi pazienti. Per avviare nuovamente i reparti allestiti in primavera, Regione Lombardia ieri con una circolare ha chiesto personale, medici e infermieri, ai vari ospedali regionali.

Quasi mille chiamate in una notte al 112

Una situazione sempre più complessa e drammatica, come testimoniato da un altro fronte dell'emergenza, quello del 112. Sono state infatti 950 dalla mezzanotte alle 13 le richieste di soccorso sanitario ricevute dal numero unico per le emergenze di Milano. Un numero, fanno sapere dalla centrale dell'Areu (l'agenzia per l'emergenza urgenza), notevolmente più alto rispetto a quelle di un periodo ordinario. Nel numero vanno comprese le richieste di soccorso per sospetti casi di Covid che, ovviamente, trovano conferma o smentita una volta negli ospedali. Alle 13 le richieste di soccorso in atto erano 156 .

I dati di sabato 24 ottobre

In arrivo un nuovo Dpcm

In Lombardia da giovedì (fino almeno al 7 novembre) è scattato il corpifuoco insieme allo stop ai centri commerciali nel week-end e alla Dad per le scuole superiori a partire da lunedì. Misure che puntano a porre un freno alla diffusione di Covid-19 ma che da molti esperti è ritenuta un punto di partenza, purtroppo non sufficiente, in una situazione ormai esplosiva. Senza contare che gli effetti (da verificare) del provvedimento si potranno vedere solo tra due settimane. Nel frattempo qualcosa si muove anche nel Governo, che è al lavoro per un nuovo Dpcm, che potrebbe scattare già nei prossimi giorni.