Como, tenta di pagare il pieno di benzina con soldi falsi: arrestato 25enne

Como, 13 aprile 2023 – Soldi falsi per pagare il pieno di benzina della Audi A6 e una divisa della polizia nascosta nell’armadio. Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Volante di Como, hanno arrestato un venticinquenne di Cantù, che aveva tentato di pagare il rifornimento, in una stazione di servizio di via Ambrosoli a Como, con banconote false. I

l gestore se ne è accorto e ha chiamato il 112: gli agenti, durante la perquisizione svolta sul posto, gli hanno trovato addosso e nell’auto banconote da 20 e da 100 euro, per un totale di 3000 euro, false.

A casa c’erano inoltre altri 21mila euro, sempre contraffatti, e una divisa della polizia nascosta in un armadio, presumibilmente utilizzata per commettere truffe.

Il venticinquenne è stato portato in carcere al Bassone, di Como, mentre sono state avviate le indagini per ricostruire la provenienza del denaro.