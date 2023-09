Como, ruba la borsa a una turista al bar: arrestato

Como, 9 settembre 2023 – Hanno rubato la borsa a una turista seduta con il compagno a un tavolino all’aperto del bar Krudo, in piazza Volta a Como, venerdì notte alle 2.30.

Il ladro, un giovane apparentemente straniero, aveva afferrato la borsa ed era fuggito, inseguito da alcuni clienti che avevano assistito alla scena. Gli agenti della Squadra Volante, informati dell’inseguimento in corso nelle vie del centro storico, sono riusciti a raggiungere il fuggitivo e i suoi inseguitori in piazza San Fedele, bloccando il ladro. Dopo aver ricostruito l’accaduto, formalizzato la denuncia della turista derubata e riconsegnato la borsa, hanno arrestato il responsabile, un marocchino di 30 anni, senza documenti ed irregolare sul territorio, con precedenti di Polizia e con svariati alias. Trattenuto in camera di sicurezza, è stato processato per direttissimo.