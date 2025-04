Uggiate con Ronago, scontro frontale tra due auto: i conducenti in ospedale

Uggiate con Ronago, 29 aprile 2025 – Un uomo di 32 anni e una donna di 41, sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 9 a Uggiate con Ronago, sulla strada provinciale 32 nel tratto di Uggiate Trevano.

Le due auto di cui erano rispettivamente alla guida, si sono scontrate frontalmente, con un urto violento nel quale sono andate completamente distrutte nella parte anteriore, per poi ruotare e mettersi entrambe di traverso sulla carreggiata.

Entrambi i conducenti sono rimasti incastrati nell’abitacolo, e sono stati liberati e affidati alle cure dei soccorritori del 118, solo al termine dell’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con le squadre partite dalla sede centrale di Como e dal distaccamento volontario di Appiano Gentile.

In posto sono inoltre arrivate due ambulanze, l’automedica, l’elisoccorso e la polizia locale per la gestione del traffico e per i rilievi che consentiranno di ricostruire come è avvenuto lo sconto, la cui dinamica al momento non è stata ancora chiarita.

L’uomo è stato portato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, la donna in elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese, entrambi in codice giallo. Il transito degli altri veicoli lungo la provinciale è rimasto dapprima bloccato e poi ha ripreso con forti rallentamenti.