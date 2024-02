Erba, Ristorexpo a Lariofiere: cultura enogastronomica ed imprese HoReCa in vetrina

Erba, 28 febbraio 2024 – Sono oltre 160 le aziende e 300 i marchi che per quattro giorni saranno protagonisti di Ristorexpo, il salone dedicato ai professionisti della ristorazione e del fuori casa, che dal 10 al 13 marzo si svolge al polo espositivo Lariofiere a Erba, per la 26esima edizione. Ideata e curata da Giovanni Ciceri, la manifestazione anche quest’anno, con approfondimenti che ruotano attorno al tema "Generazioni gastronomiche", ospiterà le aziende del settore Ho.Re.Ca. – acronimo di hotellerie-restaurant-café, che sta a indicare il settore a cui fa capo l’industria alberghiera e della ristorazione, e del comparto vitivinicolo locale. Ma oltre alla parte più strettamente espositiva, Ristorexpo propone un ricco programma di incontri, masterclass e laboratori con alcuni tra i più importanti rappresentanti della cucina italiana, tavole rotonde e occasioni di conoscenza.

“La gastronomia – spiega Giovanni Ciceri – intesa come scienza che mette in relazione cibo e cultura, è una disciplina complessa e in continua evoluzione. I grandi cambiamenti storici e sociali hanno modificato le abitudini alimentari e favorito l’affermarsi di nuovi correnti di pensiero, e quindi anche i nuovi stili di consumo".

Attorno a questo tema, centrale per l’edizione 2024, si avvicenderanno nomi come Mauro Uliassi, Tre Stelle Michelin, a cui sarà assegnato il Premio alla Carriera di Ristorexpo. Presenze importanti anche quelle dello chef Davide Scabin, e di Pietro Zito, a cui è affidata la lectio magistralis di martedì 12 marzo.

La Masterschool di Ristorexpo ospiterà Giancarlo Perbellini, Max Mascia e Matteo Grandi, mentre domenica 10 marzo, sul palco saliranno le Stelle del Lago di Como: Mauro Elli, Davide Caranchini, Davide Marzullo, Andrea Casali e Raffaele Lenzi. Tra gli approfondimenti, "Il vino e il cibo si incrociano", che porterà sul palco Sergio Zingarelli e Giacomo Mojoli. Spazio anche Focus Pizza, con Errico Porzio, Alessandro Santilli e Ciro Tutino, a barman e bartender, e ai giovani, con la Ristorexpo Young Cup, sfida tra tema di studenti.

Aperta per quattro giorni dalle 10 alle 18, la manifestazione si rivolge principalmente a un pubblico di addetti ai lavori – ma interessante anche per gli appassionati - per favorire scambi, creare occasioni di formazione e tracciare le tendenze del settore, ma anche coinvolgere i giovani organizzando momenti di incontro e confronto con professionisti. Tutto il programma dei numerosi eventi su trova sul sito www.ristorexpo.com.