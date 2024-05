Valichi comaschi: nuove norme in Dogana per le operazioni in franchigia. Cosa cambia

Como, 27 maggio 2024 – Cambiano le norme per le importazioni in franchigia ai valichi nel Comasco. Si tratta delle operazioni che riguardano merce per cui non è previsto il pagamento di oneri doganali. Da sabato 1 giugno le pratiche saranno effettuate ordinariamente dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria fra le 8 e le 18.

Al di fuori di questa fascia oraria, nei giorni da lunedì a venerdì, e nelle giornate del sabato e della domenica, quando l’operatività degli sportelli risulti congestionata per lo svolgimento di altre procedure (tax free, carnet Ata e simili), le operazioni di importazione in franchigia avranno carattere straordinario (fatti salvi casi eccezionali debitamente documentati dagli utenti) e potranno essere rinviate fino alla normalizzazione delle condizioni di operatività allo sportello.

Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni sulla questione può contattare l’ufficio relazioni con il pubblico dell’ufficio doganale di Como utilizzando il numero di telefono (031.4495111) o l’indirizzo email (dogane.como@adm.gov.it)