Milano, 18 ottobre 2020 - E' atteso per il pomeriggio di oggi, domenica 18 ottobre, il nuovo bollettino relativo all'emergenza Covid-19 in Lombardia, la regione più duramente colpita dalla diffusione del virus. Dei 10.925 casi registrati in Italia ieri in Italia, 2.664 erano relativi al territorio lombardo. A destare particolare apprensione la costante crescita del rapporto tra casi e tamponi analizzati (29.053 sabato, 2.471.303 da inizio emergenza): la percentuale è schizzata al 9,1%. Una escalation costante nell'ultima settimana. In crescita anche il dato relativo alla vittime: tredici i decessi registrati ieri in Regione (17.057 nel complesso), mentre in tutto il Paese i decessi erano 47. Il nodo più critico resta quello della pressione sugli ospedali, che sta aumentando progressivamente: sabato le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, erano 943 (+109), di cui 96 in terapia intensiva (+25 in 24 ore). La provincia di Milano si è confermata centro dell'epidemia con 1.388 nuovi casi, di cui 634 a Milano città. Numeri molto alti anche a Monza e Brianza (+286), Varese (+218), Como (+171) e Pavia (+103).

Allarme terapie intensive

Ieri, ha reso noto la regione, le terapie intensive erano "cresciute del 35% rispetto a venerdì arrivando a sfiorare le 100 persone. E sono poco meno di 1.000 i ricoveri ordinari". "Lo ripetiamo, oggi più che mai, serve grandissima attenzione ed è necessario mantenere comportamenti adeguati - spiegano da Palazzo Lombardia -. Le ultime misure restrittive poste in essere, d’accordo con i sindaci capoluogo di provincia, con i capigruppo del Consiglio regionale di maggioranza e di opposizione e condivise con il ministro Speranza, hanno proprio l'obiettivo di evitare che queste curve si accentuino ulteriormente e che tutti i lombardi possano essere curati nel migliore dei modi".

I dati di domenica 18 ottobre

In arrivo un nuovo Dpcm

Ieri in Lombardia è entrata in vigore la nuova ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana. Per il virologo Fabrizio Pregliasco si tratta di un provvedimento che rappresenta "un primo passo" nella lotta alla diffusione del virus ma che di per sé non è sufficiente. Nel frattempo è allo studio un nuovo Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri ndr). Oggi si è svolto un nuovo vertice governo-Regioni sulle misure da introdurre per contenere l'emergenza Coronavirus In primo piano il rapporto tra Stato centrale e Regioni. Sul tavolo, tra le questioni, quella dei trasporti, e quella della didattica a distanza per le scuole superiori. Il nuovo pacchetto di misure più restrittive, per ottenere un contenimento dell'epidemia da coronavirus, saranno inserite, salvo modifiche dell'ultim'ora, nel nuovo Dpcm, atteso già stasera o al massimo domani.