Al Museo Civico di Erba inaugurata la mostra sull’antico Egitto

Erba, 13 maggio 2024 - Dopo mesi di studi sui reperti e di indagini sulle mummie, si è presentata al pubblico la collezione egizia del Museo Civico di Erba, in una mostra inaugurata sabato, alla presenza di oltre cento persone, che rimarrà allestita fino all’8 giugno, nella sede di Villa Ceriani, in via Ugo Foscolo 23. La Sala Annoni è stata protagonista della cerimonia di apertura della mostra “L’Egitto ad Erba. La collezione egizia in mostra” a cura di Sabina Malgora, egittologa e direttrice del Mummy Project, e della conservatrice del museo, Clelia Orsenigo.

Al taglio del nastro, è seguitala visita all’esposizione, divisi in gruppi per poter seguire le guide speciali della Orsenigo e della Malgora. Una cornice tutta nuova, con pannelli esplicativi, due grandi immagini, Abu Simbel e la tomba di Ramses V-VI della Valle dei Re, che portano immediatamente in Egitto, 5 video in italiano e inglese che raccontano la gli studi e le scoperte fatte sui tre frammenti di mummia e poi la grande vetrina che accoglie la collezione.

La mostra è il punto di arrivo di un percorso iniziato nel 2022, con il coinvolgimento della direttrice del museo, Clelia Orsenigo, sostenuta dagli uffici comunali, e il team di ricercatori del Mummy Project, per una collaborazione che ha riguardato due grandi progetti: uno dedicato alle mummie e l’altro ai reperti della collezione egizia.