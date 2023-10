Cirimido, il regista Simone Saibene vince il premio Miglior Documentario in Spagna

Cirimido (Como), 4 ottobre 2023 - Il regista e produttore di Cirimido e residente in Galizia, Spagna, Simone Saibene, ha ricevuto il premio Miglior Documentario ai premi annuali del cinema organizzati dall’associazione Crea a Santiago de Compostela. In ottobre il film verrà proiettato in Francia.

‘Escribir lo imposible’ (Scrivere l’impossibile) è il titolo del lungometraggio girato tra la provincia di Ourense e Madrid, che racconta il processo creativo di ‘Rewind’(Anagrama), l'ultimo romanzo del celebre scrittore spagnolo Juan Tallón. Le riprese del documentario sono iniziate all'inizio del 2019 e si sono concluse due anni fa, intersecandosi con la pandemia. Il romanzo di Tallón, che in Spagna è arrivato alla quinta edizione ed è stato tradotto in Francia e Cina, è ambientato a Lione, e racconta le conseguenze di un’esplosione che cambia radicalmente la vita di cinque persone. Il regista, prendendo come spunto il romanzo, ha voluto parlare di come la nuova realtà abbia finito per prendere il sopravvento sulla finzione.

‘Escribir lo imposible’ è stato presentato in anteprima ufficiale alla 66esima Settimana internazionale del Cinema d’Autore di Valladolid, in Spagna, il secondo festival più importante della Spagna dopo San Sebastian. Nel mese di ottobre di quest’anno al film sarà dedicata una proiezione speciale nella Bretagna francese.