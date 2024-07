Grandate, tubazione del metano tranciata da un mezzo agricolo

Grandate (Como), 16 luglio 2024 – Paura poco dopo mezzogiorno a Grandate per una fuga di gas in via Carducci dove sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco.

L’incidente

Un grosso mezzo agricolo, mentre stava pulendo un prato accidentalmente tranciato una tubazione metano in bassa pressione.

L’intervento

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio hanno temporaneamente bloccato la perdita mediante un turafalle ad espansione nell'attesa dell'arrivo in posto dei tecnici dell'azienda gas che sistemeranno in maniera definitiva la tubazione del metano.

Nessun ferito

Nonostante l’incidente ad alto rischio i vigili del fuoco segnalano che non risultano persone coinvolte nell’incidente.