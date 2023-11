Como, al Teatro Sociale parte Camera con musica: il programma

Como – Parte la stagione cameristica del Teatro Sociale di Como. il primo appuntamento è con Mattia Petrilli in Teatro, per poi passare come di consueto in Sala Bianca, sempre la domenica mattina alle ore 11.00.

Dalla Stagione Notte 2022-23, all’interno di CoMo - Como nel Mondo, il Teatro Sociale ha iniziato a ospitare ogni anno un artista del territorio comasco riconosciuto a livello internazionale. Quest’anno l’artista sarà Mattia Petrilli, celebre flautista comasco e oggi Primo Flauto dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che si esibirà in diversi appuntamenti, tra cui il concerto di apertura della rassegna “Camera con musica”, in programma domenica 5 novembre, alle 11.00, “L’années folles”.

Sarà uno sguardo al mondo musicale “pazzo" del dopoguerra francese e all’effervescente repertorio flautistico negli Anni Venti parigini, in cui energia creativa, avanguardismo e sete di vita mettono le basi per una rinnovata corrente artistica, politica e sociale, i cui effetti saranno visibili per l’intero XX secolo. Accompagnato al violoncello da Gabriele Geminiani e al pianoforte da André Gallo, Petrilli si esibirà sulle musiche di Damase, Milhaud, Honegger, Gieseking e Gaubert.

Info www.teatrosocialecomo.it