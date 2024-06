Erba, sui muri nuove scritte anarchiche e minacce per chi cancellerà le vecchie

Erba, 14 giugno 2024 – Alla vigilia dell’operazione di pulizia dagli imbrattamenti anarchici che da settimane deturpano alcuni muri condominiali di via Turati a Erba, nuove scritte sono comparse nella stessa zona, con stile e contenuti simili. Ma questa volta, con anche una minaccia rivolta ai giovani dell’associazione Lo Snodo, che si stanno facendo carico di questa e di altre azioni di sensibilizzazione civile. “Giù le mani dalle scritte o Lo snodo brucia”, con un chiaro riferimento alla pulizia di muri in programma per domani, che si svolgerà regolarmente.

“Questa mattina la città di Erba si è svegliata con nuove scritte anarchiche e una minaccia verso il nostro intervento civico e contro la nostra Associazione”, dice il presidente dell’associazione giovanile, Simone Pelucchi, che aggiunge. “Siamo convinti che il dissenso e la possibilità di manifestarlo siano la base di una democrazia sana, tuttavia imbrattare edifici e minacciare in modo anonimo è un atto non accettabile che genera degrado e odio nella città. Siamo disponibili al confronto pacifico con chiunque e confermiamo il nostro intervento per domani, sabato 15 giugno. Chiunque crede che la democrazia sia partecipazione a volto scoperto, a prescindere dalle idee di ognuno, può unirsi a noi”.