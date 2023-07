Vi ricordate Daniel Fonseca? L’ex calciatore di Napoli, Roma e Juve è stato condannato al carcere per evasione fiscale

Como, 19 luglio 2023 – Secondo la Procura di Como e la Guardia di finanza, durante i suoi tre anni di lavoro a Como in qualità di procuratore sportivo, l’ex calciatore uruguaiano Daniel Fonseca, oggi 53enne, avrebbe versato al fisco molto meno di quanto dovuto. Per l’esattezza, quasi 600mila euro per due annualità, il 2010 e 2011. Per il 2009, quando gli venivano contestati ulteriori 230mila euro di evasione, l’accusa è invece stata dichiarata prescritta.

Il processo

Così oggi il giudice monocratico di Como, lo ha condannato a 6 mesi di reclusione, al termine del processo con rito abbreviato, giunto in aula ormai dopo anni dalla conclusione delle indagini, avvenuta nel 2014.

I ritardi

Complici i ritardi causati dalla pan d emia, Fonseca è stato giudicato per due soli capi di imputazione, rispetto a i tre iniziali. Una accusa che il suo difensore, l’avvocato comasco Paolo Santarelli, ritiene comunque non fondata, in quanto non sostenuta da effettive prove di quanto realmente incassato ed evaso.

La carriera

Ex calciatore di varie squadre italiane negli anni ‘90 – Cagliari, Napoli, Roma e Juventus – Daniel Fonseca, 295 gol in totale e una Coppa America vinta nel 1995 con l’Uruguay – era arrivato al Como tra 2002 e 2003 per chiudere la carriera, decidendo poi di fermarsi sul Lario per portare avanti la sua nuova carriera di procuratore sportivo, attività che ancora oggi esercita, rappresentando giocatori uruguaiani del calibro di Suarez, Muslera e Caceres.