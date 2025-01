Tina Modotti, la vita della celebre fotografa e attivista politica in scena a Cantù

Cantù, 21 gennaio 2025 – Uno spettacolo ispirato alla vita di Tina Modotti, celebre fotografa e militante, nata a Udine nel 1896, con cui il Teatro San Teodoro di Cantù porta in scena venerdì 24 gennaio alle 21 il debutto ufficiale di Arianna Pollini, autrice ed interprete di “Per sempre Tina”.

In questa narrazione di se stessa, Tina mette l’accento sulla sua esperienza di donna, di fotografa e di comunista. Nel racconto hanno grande rilevanza le relazioni, anche quelle con gli uomini che hanno segnato la sua esistenza. A condurre lo spettatore dentro la trama della sua vita è il suo pensiero che, per associazione, passa da un episodio all’altro, donando allo spettatore, con le prime battute dello spettacolo, una precisa bussola di coerenza narrativa.

Ogni passaggio della sua esistenza conduce chi ascolta in scenari di una vitalità fuori dal comune: Udine nei primi anni del Novecento, la fame e la povertà dei quartieri operai, San Francisco, la Little Italy e il teatro, Hollywood e il cinema muto ai suoi esordi, Edward Weston e la fotografia, Città del Messico e il Rinascimento messicano vis discorrendo. Fino alla morte di Tina Modotti, da sola, in un taxi, a Città del Messico.

Lo spettacolo è una narrazione sospesa, fatta di gesti eterei che danno vita all’invisibile e che si chiude là dove ha avuto inizio. Un racconto circolare che assorbe lo spettatore. Un monologo ricco di umanità, che lascia inevitabilmente spazio a profonde riflessioni.