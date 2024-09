Mozzate, sale slot e stazioni ferroviarie nel mirino della polizia: controlli e ispezioni

Mozzate 24 settembre 2024 – Controlli e servizio straordinario della Polizia di Stato, nella serata di ieri, in particolare a Mozzate e Locate Varesino.

In particolare le pattuglie si sono concentrate lungo le principali arterie con posti di controllo su strada, verifiche nelle sale d’attesa delle stazioni ferroviarie e dei clienti dei locali pubblici, dove la concentrazione di persone è maggiore. I principali locali pubblici sottoposti a ispezione sono stati, le sale slot, i bar e i pub che avevano annesse salette dedicate a tali intrattenimenti.

Più di 40 le persone identificate, 13 delle quali sono risultate avere pregiudizi di polizia o precedenti penali, 8 invece i cittadini extracomunitari controllati. Le pattuglie della Polizia di Stato hanno inoltre perlustrato un largo perimetro della zona, interessando tutte quelle strade meno trafficate, che per natura sono le più colpite dalla criminalità diffusa, tra cui i furti in abitazione.

Proseguiranno anche nelle prossime settimane i servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato, in linea con quanto determinato in sede di riunioni tecniche tenutesi in Prefettura.