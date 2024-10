Tenta di rubare 400 euro di merce al supermercato di Camerlata: arrestato 21enne

Como, 4 ottobre 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato per furto aggravato un 21enne marocchino, irregolare sul territorio, sanzionandolo anche amministrativamente per il possesso di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di ieri, la volante è intervenuta presso un supermercato di Camerlata dove un addetto all’antitaccheggio aveva fermato il 21enne che era stato notato prelevare merce dagli scaffali del supermercato – quantificata in 400 euro circa – nascondendola in parte sui suoi abiti e in parte all’interno di un sacco giallo che aveva al seguito, oltrepassando casse e barriere di pagamento senza saldare.

Gli agenti una volta raccolta la testimonianza dell’addetto alla sicurezza hanno proceduto all’immediata restituzione della merce alla proprietà in quanto ritenuta dalla stessa rivendibile. Dal controllo del soggetto è stata trovata, nascosta negli slip, anche sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa un grammo e mezzo e 7 blister di “Ritrovil”, un farmaco che contiene come principio attivo benzodiazepina e per il quale è necessaria specifica ricetta medica, che il 21enne non aveva con sé.

Portato in Questura è stato identificato ed arrestato per furto aggravato e sanzionato amministrativamente per il possesso dello stupefacente. Informato dell’arresto, il P.M. di turno disponeva di trattenere l’uomo nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del suo processo per direttissima fissato per questa mattina alle 11.